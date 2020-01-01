أكد جونينيو، المدير الرياضي لنادي ليون، توصل ممفيس ديباي لاتفاق مع برشلونة مشيرًا إلى إمكانية رحيله قبل غلق سوق الانتقالات.

التقارير الصحفية أكدت أنّ ليون لن يتخلى عن أي لاعب في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ولم يبدأ ديباي أساسيًا أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي إلا أنّه شارك في الشوط الثاني.

وقال جونينيو في تصريحات صحفية: "ممفيس لديه عام فقط متبقي في عقده وأعرف أنّه اتفق مع برشلونة وقد يرحل غدًا، لكن الأمر غير محسوم بعد"