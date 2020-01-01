أخبار الانتقالات: جناح تشيلسي يريد الرحيل واليونايتد ينضم للسباق على يوفيتش

توتنهام لا يزال يحاول ضم سكرينيار لاعب إنتر
Tottenham are still in talks with Inter for Skriniar. Complicated deal but still on - Inter want €60m [add ons included]. Final decision will be made soon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2020
Skriniar is the #1 target, Rudiger is one of the "plans B".
Kane backup: Arkadiusz Milik offered to Spurs again. ⚪️ #THFC
جناح تشيلسي يأمل في انتقال ألماني
يتوق نجم تشيلسي كالوم هادسون أودوي للانضمام إلى بايرن ميونخ - وفقًا لقناة سكاي ألمانيا.
حاول عمالقة البوندسليجا التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا العام الماضي، لكنهم رأوا عدة عروض رسمية تم رفضها من البلوز.
يعتقد هدسون أودوي أن بايرن يثق بقدراته أكثر من تشيلسي، ويود أن يتم الانتقال إلى أليانز أرينا بعد خسارته في ستامفورد بريدج.
زيدان يرفض رحيل مهاجمه
رفض زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رحيل لوكا يوفيتش من النادي، وسط عروض من مانشستر يونايتد وأندية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
نانيجولان يقترب من كالياري
Radja Nainggolan is getting closer to Cagliari on a permanent deal. Talks ongoing with Inter for €12m as final fee. No bid from Galatasaray. 🚨 @DiMarzio @SkySport #Nainggolan #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2020
وست هام يقدم عرض رسمي لضم مدافع فيورنتينا
قدم وست هام عرضًا افتتاحيًا بقيمة 25 مليون يورو (23 مليون جنيه إسترليني / 29 مليون دولار) لمدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش - وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.
تدرس فيورنتينا العرض، ولكن من المحتمل أن تطلب رسومًا أعلى قبل مغادرة أحد اللاعبين الأساسيين بالفريق.
ظهر ميلينكوفيتش في مباراتي فيورنتينا في بداية موسم الدوري الإيطالي الجديد، بما في ذلك الهزيمة المثيرة 4-3 أمام إنتر يوم السبت.
أنطونيو روديجر مستممر في تشيلسي
أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن أنطونيو روديجر ليس في طريقه للخروج من النادي، على الرغم من تأخره في ترتيب مهاجمين ستامفورد بريدج.
وقال لامبارد مساء الثلاثاء عندما سئل عما إذا كان روديجر على وشك الرحيل عن البلوز: "لا ، ليس الأمر في هذه المرحلة".
الشياطين الحمر جاهزون للانقضاض على مهاجم ريال مدريد
مانشستر يونايتد ينضم للسباق على مهاجم ريال مدريد
من المقرر أن يغادر لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد النادي على سبيل الإعارة مع ظهور مانشستر يونايتد كوجهة محتملة، حسبما ذكرت صحيفة آس.
كما قدمت أندية الدوري الإيطالي ميلان وإنتر وروما عروض للحصول على الصربي على سبيل الإعارة.
يحرص الشياطين الحمر على تعزيز هجومهم وينظرون إلى يوفيتش كخيار أرخص من إدينسون كافاني، الذي ارتبط أيضًا بالانتقال إلى الأولد ترافورد.
يقال إن وجهة يوفيتش تعتمد على النادي الذي يمكن أن يضمن له أكبر وقت للعب هذا الموسم.
عثمان ديمبيلي يريد البقاء في برشلونة
ديمبيلي لا يريد الرحيل عن برشلونة
ديمبيلي بمغادرة برشلونة وسط اهتمام مانشستر يونايتد كما ورد في سكاي ألمانيا.
الجناح مصمم على تحسين مسيرته في الكامب نو بعد إصاباته المتكررة في المواسم الأخيرة.
ميلان يريد مدافع ريال مدريد
عرض إيطالي لضم مدافع ريال مدريد
عرض ميلان صفقة إعارة لمدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز، بحسب جيانلوكا دي مارزيو.
يحاول فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي أيضًا تأمين إعارة لديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد لكن الشياطين الحمر مهتمون فقط ببيعه بشكل دائم.