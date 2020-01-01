أخبار الانتقالات: ليستر يريد مهاجم الريال وليفربول يفكر في ألابا

يبدو أن ألابا يخطط للرحيل

سحب بايرن ميونخ عرض عقده مع ديفيد ألابا بعد فشله في التوصل لاتفاق مع النمساوي الدولي.

قال رئيس بايرن هربرت هاينر إن النادي حدد موعدًا نهائيًا في 31 أكتوبر للتوصل إلى اتفاق وقرر إنهاء المناقشات بعد أن أشار وكيل ألابا إلى أن عرضهم الأخير غير مقبول.

تنتهي صفقة المدافع الحالية في نهاية الموسم وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيكون ألابا حراً في مناقشة الشروط مع الأندية المنافسة اعتبارًا من يناير.