أخبار الانتقالات: كامفينجا أهم صفقات الريال وبرشلونة ينافس لضم مبابي

وست هام يتم صفقة بن رحمة بنجاح
Top deal for West Ham.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2020
Saïd Benrahma was on the list of two Champions League clubs for January 2021 transfer window... and he turned down an approach from Italy on August.#CFC never been close to sign him last summer.
Difficult deal... but now done and here-we-go for #WHUFC 🤝
عرض إنجليزي لضم جناح إيفرتون
جذب جناح إيفرتون يانيك بولاسي، اهتمام ميدلزبره الإنجليزي بصفقة إعارة للاعب، وفقًا لقناة سكاي سبورتس.
جرت محادثات بين الناديين، واللاعب صاحب الـ31 عامًا نفسه سعيد بالقيام بهذه الخطوة.
لاعب ليفربول يستعد للخروج على سبيل الإعارة
يستعد لاعب وسط ليفربول هيربي كين للانضمام إلى بارنسلي على سبيل الإعارة، وفقًا لصحيفة يوركشاير بوست.
تمتع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في السابق بفترات إعارة مع هال سيتي ودونكاستر روفرز، واكتسب بعض الخبرة.
دورتموند يقرر تصعيد نجمه المراقب من الريال وليفربول
من المقرر أن يحصل النجم الأمريكي الصاعد جيوفاني رينا على عقد جديد براتب أعلى من قبل بوروسيا دورتموند، حسب صحيفة بيلد.
بمجرد أن يبلغ المهاجم 18 عامًا في نوفمب، سيعرض عليه دورتموند عقدًا طويل الأجل من شأنه مضاعفة أجره الأسبوعي.
بدأ رينا الموسم الجديد بشكل جيد ولفت انتباه ليفربول وريال مدريد المرتبطين مؤخرًا بمتابعة اللاعب.
كارديف سيتي يكسب السباق لضم مهاجم ليفربول
أعلن موقع Football Insider أن مهاجم ليفربول هاري ويلسون سينضم إلى كارديف سيتي على سبيل الإعارة.
لا يزال سوانزي سيتي وبريستول سيتي متشوقين لتأمين صفقة خاصة بهم ولكن يبدو أن كارديف قد فاز في المعركة.
برشلونة ينافس ريال مدريد لضم نجم باريس سان جيرمان
برشلونة يفكر في ضم مبابي
إذا تم انتخاب فيكتور فونت كرئيس جديد لبرشلونة، فسيستهدف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بصفته توقيعًا محتملًا، وفقًا لما أوردته AS.
ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع اللاعب الفائز بكأس العالم، لكن برشلونة يرى أن اللاعب يستحق خوض معركة من أجله.
مانشستر سيتي أيضًا في السباق، بينما يريد باريس سان جيرمان تمديد عقده ولكن النجم الفرنسي رافض.
المكالمة التي أبقت ميسي ببرشلونة ومنعته من الانتقال لتشيلسي!
الأرجنتيني كان قريب من الانتقال إلى ستامفورد بريدج
كان تشيلسي على وشك التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة في عام 2014، كشف جيانلوكا دي مارزيو في كتابه الجديد Grand Hotel Calciomercato.
بناءً على مقتطفات من الكتاب، تم إغراء ميسي بمغادرة الكامب نو بعد مزاعم التهرب الضريبي وحتى أنه أجرى مكالمة FaceTime مع مدرب البلوز آنذاك جوزيه مورينيو.
كان تشيلسي مستعدًا لدفع الشرط الجزائي للأرجنتيني البالغ 250 مليون يورو ودفع راتبه الصافي 50 مليون جنيه إسترليني، لكن ميسي لم يكن متحمس في النهاية بعد مكالمة من والده، الذي كان ضد هذه الخطوة.
كريستال بالاس يقترب من ضم حارس ستوك سيتي
أجرى كريستال بالاس اتصالات مع ستوك سيتي بشأن صفقة لحارس المرمى جاك بوتلاند، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
من المتوقع أن يتم الاتفاق على هذه الخطوة قبل إنتهاء فترة الانتقالات بعد ظهر يوم الجمعة.
ريال مدريد يضع كامافينجا على رأس قائمة صفقات 2021
من المقرر أن يكون لاعب خط وسط رين، إدواردو كامافينجا، على رأس أولويات ريال مدريد في عام 2021، وفقًا لـ AS.
يعتبر اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 17 عامًا أحد أكبر نجوم وهدافي المستقبل.