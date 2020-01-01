أخبار الانتقالات: أستون فيلا يقترب من نيلسون وبرشلونة يحاول مع ديباي

فرانكفورت ينهي الاتفاق مع لاعب الدوري الهولندي
توصل إينتراخت فرانكفورت إلى اتفاق بشأن لاعب خط وسط جرونينجن، أجدين هروستيك، بحسب قناة آر تي في نورد.
سيوقع الأسترالي عقدًا متعدد السنوات مع فريق البوندسليجا بعد تألقه في الدوري الهولندي.
أوتامندي ينضم إلى بنفيكا كجزء من صفقة دياس
More details: Rubén Dias will sign until June 2025, Otamendi will join Benfica until June 2023. Rubén value will be around €55m, Otamendi value will be €15m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2020
Benfica have accepted the same bid that Sevilla turned down for Koundé [€55m including Otamendi]. 🔵 #MCFC @CLMerlo
يوفيتش لديه مستقبل في ريال مدريد
تم إخبار لوكا يوفيتش بالبقاء هادئًا وأنه سيبقى في ريال مدريد لموسم 2020-21 إذا رغب في ذلك.
ذكرت AS أن مجلس الإدارة أجرى محادثات مع المهاجم وسعى لطمأنته بأهميته.
برشلونة مستمر في مفاوضات ديباي
بعد رحيل سواريز برشلونة يستكمل مفاوضات ديباي
برشلونة يضغط لاستكمال توقيع ممفيس ديباي، حسب صحيفة موندو ديبورتيفو.
بعد رحيل لويس سواريز ، برشلونة بحاجة إلى مهاجم ، حيث يسعى رونالد كومان بشدة لجعل ديباي مهاجمًا بعد العمل معه كمدرب لهولندا.
برشلونة غير قادر على إبرام صفقة مع لوتارو مارتينيز ، حيث لا يزال تقييم إنتر مرتفعًا للغاية ، لكن صفقة ديباي 30.7 مليون يورو (28 مليون جنيه إسترليني / 35.7 مليون دولار) يُنظر إليها على أنها أكثر قابلية للتنفيذ.
أستون فيلا في مقدمة السباق على نيلسون
أستون فيلا يقترب من نيلسون
يقود أستون فيلا مجموعة من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز التي تطارد فيكتور نيلسون، وفقًا لإكسترا بلاديت.
لم يكن قلب دفاع كوبنهاجن معروضًا للبيع، ولكن بعد أن عرض عليه حوالي 10 ملايين يورو (9 مليون جنيه إسترليني / 11.5 مليون دولار)، لم يعد بإمكان النادي الدنماركي تجاهل الفائدة.
زيدان ينهي التساؤلات حول تعاقدات ريال مدريد
ليس لدى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أي خطط للتعاقد مع لاعبين جدد قبل انتهاء فترة الانتقالات بعد فوز فريقه المثير 3-2 على ريال بيتيس.
سجل سيرخيو راموس ركلة جزاء متأخرة ليحقق مدريد بطل الدوري الإسباني فوزه الأول في موسم 2020-21 على بيتيس بعشرة لاعبين يوم السبت.
بعد الهدف الافتتاحي لفالفيردي في الدقيقة 14، قلب بيتيس المباراة رأساً على عقب بهدفين في ثلاث دقائق عن طريق عيسى ماندي وويليام كارفاليو قبل نهاية الشوط الأول، لكن تمكن حامل اللقب من العودة والفوز بالمباراة.
نجم أياكس على أعتاب برشلونة
نجم أياكس متجه إلى الكامب نو
من المقرر أن يسافر سيرجينو ديست، مدافع المنتخب الوطني الأمريكي للرجال ، إلى برشلونة لإكمال انتقاله إلى النادي الكتالوني، وفقًا لتقريرEsports.
ودّع اللاعب زملائه في فريق أياكس عقب الفوز 2-1 يوم السبت على فيتيسه، مع وصول ديست إلى مقاعد البدلاء في الفوز.وسيتوجه ديست إلى برشلونة يوم الأحد لاستكمال انتقاله رغم اهتمام بايرن ميونخ الكبير.
صفقة جديدة لمانشستر يونايتد
يقترب مانشستر يونايتد من النجم أليكس لونا البالغ من العمر 16 عامًا، وفقًا لصحيفة ميرور.
الأرجنتيني الذي أثار اهتمام ميلان، يلعب مع أتليتكو رافاييلا وسجل 16 هدفًا على مستوى الشباب في عام 2020 قبل التوقف الإجباري الذي فرضه فيروس كورونا.
في حال اتمام الصفقة قد لا يتوجه لونا إلى أولد ترافورد حتى عام 2022، مان يونايتد سيسمح له بالبقاء في الأرجنتين لمواصلة تطوره.
سيرخيو راموس "حياتنا ليست متوقفة على الانتقالات"
لا يشعر سيرخيو راموس بالقلق الشديد بشأن الصفقات المحتملة في ريال مدريد مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات.
يقول راموس إنه لا يوجد سبب يدعو للقلق بشأن نشاط انتقالات النادي لأنه لا يزال واثقًا من المجموعة ككل.