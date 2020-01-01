أخبار الانتقالات: أزمة حراس الدوري الإنجليزي وبرشلونة لن يبيع ديمبيلي

آرسنال ينضم للعمالقة المهتمين بمدافع إنتر
آرسنال هو أحد الأندية التي تفكر في الانتقال إلى لاعب خط وسط إنتر نيكولو باريلا.
وفقًا لـ FCInterNews، انضم آرسنال إلى أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد وليفربول وأتلتيكو مدريد في مراقبة اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 23 عامًا.
برشلونة ينوي بقاء ديمبيلي
برشلونة يخطط الآن للإبقاء على عثمان ديمبيلي في دفاترهم، وفقا لسبورت.
كان عملاق الدوري الإسباني حريصًا على التخلص من االفرنسي الفائز بكأس العالم في يناير، لكن الإصابة المفاجئة التي تعرض لها أنسو فاتي أجبرتهم على تغيير موقفهم.
هل يتحرك إيفرتون لضم إيسكو؟
تم ربط إيفرتون بانتقال نجم ريال مدريد إيسكو، بعد أن استولى بالفعل على خاميس رودريجيز من البلانكوس.
تم حث كارلو أنشيلوتي على اقتناص لاعب منتخب إسبانيا الدولي، حيث قال دارين بينت لـ Football Insider: "تلك الشخصية هناك، إنه لاعب جيد ، إيسكو، إذا تمكنوا من الحصول عليه، واو، يا له من توقيع سيكون من أنشيلوتي."
"هذا هو الشيء، عندما يكون لديك مدرب مثل أنشيلوتي، وهو أفضل مدرب بالمناسبة، ستكون قادرًا على جذب هؤلاء اللاعبين."
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حارس مرمى ليفربول يريد الرحيل في يناير
كيفين كيليهير يريد مغادرة الآنفيلد
يريد حارس مرمى ليفربول كيفين كيليهير تأمين انتقال على سبيل الإعارة من الآنفيلد في يناير، وفقًا لصحيفة آيرش إكزامينر.
كان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا حريصًا على الانتقال خلال فترة الصيف لكنه اضطر للبقاء بعد إصابة أليسون التي جعلته احتياطًا لأدريان.
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أتليتيك يتمسك بمديره الفني
أفاد موقع موندو ديبورتيفو أن أتليتيك كلوب لن يقيل المدير الفني جيزكا جاريتانو خلال فترة التوقف الدولي رغم الهجوم الشديد عليه.
وتعرض المدير الفني البالغ من العمر 45 عامًا لضغوط بعد بداية مخيبة للآمال للموسم وقيل إنه تم استدعاؤه لإجراء محادثات طارئة مع مجلس إدارة النادي بعد الهزيمة 2-1 في نهاية الأسبوع الماضي أمام بلد الوليد.
ويحتل أتليتيك المركز 14 في الدوري الإسباني بعد ثماني مباريات بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.
هندرسون يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد
الحارس الاحتياطي يريد فرصة ليصبح رقم 1 لإنجلترا
يمكن لمانشستر يونايتد أن يخرج حارس المرمى الاحتياطي دين هندرسون على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية، حسب ESPN.
يقال إنه قد يسعى للحصول على خروج مؤقت من أجل تأمين المركز الأول لحراسة مرمى إنجلترا في يورو 2020.يقال إن سيرجيو روميرو غير سعيد بخسارة موقعه رقم 2 في أولد ترافورد، لكن يونايتد لن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله حتى يتأكد موقف هندرسون.
مارتينيز يكشف طلبه لأرتيتا بشأن الرحيل عن آرسنال
كشف إميليانو مارتينيز كيف طلب من ميكيل أرتيتا السماح له بمغادرة آرسنال، وكان عن طريق رسالة نصية أرسلها له هذا الصيف.
إريكسن يحاول العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
حصل توتنهام على فرصة لإعادة التعاقد مع كريستيان إريكسن من إنتر، حسبما قال موقع فوتبول إنسايدر.
فشل نجم الدنمارك في ترك انطباع جيد في السان سيرو منذ انضمامه من توتنهام قبل عام.
تشير التقارير إلى أن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد عُرض عليها إريكسن.