أخبار الانتقالات: نجم باريس السابق يطالب بضم كانتي ومانشستر يتمسك ببوجبا

أظهر إنتر اهتمامًا مبكرًا بمحاولة التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا إذا أصبح وكيلًا مجانيًا الصيف المقبل، وفقًا لـ Tuttosport.

ينتهي عقد الأرجنتيني في نهاية هذا الموسم ويبدو أن إنتر جاهزًا للانقضاض إذا قرر المضي قدمًا وعدم التجديد مع النادي الفرنسي.