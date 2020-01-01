أخبار الانتقالات: ميسي قد ينتقل للسيتي وراموس رافض التجديد لمدة عام واحد

عمالقة أوروبا يتطلعون إلى مدافع ريال مدريد
يوفنتوس وباريس جاهزون للانقضاض على راموس
ينتهى عقد مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس في يونيو حزيران ورفض حتى الآن التمديد لمدة عام واحد الذي عرضه عليه النادي.
وبحسب لا كواترو، فإن يوفنتوس وباريس سان جيرمان مستعدان للانقضاض على المدافع الإسباني.
برشلونة يحاول إستعارة لاعب مانشستر سيتي في يناير
ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة سيسعى لتوقيع عقد إعارة لقلب الدفاع في يناير.
يريد الكتالونيون إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي لكنهم لا يرغبون في تلبية السعر الذي يطلبه فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى هذا النحو، سينتظرون انتهاء صلاحية عقده والتوقيع معه مجانًا في الصيف.
في غضون ذلك ، يبحثون عن خيارات مثل أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.
ميسي قد ينتقل إلى السيتي ثم إلى الدوري الأمريكي
نجم الأرجنتين يخطط للاعتزال في الدوري الأمريكي؟
لا يزال مستقبل نجم برشلونة ليونيل ميسي متأرجح بسبب استيائه من النادي، ويعتقد Eurosport أن مانشستر سيتي قد يوقع مع الأسطورة في نهاية عقده في عام 2021.
بمجرد انتهاء وقته في الاتحاد، سيواصل اللعب لنادي نيو يورك في الدوري الأمريكي.
جوارديولا يقترب من التجديد مع السيتي
يقترب بيب جوارديولا من توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي، حسبما ذكرت صحيفة تلجراف.
تنتهي صفقة المدرب الإسباني في نهاية الموسم، وعلى الرغم من أنه غير معروف بطول مدته في أي نادٍ معين، إلا أنه مستعد لتكريس مستقبله لفريق الاتحاد.
مدرب انجلترا جعل اصابته بكورونا طي الكتمان
كشفت صحيفة The Sun البريطانية عن إصابة جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا بفيروس كورونا الشهر الماضي.
أُجبر ساوثجيت على عزل نفسه لمدة 10 أيام واختار إبقاء تشخيصه سراً.
جابرييل ماجالهايس رفض اليونايتد وتشيلسي من أجل آرسنال
يعترف جابرييل ماجالهايس بتجنبه اهتمام المنافسين بخدماته، وسط حديث عن حرص مانشستر يونايتد وتشيلسي، من أجل استكمال "الحلم" بالانتقال إلى أرسنال.
شهد المدافع البرازيلي ارتفاع مخزونه أثناء تألقه في الدوري الفرنسي.
برشلونة يحاول تمديد عقد فاتي
أحرز برشلونة تقدمًا في محاولاته لإبقاء أنسو فاتي على عقد جديد، وفقًا لماركا.
يتم التعاقد مع اللاعب الشاب حاليًا حتى عام 2022، وعقدت محادثات حول صفقة ممتدة على مدار الأسابيع العديدة الماضية مع كل الدلائل التي تشير إلى اتفاق نهائي.
مانشستر يونايتد قد ينقض على ثنائي أياكس الإداري
قد ينقض نادي مانشستر يونايتد على مديري أياكس التنفيذيين مارك أوفرمارس وإدوين فان دير سار بعد أن ألمحوا بأن وقتهم في الفريق الهولندي يقترب من نهايته.
تدعي The Mirror أن الشياطين الحمر كانوا يلاحقون مثل هذا الثنائي لإصلاح الإداري داخل النادي ويمكنهم الآن النظر في إحضارهم إلى أولد ترافورد.
"بيل عاد لحب كرة القدم"
قال روبرت بيج مساعد ويلز إن جاريث بيل "عاد لحب اللعبة" بعد أن ختم عودته إلى توتنهام.
تمكن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من الحصول على إعارة لمدة موسم في نادي توتنهام من ريال مدريد - حيث عانى من أجل وقت اللعب والاتساق في السنوات الأخيرة.
خاض بيل بالفعل ست مباريات مع فريق المدرب جوزيه مورينيو هذا الموسم، حيث ساهم بهدف واحد وتمريرة حاسمة في بداية مشجعة حتى الآن.
ليفربول يحدد أول صفقاته الدفاعية
الريدز يضيفوا خيارًا آخر لقلب الدفاع
مدافع أولمبياكوس روبن سيميدو هدف صيفي لليفربول، حسب الديلي ستار.
يحتاج الآنفيلد للتعزيزات الدفاعية حيث من المتوقع أن يكلف سيميدو 18 مليون جنيه إسترليني (20 مليون يورو / 23 مليون دولار).