أخبار الانتقالات: رودريجيز يتسبب في مساءلة لزيدان وجريزمان قد يرحل لإيطاليا

الأزمات لا تنتهي في برشلونة

أرسل لاعبو برشلونة رسالة إلى رئيس النادي جوسيب بارتوميو يفيدون فيها بأنهم غير راضين عن عملية تخفيض الراتب الجارية حاليًا في النادي.

ذكرت صحيفة سبورت أن الفريق الكتالوني غاضب من الطريقة التي عوملوا بها، لكن الكثير منهم شعروا بالندم على اتخاذ هذه الخطوة.