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أخبار الانتقالات: برشلونة يطارد أجويرو وفابينيو يوضح موقف صلاح في ليفربول!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 13 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Mohamed Salah Liverpool

مانشستر سيتي يراقب نجم ساسولو

2021-01-13T14:57:20Z

جعل مانشستر سيتي نجم ساسولو مانويل لوكاتيلي هدف انتقالي في خط الوسط، حسب الديلي ميل.

أصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أحد أفضل لاعبي خط الوسط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مع اهتمام يوفنتوس وناديه السابق إيه سي ميلان أيضًا بضمه.

من المتوقع أن يكلف لوكاتيلي ما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني (34 مليون يورو / 41 مليون دولار).Manuel Locatelli

Manuel Locatelli Sassuolo Serie A
Getty

برشلونة يريد أجويرو في صفقة مجانية

2021-01-13T14:55:32Z

البلوجرانا يحدد خليفة سواريز

ذكرت صحيفة ذا صن أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو في صفقة انتقال مجانية بنهاية الموسم.

سينتهي عقد لاعب أتلتيكو مدريد السابق البالغ من العمر 32 عامًا في الصيف ولم يتم تمديد عقده بعد من جانب فريق المدرب بيب جوارديولا.

برشلونة في السوق للحصول على هداف مؤكد بعد رحيل لويس سواريز ويمكن أن يكون لديه ميزة في سعيه وراء أجويرو لأنه صديق جيد للأرجنتين وقائد البلوجرانا ليونيل ميسي.
Sergio Aguero Manchester City 2020-10-17
(C)Getty Images

مدرب جديد في قائمة تشيلسي لخلافة لامبارد

2021-01-13T14:51:24Z

تمت إضافة يوليان ناجلزمان، مدرب لايبزيج إلى قائمة تشيلسي للمرشحين لتولي المسؤولية من فرانك لامبارد في حال انفصل النادي عن المدرب، حسب تقرير بيلد.

أدت الهزائم الأخيرة أمام أرسنال ومانشستر سيتي، فضلاً عن التعادل مع أستون فيلا، إلى التشكيك في أوراق اعتماد لامبارد كمدرب رفيع المستوى.

ينضم ناجيلسمان إلى قائمة يقال إنها تضم توماس توخيل وأليجري وبريندان رودجرز ورالف هسينهوتل.

Frank Lampard Chelsea 2020-21
Getty Images

بايرن ميونخ يقترب من نجم البوندسليجا

2021-01-13T14:50:33Z

تزعم صحيفة سبورت بيلد أن لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ فلوريان نيوهاوس قد يقدم له عرض من بايرن ميونخ.

كان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في حالة جيدة لتحقيق الأهداف هذا الموسم وجذب اهتمام مجموعة من الكبار.

تم التوضيخ عن أن نيوهاوس لديه شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو.

ليفربول يتراجع عن ضم ألابا

2021-01-13T14:49:28Z

لم يعد لاعب بايرن ميونخ في قائمة اهتمامات الريدز

لم يعد ليفربول مهتمًا بديفيد ألابا، حيث لم يستوف لاعب بايرن ميونخ متطلبات يورجن كلوب على الرغم من أزمة دفاع فريق الريدز، حسب صحيفة إندبندنت.

لقد استنفد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الدفاع وكان مرتبطًا بانتقال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

لكن بدلاً من ذلك، تراجع الريدز وقد يتوجه النمساوي الآن إلى ريال مدريد.

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(C)Getty Images

فابينيو يوضح موقف محمد صلاح من ليفربول!

2021-01-13T14:40:29Z

زميل صلاح في الفريق يتحث عن حالة الفرعون المصري

أصر فابينيو على أن محمد صلاح "سعيد للغاية" في ليفربول وسط تكهنات بشأن مستقبل النجم في آنفيلد.

تم ربط كبار الأندية مثل ريال مدريد وبرشلونة باللاعب المصري الدولي بعد تصريحات أدلى بها في ديسمبر حيث ترك الباب مفتوحًا أمام خروج محتمل.

ومع ذلك يعتقد زميله في الفريق فابينيو أنه من "الطبيعي" رؤية صلاح مرتبطًا ببعض الأندية الكبرى في أوروبا ويعتقد أن التوقعات المنتشرة بشأن رحيله لا تؤثر على آدائه.

Mohamed Salah FC Liverpool
Getty Images

صراع في العاصمة الإنجليزية من أجل النجم التركي

2021-01-12T11:17:44Z

انضم كبار الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي وآرسنال إلى المنافسة على مهاجم بورصة سبور علي أكمان.

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن اثنين من الجيران اللندنيين يتوقان إلى اقتناص لاعب يبلغ من العمر 18 عامًا سجل تسعة أهداف من خلال 16 مباراة هذا الموسم.
Ali Akman Bursaspor
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نجم فيورنتينا على أعتاب الدوري الفرنسي

2021-01-12T11:16:02Z

سيؤكد مرسيليا توقيع بول ليرولا من فيورنتينا هذا الأسبوع، حسب ما أوردته آر إم سي سبورت.

سينضم الظهير الأيمن البالغ من العمر 23 عامًا إلى مرسيليا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسيكون لديهم خيار جعل الصفقة دائمة مقابل 11.5 مليون يورو (10 مليون جنيه إسترليني / 14 مليون دولار).

عرض من وست هام لمهاجم نابولي

2021-01-12T11:13:53Z

قدم وست هام عرضًا بقيمة 7 ملايين يورو (6 ملايين جنيه إسترليني / 9 ملايين دولار) لمهاجم نابولي أركاديوش ميليك، حسبما ورد في دومينيكا سبورتيفا.

ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البولندي الدولي دوري الدرجة الأولى الإيطالي في يناير، وقد ارتبط بعدة أندية.

يأمل الهامرز في الحصول على ميزة على منافسيهم والفوز بالسباق لضم اللاعب.

أتلتيكو مدريد يقترب من بديل دييجو كوستا

2021-01-09T09:04:25Z

اقترب أتلتيكو مدريد من التعاقد مع موسى ديمبيلي من ليون.

يزعم ماركا أن اللاعب الفرنسي الدولي سينضم إلى الجانب الإسباني على سبيل الإعارة ليعوض رحيل دييجو كوستا.