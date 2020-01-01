أخبار الانتقالات: ريال مدريد يصارع برشلونة على ألابا ويونايتد يخفض سعر بوجبا

قرر داني ليفي، رئيس توتنهام، أن يُجدد عقد هيونج مين سون مع السبيرز وأن يجعله يتقاضى أجرًا يتساوى به مع الهداف هاري كين.

القائد الحالي لتوتنهام يتقاضى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، بينما ينتهي عقد سون في 2023 لكن بعد تألقه الشديد في الآونة الأخيرة بات لزامًا عن إدارة النادي اللندني تأمين استمراره في كتيبة جوزيه مورينيو لفترة أطول.