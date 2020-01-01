أخبار الانتقالات: برشلونة قد يضطر لبيع تير شتيجن وإيسكو يريد اللحاق بزميله

حائط برشلونة المنيع قد يرحل بنهاية الموسم

برشلونة يفكر في بيع مارك أندريه تير شتيجن وسط روابط مع بايرن ميونخ - وفقًا لما ذكرته AS.

يرى أبطال أوروبا أن تير شتيجن هو البديل المثالي على المدى الطويل لمانويل نوير، ويمكن أن يقدم عرضًا بقيمة 80 مليون يورو (72 مليون جنيه إسترليني / 93 مليون دولار) لضم الدولي الألماني الصيف المقبل.

قد يكون برشلونة منفتحًا على احتمال رحيل حارس المرمى رقم 1 وسط الصعوبات المالية المتزايدة في الكامب نو وفاتورة الأجور الضخمة.