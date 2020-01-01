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أخبار الانتقالات: بن رحمة أقرب للبقاء وبرشلونة يرغب في التخلص من ديمبيلي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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dembele manchester united
Getty / Goal

تشوبو موتينج مطلوب في بايرن ميونخ

2020-10-04T12:25:58Z

بحسب تيليفوت فإن بايرن ميونخ دخل في محادثات مع إريك ماكسيم تشوبو موتينج من أجل ضمه في قبل انتهاء سوق الانتقالات.

الكاميروني الدولي لاعب حر الآن بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

عرض جديد من برشلونة لجارسيا

2020-10-04T12:23:08Z

بحسب صحيفة ماركا، فإن برشلونة قدم عرضًا جديدًا لمانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات لاعبه السابق إريك جارسيا.

وبحسب الأخبار فإن العرض الجديد للكتلان أقل من العرض السابق، وهو ما يشير إلى رغبتهم في التعاقد معه مجانًا الصيف القادم.

راتب بن رحمة يحرمه من الانضمام للدوري الإنجليزي الممتاز

2020-10-04T12:15:27Z

الجزائري الدولي قد يبقى في دوري البطولة الإنجليزية

أشارت صحيفة ذا صن إلى أن انضمام سعيد بن رحمة لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتعقد بسبب مطالبه المالية.

الجزائري الدولي يرغب في عقد لمدة 5 سنوات، وراتب يبلغ 60 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

كريستال بالاس هو الأقرب للحصول على توقيع نجم برينتفورد، لكن عليه التخلي عن نجم الفريق أندروس تاونسند حتى ينجح في ضم نجم الشامبيونشيب.

Said Benrahma, Brentford 2019-20
Getty

صراع بين قطبي مانشستر على تيليس

2020-10-04T12:08:12Z

بحسب 90min، فإن مانشستر سيتي استفسر عن الظهير الأيسر لنادي بورتو أليكس تيليس.
 
ارتبط اسم تيليس بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الحالي، لكن يبدو أن الصفقة توقفت، واستفسر عنه السيتي في إطار بحثه عن بديل أقل سعرًا من لاعب أياكس نيكولاس تاجليافيكو. 

مانشستر يونايتد يقترب من ثنائي أوروجواي

2020-10-04T12:05:41Z

يبدو أن اليوم الأخير لسوق الانتقالات سيكون حاسمًا للشياطين الحمر

بحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن مانشستر يونايتد على وشك ضم النجم الأوروجواياني إدينسون كافاني قبيل انتهاء سوق الانتقالات.

وأضاف الصحفي أن اليونايتد مهتم كذلك بضم فاكوندو بيليستري من نادي بينارول.

برشلونة مستعد لتخفيض سعر ديمبيلي

2020-10-04T12:00:26Z

اللاعب مطلوب في مانشستر يونايتد

بحسب صحيفة ميرور، فإن برشلونة على استعداد لبيع عثمان ديمبيلي لمانشستر يونايتد مقابل 60 مليون جنيه استرليني فقط (66 مليون يورو / 77 مليون دولار).

لا يرغب الكتلان أو ديمبيلي بانتقال اللاعب على سبيل الإعارة إلى أولد ترافورد، لكن المطلوب من اليونايتد هو شراء الفرنسي بشكلٍ نهائي.

انضم عثمان ديمبيلي إلى برشلونة مقابل 95 مليون جنيه استرليني (104 مليون يورو / 123 مليون دولار) قادمًا من بوروسيا دورتموند في عام 2017.

وعلى الرغم من تخفيض سعره، فمن غير الواضح ما إذا كان الشياطين الحمر مستعدون لإنفاق الكثير على لاعب استهدفوه كبديل لجادون سانشو.

dembele manchester united
Getty / Goal

بسبب الميركاتو .. تشديد الحراسة حول منزل رئيس مانشستر يونايتد

2020-10-04T11:57:17Z

تحدثت أنباء عن تشديد الحراسة حول منزل إد وودوارد، رئيس مانشستر يونايتد، في الساعات المقبلة تخوفاً من تكرر أعمال الشغل كما حدث في الماضي من جماهير الفريق.

وسبق وتعرض منزل وودوارد في مانشستر للاعتداء في يناير الماضي من قبل جماهير غاضبة بسبب عدم تحرك الإدارة في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق.

صحيفة "ميرور" قالت إن الشرطة منذ الاعتداء الأخير قامت بتشديد الحراسة على منزل وودوارد، وستقوم بزيادة الأمر في الساعات المقبلة التي تشهد ختام سوق الانتقالات.

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دورتموند أمل برشلونة للتعاقد مع جارسيا

2020-10-04T11:56:33Z

دخل بوروسيا دورتموند على خط المهتمين بالحصول على خدمات جان كلير توديبو، مدافع برشلونة، في الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

توديبو خارج مخططات رونالد كومان وهو يُدرك ذلك، وهو ما جعله يحاول رفقة ممثليه إيجاد مخرج هذا الميركاتو، وسط اهتمام من بعض فرق الدوري الإنجليزي به.

فولهام هو النادي الأكثر سعيًا لضم توديبو، ويتوقع أن يكون سعره 18 مليون يورو، لكن دورتموند مؤخرًا دخل في الصفقة وعرض على اللاعب العودة للبوندسليجا مرة أخرى.

تشيلسي يرفض عرضًا من بايرن ميونخ لشراء نجمه!

2020-10-04T11:54:48Z

رفضت إدارة تشيلسي العرض الأول الذي تقدمت به نظيرتها في بايرن ميونخ من أجل اقتناء نجمهم كالوم هودسون أودوي خلال الساعات المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

اهتمام البافاري بالتوقيع مع أودوي ليس وليد اللحظة، فمنذ العام الماضي وحاول النادي الألماني التعاقد مع الدولي الإنجليزي إلا أن إصابته الطويلة آنذاك وقفت حائلًا أمام سير الأمور.

وبحسب ما أوردته مصادر خاصة لجول ، فإن بايرن ميونخ تقدم بعرض للحصول على توقيع أودوي على سبيل الإعارة مع وجود بند شراء في الصيف المقبل نظير ما يزيد عن 77 مليون يورو.

ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويقترب من التعاقد مع خليفة مارسيلو

2020-10-04T11:51:57Z

زعمت تقارير صحفية إسبانية اقتراب ريال مدريد من تأمين صفقة التعاقد مع رافاييل أوبرادور، الظهير الأيسر لريال مايوركا، خلال الساعات القليلة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية.

أوبرادور يُصنف كأحد أبرز المواهب الموجودة في كرة القدم الإسبانية حاليًا، ويبلغ من العمر 16 عامًا فقط، وقد لقيّ إعجاب الرئيس فلورنتينو بيريز نفسه، ما كان كفيلًا بتحرك النادي الملكي بكل قوة لضمه.

وبحسب ما جاء في التقارير فإن عددًا من الأندية الكبرى كان أوبرادور على رادارها، وعلى رأسهم برشلونة، غير أن ريال مدريد في اللحظة الراهنة هو الأقرب للحصول على توقيعه.

marcelo
(C)Getty Images