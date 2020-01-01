أخبار الانتقالات: ميسي قد ينتقل للسيتي وراموس رافض التجديد لمدة عام واحد

ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة سيسعى لتوقيع عقد إعارة لقلب الدفاع في يناير.

يريد الكتالونيون إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي لكنهم لا يرغبون في تلبية السعر الذي يطلبه فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى هذا النحو، سينتظرون انتهاء صلاحية عقده والتوقيع معه مجانًا في الصيف.

في غضون ذلك ، يبحثون عن خيارات مثل أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.