أخبار الانتقالات: نجم باريس السابق يطالب بضم كانتي ومانشستر يتمسك ببوجبا

برشلونة يريد مدافع تشيلسي في يناير
حدد برشلونة مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر كهدف انتقالي - وفقًا لدياريو سبورت.
ينظر العملاق الإسباني إلى اللاعب الدولي الألماني كبديل منخفض التكلفة لإريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي قبل فترة الانتقالات في يناير.
كما يضع الكتالوني نجم ليفربول جويل ماتيب في الاعتبار بينما يسعى برشلونة إلى تعزيز خط دفاعه.
إنتر يسعى لضم نجم باريس سان جيرمان
أظهر إنتر اهتمامًا مبكرًا بمحاولة التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا إذا أصبح وكيلًا مجانيًا الصيف المقبل، وفقًا لـ Tuttosport.
ينتهي عقد الأرجنتيني في نهاية هذا الموسم ويبدو أن إنتر جاهزًا للانقضاض إذا قرر المضي قدمًا وعدم التجديد مع النادي الفرنسي.
نجم باريس السابق يطالب بالتعاقد مع كانتي
يعتقد نجم باريس سان جيرمان السابق إريك رابيساندراتانا أن النادي يجب أن يكسر البنك ويدفع كل الأموال من أجل التعاقد مع لاعب وسط تشيلسي نجولو كانتي.
وقال رابيساندراتانا لمحطة فرانس بلو باريس الإذاعية الفرنسية "أود أن أقول إنني لو كنت قائدا في باريس سان جيرمان، فسأحطم البنك للتوقيع مع نجولو كانتي".
"كانتي هو اللاعب الذي سيسمح لباريس سان جيرمان بالفوز بدوري أبطال أوروبا. إنهم لا يحتاجون ليونيل ميسي أو أي شخص آخر. "
دي بروين يخوض محادثات تمديد عقده بنفسه دون وكيل
أكد كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي أنه يجري محادثات مع مانشستر سيتي بشأن تمديد عقده ويمثل نفسه في غياب وكيل أعماله السابق باتريك دي كوستر.
اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا متعاقد حاليًا في الاتحاد حتى عام 2023 بعد توقيع عقد جديد في يناير 2018، بعد انتقاله من فولفسبورج في عام 2015.
دي بروين هو جزء رئيسي من فريق بيب جوارديولا، والسيتي حريص بشكل مفهوم على إبقاء دي بروين لفترة أطول مع احتمال أن يضمن اللاعب الدولي البلجيكي زيادة في الأجور بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في انجلترا (PFA) العام الماضي.
مانشستر يونايتد يحاول الحفاظ على نجمه
يريد مانشستر يونايتد تمديد عقد بول بوجبا على الرغم من الاقتراحات الأخيرة بأنه غير سعيد في الأولد ترافورد.
يزعم فابريزيو رومانو أن الشياطين الحمر ما زالوا يريدون محاصرته داخل النادي وتأمين وجوده، لكن المحادثات لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة.
لاعب نادي ليل يؤكد اهتمام توتنهام
كشف الظهير الأيمن لنادي ليل، زيكي سيليك، عن اهتمام توتنهام مؤخراً بالتعاقد معه.
"سمعت أن هناك اهتمامًا من توتنهام، لكني لا أعرف ما إذا كانوا قد قدموا عرضًا،" قال سيليك لـ So Foot.
"على أي حال، أنا أعلم أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الذي يجذبني، لكنني سعيد بوجودي هنا".
السيتي يخطط للانقضاض على نجم أستون فيلا
نجم إنجلترا الصاعد مطلوب في الاتحاد
يفكر مانشستر سيتي في غارة مزدوجة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لثنائي أستون فيلا جاك جريليش ودوجلاس لويز، حسب ديلي ستار.
يمكن للسيتي إعادة لويز ببساطة عن طريق تفعيل شرط إعادة الشراء بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، وهم يفكرون أيضًا في إنفاق ثلاثة أضعاف ذلك لضم جريليش.
يوفنتوس يقترب من جناح ولفرهامبتون
يوفنتوس يجري محادثات للتعاقد مع جناح ولفرهامبتون بيدرو نيتو - بحسب توتوسبورت.
انتقل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى مولينو من لاتسيو خلال الصيف، والتزم بصفقة مدتها خمس سنوات مع واندررز.ومع ذلك، يعمل خورخي مينديز وكيل نيتو الآن على انتقال عالى التكلفة ليوفنتوس، الذين يتوقون لزيادة خياراتهم الهجومية.
جوارديولا يقترب من التجديد مع السيتي
يقترب بيب جوارديولا من توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي، حسبما ذكرت صحيفة تلجراف.
تنتهي صفقة المدرب الإسباني في نهاية الموسم، وعلى الرغم من أنه غير معروف بطول مدته في أي نادٍ معين، إلا أنه مستعد لتكريس مستقبله لفريق الاتحاد.
برشلونة يحاول تمديد عقد فاتي
أحرز برشلونة تقدمًا في محاولاته لإبقاء أنسو فاتي على عقد جديد، وفقًا لماركا.
يتم التعاقد مع اللاعب الشاب حاليًا حتى عام 2022، وعقدت محادثات حول صفقة ممتدة على مدار الأسابيع العديدة الماضية مع كل الدلائل التي تشير إلى اتفاق نهائي.