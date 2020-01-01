توتنهام يتطلع لضم مدافع السيتي
يتطلع توتنهام إلى صفقة إعارة لمدافع مانشستر سيتي جون ستونز - وفقًا لصحيفة أتليتيك.
أجرى توتنهام اتصالات مع البلوز بشأن توافر اللاعب الدولي الإنجليزي ، لكن مطالبه المرتفعة بالراتب قد تكون حجر عثرة.
صنف Lilywhites أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي كهدف بديل ، حيث كان جوزيه مورينيو حريصًا على تعزيز صفوفه الدفاعية.
باريس سان جيرمان يرسل كاليمويندو إلى لينس على سبيل الإعارة
#Mercato 🚨— Racing Club de Lens (@RCLens) October 5, 2020
Arnaud #Kalimuendo est prêté une saison avec option d'achat au Racing Club de Lens par le @PSG_inside !
📝 "Je suis très heureux de rejoindre ce grand club et cette belle équipe."
Interviews ▶️ https://t.co/mx42JLF3eX#GuidésParNotreFierté #rclens pic.twitter.com/7z0tMWl7cf
سيسيجنون يترك توتنهام على سبيل الإعارة
سيسيجنون يرحل عن توتنهام على سبيل الإعارة إلو هوفنهايم الألماني
Ryan Sessegnon has joined Bundesliga side Hoffenheim on loan for the remainder of the 2020/21 season.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 5, 2020
Best of luck, @RyanSessegnon! 👊#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/2wqR55BBTo
صفقة جديدة لإنتر ميلان
في اليوم الأخير من فترة الانتقالات إنتر ميلان يعلن عن صفقته الجديدة ماتيو دارميان
🚨 | ANNOUNCEMENT— Inter (@Inter_en) October 5, 2020
Matteo @DarmianOfficial is a new Inter player: Official Statement 👉 https://t.co/OD5gLNKI8h #WelcomeDarmian pic.twitter.com/B7t7fNogzd
الريدز حريصون على ضم حارس توتنهام
يستكشف ليفربول خيار انتقال باولو جازانيجا من توتنهام، وفقًا لصحيفة إندبندنت.
يريد يورجن كلوب ضم حارس مرمى آخر بعد أن رأى أليسون يعاني من إصابة مفاجئة وبعد مستوى أدريان في لقاء الخسارة 7-2 أمام أستون فيلا.
برشلونة منفتح على إعارة رافينيا وتوديبو
بحسب صحيفة آس الإسبانية فإن برشلونة مستعد للاستغناء عن رافينيا وتوديبو على سبيل الإعارة قبيل انتهاء سوق الانتقالات اليوم.
الفريق الأقرب لضم الثنائي هو بورتو، والذي سيترك ديوجو ليتي يرحل للكتلان على سبيل الإعارة
روما يتوصل لاتفاق بشأن سمولينج
أشارت كالتشيو ميركاتو إلى أن روما نجح في الوصول لاتفاق مع مانشستر يونايتد من أجل ضم كريس سمولينج.
ستكلف الصفقة خزائن الجيالوروسي 15 مليون يورو، وهذه المرة سيكون بعقد نهائي بعد موسم الإعارة الناجح الذي قضاه في الأوليمبيكو.
ويليامز على أعتاب ساوثامبتون
بحسب سكاي سبورت، فإن ساوثامبتون مهتم بضم ظهير مانشستر يونايتد براندون ويليامز قبل نهاية سوق الانتقالات اليوم.
ويسعى القديسون إلى ضم اللاعب على سبيل الإعارة، لكن الصفقة لن تتم إلا إذا كان المقابل المادي مناسب
يوفنتوس يتوصل لاتفاق بشأن كييزا
اللاعب على قائمة البيانكونيري منذ فترة طويلة
توصل يوفنتوس لموافقة من فيورنتينا على ضم فيديريكو كييزا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وذلك بحسب مصادر جول.
سينضم المهاجم الإيطالي لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.
إعارة الموسم الأول ستكلف البيانكونيري 2 مليون يورو، أما الموسم الثاني فسيكلف 8 ملايين يورو، أما بند أحقية الشراء فقيمته 40 مليون يورو.
المدير الرياضي لليون يمنح برشلونة الأمل لضم ديباي
أكد جونينيو، المدير الرياضي لنادي ليون، توصل ممفيس ديباي لاتفاق مع برشلونة مشيرًا إلى إمكانية رحيله قبل غلق سوق الانتقالات.
التقارير الصحفية أكدت أنّ ليون لن يتخلى عن أي لاعب في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.
ولم يبدأ ديباي أساسيًا أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي إلا أنّه شارك في الشوط الثاني.
وقال جونينيو في تصريحات صحفية: "ممفيس لديه عام فقط متبقي في عقده وأعرف أنّه اتفق مع برشلونة وقد يرحل غدًا، لكن الأمر غير محسوم بعد"
مفاجأة.. دوجلاس كوستا يعود إلى بايرن ميونخ
سينضم دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس، إلى بايرن ميونخ خلال الساعات القليلة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية، في خطوة لم تكن متوقعة ولكنها تبدو منطقية.
