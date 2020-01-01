أخبار الانتقالات: مدافع هولندي لتعويض فان ديك وديبالا يماطل مع يوفنتوس

ديبالا يماطل في تجديد عقده مع يوفنتوس
هل يخطط ديبالا للرحيل؟
لا يزال باولو ديبالا بعيدًا عن الاتفاق على صفقة جديدة مع يوفنتوس، وفقًا لتقرير كورييري ديلو سبورت.
ينتهى عقده في نهاية عام 2022 ومع وجود العديد من الأندية المهتمة باللاعب وأبرزها ريال مدريد، لا يوجد تقدم فيما يتعلق بالمحادثات الجديدة.
في الواقع، قد تمر شهور قبل أن تبدأ مفاوضات أخرى.
أتلتيكو مدريد يوقع اتفاقًا مع كوندوجبيا
Geoffrey Kondogbia to Atlético Madrid, here we go! Final fee to Valencia will be €11m + 10% future sale + add ons. Personal terms also agreed. Official soon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2020
He’ll join Atléti immediatly as Thomas replacement [special rule by La Liga]. ⚪️🔴 #Atleti #transfers @MatteMoretto
جاتوزو يقترب من تجديد عقده مع نابولي
اقترب جينارو جاتوزو، مدرب نابولي، من توقيع عقد جديد ليستمر لمدة عامين، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.
من المقرر أن يتلقى زيادة أكبر لراتبه.
أنشيلوتي يسعى للبقاء طويلًا مع إيفرتون
يحرص كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، على البقاء في النادي لفترة أطول مما سبق مع الأندية السابقة.
وقال أنشيلوتي يوم السبت "أعتقد أننا سنفوز لكن الأمر يستغرق وقتًا أطول قليلًا من الفرق الأخرى التي تمكنت من إدارتها."
"لكن الحقيقة هي أنني أشعر أنني بحالة جيدة هنا، أود أن أبقى أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام كنت أفعلها عادة في الماضي مع أندية أخرى."
ميلان يقترب من نجم فيورنتينا
يراقب ميلان عن كثب لاعب فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش كخيار لفترة الانتقالات المقبلة وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.
في حين أن الروسونيري راضون عن خط دفاعهم الحالي، لن يستبعد النادي إضافة المزيد من التغطية لأنهم يسعون لمواصلة القتال على جبهات متعددة، محليًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وكأس إيطاليا وفي الدوري الأوروبي.
مدرب برشلونة السابق "يصعب السيطرة على ميسي"
يعتقد كيكي سيتين، المدير الفني السابق لبرشلونة، أنه من الصعب إدارة ليونيل ميسي، مضيفًا أن السمعة الهائلة للأرجنتيني جعلت من الصعب على المدرب انتقاده أثناء توليه تدريب كامب نو.
وتولى سيتين تدريب برشلونة في يناير بعد أن أقال النادي إرنستو فالفيردي، لكن مدرب ريال بيتيس السابق استمر أكثر من ستة أشهر في المنصب قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه في أغسطس.
كانت الهزيمة المذهلة لبرشلونة بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا بمثابة القشة الأخيرة لسيتين، الذي أكمل موسماً في كامب نو شهد فشل النادي في الفوز بأي لقب.
ريال مدريد لا ينوي القيام بصفقات في يناير
لا يخطط ريال مدريد لأي صفقات خلال فترة الانتقالات في يناير، حسب صحيفة ماركا.
يضع بطل الدوري الأسباني اللمسات الأخيرة على ميزانية مبسطة، ولن يقوم بأي صفقة ما لم يتم إجراء المزيد من المبيعات.
جونز يخشى البقاء مع مانشستر يونايتد
يخشى فيل جونز، الذي لا يشارك كثيرًا مع مانشستر يونايتد، من فشل الانتقال المخطط له إلى بيرنلي، حسبما زعمت الديلي ستار.
تم ربط جونز بخروج على سبيل الإعارة، لكنه يخشى عدم اتمام الصفقة.
ليفربول يراقب نجم أياكس لتدعيم الدفاع
الريدز يسعى لتعويض فان ديك بهولندي آخر
وفقًا لصحيفة ميرور، فإن ليفربول يراقب عن كثب نجم أياكس الدفاعي الشاب بير شورز.
شورز، البالغ من العمر 19 عامًا، ظهر بمستوى جيد في الآنفيلد خلال تجربة قبل عامين وتألق في لقاء أياكس الأخير بدوري أبطال أوروبا.