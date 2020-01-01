أخبار الانتقالات: حارس اليونايتد يريد الرحيل ومودريتش يحاول البقاء في مدريد

ماوريتسيو ساري مرشح لتولي زمام القيادة في فيورنتينا، حسب توتوميركاتو.

كان المدرب عاطلاً عن العمل منذ أن حل محله أندريا بيرلو في يوفنتوس وهو منخرط في محادثات مع البيانكونيري حول صفقة إنهاء الخدمة.

يقال إن نادي فلورنسا هو الأكثر احتمالا لضم ساري بمجرد إطلاق سراحه بالكامل من قبل حامل اللقب، لكن روما أيضًا كانت له محادثات مع ساري.