يوفنتوس كان يسعى للتخلص من كوستا هذا الصيف بسبب كثرة إصاباته ولتقدمه في العمر، كما أنه لم ينجح في إقناع المدرب الجديد أندريا بيرلو بقدراته.
وبحسب ما أكدته مصادر جول المقربة من يوفنتوس، فإن الدولي البرازيلي قد أتم اتفاقه مع إدارة العملاق البافاري، على أن تكون الصفقة بنظام الإعارة لمدة موسم بعد موافقة يوفنتوس على ذلك.
رسميًا: بايرن ميونخ يضم خليفة تياجو
أعلن بايرن ميونخ بصورة رسمية عن التعاقد مع مارك روكا، متوسط ميدان إسبانيول، بعقدٍ ممتد حتى صيف 2025.
تعاقد البافاري مع روكا يأتي ليخلف مواطنه تياجو ألكنتارا، والذي رحل الشهر الماضي متجهًا إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو.
روكا كان هدفًا لبايرن منذ الصيف الماضي، غير أن ناديه الكتالوني طلب 40 مليون يورو وقتها، ما وقف حائلًا أمام إتمام الصفقة، قبل أن تقل هذه القيمة كثيرًا مع هبوط إسبانيول للدرجة الثانية.
تشوبو موتينج مطلوب في بايرن ميونخ
بحسب تيليفوت فإن بايرن ميونخ دخل في محادثات مع إريك ماكسيم تشوبو موتينج من أجل ضمه في قبل انتهاء سوق الانتقالات.
الكاميروني الدولي لاعب حر الآن بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
عرض جديد من برشلونة لجارسيا
بحسب صحيفة ماركا، فإن برشلونة قدم عرضًا جديدًا لمانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات لاعبه السابق إريك جارسيا.
وبحسب الأخبار فإن العرض الجديد للكتلان أقل من العرض السابق، وهو ما يشير إلى رغبتهم في التعاقد معه مجانًا الصيف القادم.
راتب بن رحمة يحرمه من الانضمام للدوري الإنجليزي الممتاز
الجزائري الدولي قد يبقى في دوري البطولة الإنجليزية
أشارت صحيفة ذا صن إلى أن انضمام سعيد بن رحمة لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتعقد بسبب مطالبه المالية.
الجزائري الدولي يرغب في عقد لمدة 5 سنوات، وراتب يبلغ 60 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.
كريستال بالاس هو الأقرب للحصول على توقيع نجم برينتفورد، لكن عليه التخلي عن نجم الفريق أندروس تاونسند حتى ينجح في ضم نجم الشامبيونشيب.
صراع بين قطبي مانشستر على تيليس
مانشستر يونايتد يقترب من ثنائي أوروجواي
يبدو أن اليوم الأخير لسوق الانتقالات سيكون حاسمًا للشياطين الحمر
بحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن مانشستر يونايتد على وشك ضم النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني قبيل انتهاء سوق الانتقالات.
Uruguay connection for Man Utd. Edinson Cavani deal is going to be completed on next hours after last details ready to be sorted about agents. 🔴🇺🇾#MUFC are also on the verge to sign Facundo Pellistri [2001, Penarol, special talent]. Fee around €10m, as per @SebasGiovanelli.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2020
وأضاف الصحفي أن اليونايتد مهتم كذلك بضم فاكوندو بيليستري من نادي بينارول.
برشلونة مستعد لتخفيض سعر ديمبيلي
اللاعب مطلوب في مانشستر يونايتد
بحسب صحيفة ميرور، فإن برشلونة على استعداد لبيع عثمان ديمبيلي لمانشستر يونايتد مقابل 60 مليون جنيه استرليني فقط (66 مليون يورو / 77 مليون دولار).
لا يرغب الكتلان أو ديمبيلي بانتقال اللاعب على سبيل الإعارة إلى أولد ترافورد، لكن المطلوب من اليونايتد هو شراء الفرنسي بشكلٍ نهائي.
انضم عثمان ديمبيلي إلى برشلونة مقابل 95 مليون جنيه استرليني (104 مليون يورو / 123 مليون دولار) قادمًا من بوروسيا دورتموند في عام 2017.
وعلى الرغم من تخفيض سعره، فمن غير الواضح ما إذا كان الشياطين الحمر مستعدون لإنفاق الكثير على لاعب استهدفوه كبديل لجادون سانشو.
بسبب الميركاتو .. تشديد الحراسة حول منزل رئيس مانشستر يونايتد
تحدثت أنباء عن تشديد الحراسة حول منزل إد وودوارد، رئيس مانشستر يونايتد، في الساعات المقبلة تخوفاً من تكرر أعمال الشغل كما حدث في الماضي من جماهير الفريق.
وسبق وتعرض منزل وودوارد في مانشستر للاعتداء في يناير الماضي من قبل جماهير غاضبة بسبب عدم تحرك الإدارة في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق.
صحيفة "ميرور" قالت إن الشرطة منذ الاعتداء الأخير قامت بتشديد الحراسة على منزل وودوارد، وستقوم بزيادة الأمر في الساعات المقبلة التي تشهد ختام سوق الانتقالات.