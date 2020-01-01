أخبار الانتقالات: اليوفي سبق الجميع في ضم ألابا والريال قد يبيع هازارد

كومان يتمسك بضم بفينالدوم وممفيس ديباي

رونالد كومان لم يفقد الأمل في إحضار ممفيس ديباي إلى برشلونة وأكد أنه يريد أيضًا التعاقد مع جورجينيو فينالدوم في فترة الانتقالات الصيفية.

حاول النادي الكتالوني استدراج نجم ليون ديباي إلى الكامب نو، لكنه لم يتمكن من الحصول على صفقة قبل انتهاء فترة الانتقالات يوم الاثنين.

أكد جونينيو المدير الرياضي في النادي الفرنسي الأسبوع الماضي أن اللاعب الهولندي الدولي قد توصل إلى اتفاق شخصي للانضمام إلى البلوجرانا، لكن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن الرسوم.