أخبار الانتقالات: نجم تشيلسي يقترب من اليونايتد والبايرن يشعر بالخيانة

يعتقد كريستيانو جيونتولي رئيس نابولي، أن المدافع النجم كاليدو كوليبالي سيبقى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي رغم صلاته بمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

كان كوليبالي مرتبطًا بقوة بعملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فريق بيب جوارديولا وافق على صفقة للتعاقد مع قلب دفاع بنفيكا روبن دياس يوم الأحد.

كما ورد أن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي مهتم أيضًا بعد رحيل تياجو سيلفا.