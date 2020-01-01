أخبار الانتقالات: مدافع هولندي لتعويض فان ديك وديبالا يماطل مع يوفنتوس

هل يخطط ديبالا للرحيل؟

لا يزال باولو ديبالا بعيدًا عن الاتفاق على صفقة جديدة مع يوفنتوس، وفقًا لتقرير كورييري ديلو سبورت.

ينتهى عقده في نهاية عام 2022 ومع وجود العديد من الأندية المهتمة باللاعب وأبرزها ريال مدريد، لا يوجد تقدم فيما يتعلق بالمحادثات الجديدة.

في الواقع، قد تمر شهور قبل أن تبدأ مفاوضات أخرى.