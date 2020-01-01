أخبار الانتقالات: برشلونة قد يضطر لبيع تير شتيجن وإيسكو يريد اللحاق بزميله

تير شتيجن يقترب من بايرن ميونخ
حائط برشلونة المنيع قد يرحل بنهاية الموسم
برشلونة يفكر في بيع مارك أندريه تير شتيجن وسط روابط مع بايرن ميونخ - وفقًا لما ذكرته AS.
يرى أبطال أوروبا أن تير شتيجن هو البديل المثالي على المدى الطويل لمانويل نوير، ويمكن أن يقدم عرضًا بقيمة 80 مليون يورو (72 مليون جنيه إسترليني / 93 مليون دولار) لضم الدولي الألماني الصيف المقبل.
قد يكون برشلونة منفتحًا على احتمال رحيل حارس المرمى رقم 1 وسط الصعوبات المالية المتزايدة في الكامب نو وفاتورة الأجور الضخمة.
إيسكو يريد اللحاق بلاعب الريال في الدوري الإنجليزي
إيسكو متحفز للرحيل عن النادي الملكي
إيسكو منفتح على فكرة الانضمام إلى زميله السابق في ريال مدريد خاميس رودريجيز في إيفرتون، حسب ديلي ميرور.
صانع الألعاب الإسباني هو أحد أولئك الذين وجدوا صعوبة في اللعب المنتظم تحت قيادة زيدان.
مدرب بنفيكا ينفي اهتمام برشلونة بنجم الفريق
نفى خورخي جيسوس، مدرب بنفيكا، التكهنات التي تربط بين برشلونة وداروين نونيز.أصبح نونيز أغلى صفقة مع بنفيكا عندما وصل من ألميريا في صفقة قيمتها 24 مليون يورو في سبتمبر.
الرئيس المحتمل لبرشلونة يلمح لموافقته على رحيل ميسي
قال المرشح الرئاسي لبرشلونة، بيري ريرا، إنه "لن يبذل قصارى جهده ليبقى ليونيل ميسي في الكامب نو."
برشلونة يستعد لعرض جديد من أجل جارسيا
يستعد برشلونة لتقديم عرض في يناير كانون الثاني لمدافع مانشستر سيتي إيريك جارسيا بعد أن فشل في التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ذكرت صحيفة سبورت أن الكاتالونيين سيقدمون 8 ملايين يورو في يناير، نظرًا لقدرة اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا على المغادرة مجانًا في نهاية الموسم.
ريال مدريد يفكر في ضم نجم بايرن ميونخ
ريال مدريد يفكر في ضم ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ مجانا، وفقا لما ذكرته AS.
أعلن بايرن يوم الأحد أنه أنهى محادثات العقد مع ألابا، الذي ينتهي عقده الحالي الصيف المقبل.
تم ربط مجموعة من الأندية، مثل ليفربول وبرشلونة والأقرب كان يوفنتوس، والآن ريال مدريد ينضم للأندية المحتملة للاعب.
برشلونة مستمر في الأزمة المالية
الوضع المالي للكتالونيين يوضح أن المبيعات مطلوبة
سيتعين على برشلونة بيع اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية من أجل التعاقد مع لاعبين جدد في يناير.
وفقًا لموندو ديبورتيفو، قال الرئيس المؤقت لبرشلونة كارليس توسكيتس: "إذا قمنا بالبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية، فسنكون قادرين على الشراء، يمكننا أيضًا التعاقد مع اللاعبين الذين انتهت عقودهم، هذا هو الوضع الحالي ".
لاعب توتنهام يتوقع العودة القوية لديلي ألي
قام إريك داير بترشيح ديلي ألي لاستعادة مكانه في فريق توتنهام، وفقًا لشبكة سكاي سبورتس.
مستقبل ألي مدهول بعد الانزلاق من مكانة أثناء تولي جوزيه مورينيو، لكن ديير يشعر أن فريقه لديه "القدرة" و "الدافع" لإجباره على العودة إلى الأفضل.
هالاند ينوي الانتقال إلى ليفربول
سينضم إيرلينج هالاند إلى ليفربول في مرحلة ما من مسيرته، وفقًا للمدير الرياضي لسالزبورج كريستوف فرويند.
اللاعب النرويجي متألق في بوروسيا دورتموند، لكن فرويند يشعر أنه سينتهي به المطاف في الآنفيلد.
أتلتيكو والبايرن في سباق على لاعب تشيلسي
انضم أتلتيكو مدريد إلى السباق للتعاقد مع الظهير الأيمن السابق لتشيلسي تاريك لامبتي من برايتون، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
ويقال إن بايرن ميونخ وإشبيلية مهتمان أيضًا باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.
ومع ذلك، يأمل برايتون أن يتمكنوا من إقناع لامبتي بتوقيع عقد جديد.