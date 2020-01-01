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أخبار الانتقالات: بن العمري ينضم إلى ليون وديمبلي كان يسعى للرحيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Djamel Eddine Benlamri of Algeria during the 2019 African Cup of Nations
Gettty

ديمبيلي محبط بعد فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد

2020-10-06T14:19:29Z

ديمبيلي كان يريد الرحيل عن برشلونة

عثمان ديمبيلي ليس سعيدًا ببرشلونة ، حسبما زعمت الديلي ستار ، حيث رأى اللاعب الفرنسي إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

كان الفائز بكأس العالم من بين أولئك الذين وضع الشياطين الحمر أنظارهم في وقت متأخر من نافذة الصيف ، لكن مطالب عملاق الدوري الإسباني تعني عدم إبرام أي صفقة.

dembele manchester united
Getty / Goal

ليفربول يخرج لاعبه أرويو على سبيل الإعارة

2020-10-06T14:17:50Z

مدافع السيتي يرفض الانتقال إلى توتنهام

2020-10-06T14:15:11Z

رفض جون ستونز مدافع مانشستر سيتي الانتقال إلى توتنهام في الموعد النهائي - كما ذكرت صحيفة ديلي ستار.

أراد توتنهام إحضار اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في صفقة إعارة لمدة موسم، لكنه لم يرغب في اقتلاع عائلته والانتقال إلى لندن.ر

مانشستر يونايتد مستمر في مفاوضات سانشو

2020-10-06T14:10:11Z

لن يتخلى الشياطين الحمر عن جناح دورتموند

سيعود مانشستر يونايتد إلى جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند في يناير - وفقًا لصحيفة The Sun.

لا يزال اللاعب الدولي الإنجليزي يريد الانتقال إلى الأولد ترافورد، والشياطين الحمر مستعدون لإعادة فتح المفاوضات مع BVB في العام الجديد.

رفض يونايتد الوفاء بتقييم دورتموند البالغ 120 مليون يورو (109 مليون جنيه إسترليني / 141 مليون دولار) لسانشو في فترة الانتقالات الصيفية وسط حالة عدم اليقين المالي لأزمة فيروس كورونا.

Jadon Sancho Borussia Dortmund 2020-21
Getty

صفقة جديدة لبلد الوليد

2020-10-06T14:07:28Z

أعلن ريال بلد الوليد تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم روكي ميسا.

ينضم في صفقة انتقال مجانية، ويوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع النادي.

كان ميسا مؤخرًا مع إشبيلية، لكنه قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع ليجانيس، حيث شارك في 30 مباراة.

برشلونة يفشل في ضم مدافع السيتي

2020-10-06T14:04:43Z

لم يتم الاتفاق بين برشلونة والسيتي بشأن جارسيا

 فشل صفقة إريك جارسيا بعد أن رفض برشلونة دفع المبلغ المطلوب من مانشستر سيتي يوم الاثنين.

على الرغم من أن جارسيا كان في العام الأخير من عقده، لم يكن مانشستر سيتي راغبًا في السماح للمدافع بالرحيل بثمن بخس وسيحتفظ به الآن حتى يناير على الأقل.

eric garcia barcelona
Getty

مانشستر يونايتد يبرم صفقة بقيمة 41 مليون يورو لضم نجم أتالانتا

2020-10-06T14:03:38Z

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إتمام صفقة التعاقد مع عماد ديالو تراوري.

سينضم الجناح من أتالانتا في يناير ومن المتوقع أن ينتقل مباشرة إلى فريق أولي جونار سولشاير.

آرسنال ينجح أخيرًا في ضم نجم أتلتيكو

2020-10-06T14:02:50Z

آرسنال أنهى صفقة للتعاقد مع توماس بارتي مع توجه لوكاس توريرا إلى الجانب الآخر.

يتوجه بارتي إلى لندن بعد أن اختار الجانرز دفع الشرط الجزائي له بعد سلسلة من المفاوضات طوال الصيف.

لاعب إيفرتون يعود إلى ساوثامبتون

2020-10-06T14:01:39Z

أكمل ثيو والكوت عودته إلى ساوثامبتون.

الجناح ينضم إلى الفريق على سبيل الإعارة من إيفرتون، ويعود إلى النادي بعد ما يقرب من 15 عامًا.