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أخبار الانتقالات: ريال مدريد يصارع برشلونة على ألابا ويونايتد يخفض سعر بوجبا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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GERMANY ONLY: DAVID ALABA BAYERN MÜNCHEN
imago images / Sven Simon

توتنهام يقرر تمديد عقد سون

2020-11-06T12:53:31Z

قرر داني ليفي، رئيس توتنهام، أن يُجدد عقد هيونج مين سون مع السبيرز وأن يجعله يتقاضى أجرًا يتساوى به مع الهداف هاري كين.

القائد الحالي لتوتنهام يتقاضى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، بينما ينتهي عقد سون في 2023 لكن بعد تألقه الشديد في الآونة الأخيرة بات لزامًا عن إدارة النادي اللندني تأمين استمراره في كتيبة جوزيه مورينيو لفترة أطول.

ريال مدريد يدخل الصراع حول ألابا

2020-11-06T12:51:39Z

صحيفة "آس" في تقريرٍ لها أشارت إلى أن ريال مدريد سيدخل الصراع للتعاقد مع دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة.

ألابا سيكون متاحًا للانتقال مجانًا أينما شاء في الصيف المقبل بنهاية عقده في بايرن، وقد يرحل في يناير بقيمة مخفضة وسط اهتمام من برشلونة تحديدًا به.

مانشستر يونايتد يخفض سعر بوجبا وترقب من ريال مدريد

2020-11-06T12:50:32Z

قررت إدارة مانشستر يونايتد تخفيض سعر بول بوجبا ليصبح 60 مليون يورو بعد أن كان يزيد عن 100 مليون، وذلك في أعقاب مستوياته المتواضعة هذا الموسم.

هذا الخبر سيكون جيدًا لريال مدريد، الذي لا يزال يحلم بالتعاقد مع الدولي الفرنسي بناء على رغبة مواطنه ومدرب الملكي زين الدين زيدان.

مانشستر يونايتد سيحاول التعاقد مع ديمبيلي في يناير

2020-11-06T12:49:20Z

كشفت تقارير إسبانية أن مانشستر يونايتد سيحاول مرة أخرى التعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب تقارير موندو ديبورتيفو فإن اليونايتد سيحاول الحصول على اللاعب الفرنسي على سبيل الإعارة في يناير على أن يشتري عقده بالكامل في الصيف المقبل.

مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع ناجلسمان

2020-11-06T12:47:35Z

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يضع عينه نصب التعاقد مع يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج لخلافة أولي جونار سولشاير في أولد ترافورد.

وبحسب المتداول فإن الألماني يدخل ضمن القائمة التي تضم أيضًا ماوريسيو بوتشيتينو، والذي يُعد حاليًا المرشح الأقرب.

الكشف عن قيمة انتقال كاباك المحتملة لليفربول

2020-11-06T12:45:39Z

أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن شالكه سيوافق على رحيل مدافعه أوتشان كاباك إلى ليفربول فقط مقابل 18 مليون يورو.

التقارير الواردة من قبل كانت قد أشارت إلى أن قيمة الدولي التركي ستكون 40 مليون يورو، بيد أن مسؤولي أنفيلد علموا أن الصفقة قد تكون بنصف هذا الرقم إن أرادوا.

مبادلة محتملة بين إنتر ونابولي

2020-11-06T12:44:50Z

ذكرت "توتوسبورت" أن إنتر قد يكون هو من يتحصل على توقيع أركاديوش ميليك الخارج من الحسابات في نابولي، وذلك عبر صفقة تبادلية.

وقال التقرير إن إنتر قد يعرض رادجا ناينجولان، أو كريستيان إريكسن، ولكن في صفقات منفصلة، من أجل تسهيل عملية التعاقد مع ميليك.

برشلونة يوجه أنظاره نحو ماركوس تورام

2020-11-06T12:41:37Z

يتابع نادي برشلونة الإسباني، موقف الجناح الفرنسي ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، تمهيدًا لضمه في أقرب فرصة ممكنة.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت اهتمام برشلونة بالتعاقد مع تورام، طمحًا في الحصول على خدماته، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 32 مليون يورو.

ولا يعتبر برشلونة هو النادي الوحيد المهتم بنجل الأسطورة الفرنسية ليليان تورام، بل هناك أيضًا محاولات من يوفنتوس وميلان

ريال مدريد يضع خطة التعاقد مع هالاند ومبابي

2020-11-06T12:40:53Z

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، هو الأقرب للحصول على خدمات المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن إدارة ريال تؤمن جيدًا أن هالاند هو النجم القادم بقوة على الساحة العالمية السنوات القادمة.

وأشارت إلى أن ريال وضع خطة واضحة لتعزيز صفوف الفريق، بالتعاقد مع إدواردو كامافينجا في 2021 ومعه الفرنسي كيليان مبابي.

وفي 2022 ستبدأ المحاولات من أجل التعاقد مع هالاند، في محاولة لبناء مجموعة قادرة على حصد جميع الألقاب للنادي الإسباني.

العديد من التقارير أكدت أن هناك بندًا موقعًا في عقد هالاند يتيح له الرحيل مقابل 75 مليون يورو، لكن تبين أن الأمر هو اتفاق شفهي فقط بين وكيل اللاعب مينو رايولا وإدارة دورتموند

ميلان يعمل على ضم مهاجم مدريد بشكل نهائي

2020-11-05T11:26:16Z

يعمل نادي إيه سي ميلان على ضم إبراهيم دياز من ريال مدريد بصفقة دائمة، حسب صحيفة كورييري ديلو سبورت.

يُزعم أن الروسونيري من المقرر أن يلتقي بمسؤولين من نادي العاصمة الإسباني لمناقشة شروط الصفقة، والتي من المحتمل أن تكلف الإيطاليين أكثر من 25 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، يدعي التقرير أن اللاعب نفسه يفضل البقاء في سان سيرو بدلاً من محاولة شق طريقه إلى خطط الفريق الأول لزين الدين زيدان.

Brahim Diaz Milan
Getty Images

ريال مدريد يبدأ في محادثات تجديد راموس

2020-11-05T11:24:22Z

الميرنجي يناقش العقد الجديد مع قائد الفريق

افتتح ريال مدريد محادثات مع سيرخيو راموس بخصوص العقد الجديد، حسب قول ESPN.

سيشهد قائد البلانكوس، الذي سجل 100 هدف للنادي، انتهاء عقده الحالي في عام 2021، لكن الإدارة في السانتياجو برنابيو مصممون على الاحتفاظ بخدمات مدافع يبلغ من العمر 34 عامًا.

Sergio Ramos, Real Madrid, Champions League 2020-21
Getty

بايرن ميونخ يحاول بيع ألابا في يناير

2020-11-05T11:21:23Z

بايرن ميونخ يخفض سعر ألابا

تم إخطار ليفربول وجميع الأندية الآخرين المهتمة بضم ديفيد ألابا، بأنه قد يكون متاحًا مقابل 30 مليون جنيه إسترليني فقط (39 مليون دولار) في يناير.

أفاد موقع Football Insider أن بايرن ميونخ مستعد لخفض السعر المطلوب إلى النصف للاعب الذي سيصبح وكيلاً حراً في صيف 2021.

David Alaba Liverpool composite 2020
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