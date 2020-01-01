أخبار الانتقالات: سواريز يكشف ملامح مستقبل ميسي وبوجبا يبتعد عن مدريد

ذكرت صحيفة سبورت 1 أن محادثات عقد ديفيد ألابا مع بايرن ميونخ ممكن أن تذهب إلى أي مكان.

سينتهي عقد اللاعب الدفاعي متعدد الاستخدامات الصيف المقبل، لكن النادي لا يزال بعيدًا عن الراتب الأساسي للاعب.