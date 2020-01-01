أخبار الانتقالات: سواريز يكشف ملامح مستقبل ميسي وبوجبا يبتعد عن مدريد

محادثات عقد ألابا لا تزال في طريق مسدود
ذكرت صحيفة سبورت 1 أن محادثات عقد ديفيد ألابا مع بايرن ميونخ ممكن أن تذهب إلى أي مكان.
سينتهي عقد اللاعب الدفاعي متعدد الاستخدامات الصيف المقبل، لكن النادي لا يزال بعيدًا عن الراتب الأساسي للاعب.
ريال مدريد سيختار نجم رين بدلاً من بوجبا
اللوس بلانكوس يفضلون نجم رين عن مان يونايتد
من المقرر أن ينتقل ريال مدريد إلى لاعب خط وسط في سوق الانتقالات الصيف المقبل، حيث أصبح إدواردو كامافينجا من رين هدفه الأول، حسب ما أورده أوك دياريو.
بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، الذي قال إنها ستكون خطوة "حلم"، كان يفضلها في السابق فريق المدرب زين الدين زيدان، لكن نجم كامافينجا مستمر في الصعود.
تعليق تحركات الدوري الإنجليزي الممتاز لنجم ستراسبورج
قدم كل من وست هام وساوثامبتون 17 مليون يورو (15 مليون جنيه إسترليني / 20 مليون دولار) لمدافع ستراسبورج محمد سيماكان قبل الموعد النهائي للانتقال، حسبما ذكرت صحيفة Le10Sport.
كان السباق معلق على عرض بقيمة 20 مليون يورو، مع اهتمام العديد من الأندية الكبرى بالشاب الواعد.
عرض سعودي لضم نجم مانشستر يونايتد
يجري مطاردة خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد من قبل نادٍ سعودي لم يكشف عنه من خلال عرض مربح يتم طرحه أمام صانع الألعاب.
ذكرت صحيفة Express Sport أن ماتا يفكر في مستقبله في أولد ترافورد بعد أن تخلف عن برونو فرنانديز ودوني فان دي بيك في الترتيب.
عقد ماتا في نهاية الموسم لكن النادي يمكنه منح اللاعب القوي إفراجاً مبكراً..
"ليو لا يزال في برشلونة" - يشعر كامبياسو أن انتقال ميسي إلى إنتر غير محتمل
أعرب النجم الأرجنتيني السابق إستيبان كامبياسو عن شكوكه في صعوبة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة إلى إنتر ميلان
يعترف كومان بأن الوضع المالي لبرشلونة أعاق الانتقالات
اعترف رونالد كومان بأن الوضع المالي لبرشلونة يقيد حركته في سوق الانتقالات مع مرور اليوم المحدد دون أن يبرم الصفقات المنتظرة مثل ديباي ولاوتارو .
لوكاكو يعد بالعودة إلى أندرلخت
وعد لوكاكو بالعودة إلى أندرلخت في وقت ما في المستقبل، ووصف اللاعب البلجيكي تييري هنري بأنه "معلمه".
سواريز يكشف جانب من مستقبل ميسي مع برشلونة
سيبقى ميسي إذا وصل مجلس إدارة جديد إلى برشلونة - سواريز
تغيير وراء الكواليس يمكن أن يبقي الأسطورة في الكامب نو.
يعتقد لويس سواريز أن ليونيل ميسي سيبقى في برشلونة إذا أدخل النادي مجلس إدارة جديد، والذي سيشمل استبدال الرئيس الحالي جوزيب ماريا بارتوميو.
وست هام يضاعف راتب نجمه بعد صراع انتقاله لتشيلسي
النجم الإنجليزي يستحق زيادة في راتبه بعد بقائه في النادي
سيحتاج وست هام إلى مضاعفة راتب نجم خط الوسط ديكلان رايس بعد أن تمكن من الحفاظ عليه بعيدًا عن تشيلسي خلال فترة الانتقالات.
كان البلوز متحمسين للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، لكن سعره المطلوب من الهامرز البالغ 80 مليون جنيه إسترليني (104 مليون دولار) كان كثيرًا بعد صيف أنفقق فيه الكثير في ستامفورد بريدج.
وفقًا لصحيفة The Sun، من المقرر أن يحصل رايس على زيادة كبيرة في راتبه بعد البقاء في استاد لندن، حيث من المقرر أن يأمر لاعب الوسط بعقد بالقرب من 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ضعف أجره الحالي.