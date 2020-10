يبدو أن اليوم الأخير لسوق الانتقالات سيكون حاسمًا للشياطين الحمر

بحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن مانشستر يونايتد على وشك ضم النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني قبيل انتهاء سوق الانتقالات.

connection for Man Utd. Edinson Cavani deal is going to be completed on next hours after last details ready to be sorted about agents. 🔴🇺🇾#MUFC are also on the verge to sign Facundo Pellistri [2001, Penarol, special talent]. Fee around €10m, as per @SebasGiovanelli.