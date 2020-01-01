أخبار الانتقالات: اليونايتد يقترب من آرونز وأرتيتا يلزم الصمت بشأن إيسكو

زيدان يخفف من غضب إيسكو ومارسيلو
يقول زين الدين زيدان إنه "يشعر بألم" ثنائي ريال مدريد إيسكو ومارسيلو بينما يكافحان من أجل اللعب تحت إدارته.
وقال زيدان "أشعر بألمهم عندما لا يلعبون لأنهم لاعبو كرة قدم ويريدون اللعب مثل أي شخص آخر".
"لقد فعلوا الكثير هنا وهو وضع صعب لكنه أسوأ جزء من عملي كمدرب. إنها مسؤوليتي ولن يتغير ذلك حتى آخر يوم لي. إنها فترة صعبة".
سيميوني يلمح لانتقال كوستا إلى الريال أو برشلونة
يقول دييجو سيميوني إن دييجو كوستا لا يزال لديه مستقبل في كرة القدم بعد أن أطلق سراحه من قبل أتلتيكو مدريد ، على الرغم من أنه من المرجح أن ينتقل إلى الخارج مع حرص النادي على مساعدة اللاعب "دون أن يتضرر".
كان اللاعب الدولي الإسباني السابق البالغ من العمر 32 عامًا عضوًا هامشيًا في فريق أتليتيكو هذا الموسم، حيث شارك في سبع مباريات فقط في الدوري الإسباني وسجل هدفين.
كان من المقرر أن يصل إلى نهاية عقده في نهاية الموسم ولكن تم قطع ذلك، مما سمح لكوستا بالعثور على ناد جديد.
يقول دييجو سيميوني إن دييجو كوستا لا يزال لديه مستقبل في كرة القدم بعد أن أطلق سراحه من قبل أتلتيكو مدريد ، على الرغم من أنه من المرجح أن ينتقل إلى الخارج مع حرص النادي على مساعدة اللاعب "دون أن يتضرر".
كان اللاعب الدولي الإسباني السابق البالغ من العمر 32 عامًا عضوًا هامشيًا في فريق أتليتيكو هذا الموسم، حيث شارك في سبع مباريات فقط في الدوري الإسباني وسجل هدفين.
كان من المقرر أن يصل إلى نهاية عقده في نهاية الموسم ولكن تم قطع ذلك، مما سمح لكوستا بالعثور على ناد جديد، رغم اهتمام برشلونة وريال مدريد باللاعب المجاني، يظل آرسنال هو الوجهة الأقرب لكوستا.
أرتيتا يلزم الصمت بشأن إيسكو!
غيسكو
وقال المدرب للصحافيين عقب فوز الجانرز 1-0 على برايتون يوم الثلاثاء، بحسب ميرور "النتائج القليلة الماضية لن تغير نهجنا. ومن الواضح أنه لا يمكننا التحدث عن أي لاعب فردي".
ميلان يضع زاها تحت المراقبة
يبدو أن الروسونيري يريد زيادة القوة الهجومية لديه ليحافظ على صدارة الدوري الإيطالي.
بوتشيتينو على أعتاب باريس
ماوريسيو بوتشيتينو يعود إلى عالم كرة القدم كمدرب لباريس سان جيرمان، حسب ديلي ميل.
يجري الأرجنتيني الآن مفاوضات متقدمة مع عمالقة الدوري الفرنسي بعد إقالة توماس توخيل يوم الثلاثاء.
ليفربول يصرف النظر عن مدافع إنتر ميلان
هدأ ليفربول من اهتمامه بمدافع إنتر ميلان سكرينيار - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
كان فريق الريدز يثقل كاهل المدافع السلوفاكي في يناير وسط أزمة الإصابات في صفوف المدافعين أدت إلى إبعاد فيرجيل فان ديك وجو جوميز عن الملاعب لفترة طويلة الأمد.
ومع ذلك، تم تأجيل الصفقة بسبب تقييم إنتر بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (73 مليون دولار) لسكرينيار، وسيحول انتباههم إلى أهداف بديلة.
يوفنتوس يسعى لعودة لاعبه السابق
يوفنتوس حريص على إعادة فرناندو يورينتي إلى النادي في يناير.
ظل اللاعب الدولي الإسباني عالقًا على مقاعد البدلاء في نابولي هذا الموسم ويأمل الرحيل عندما تفتح نافذة الانتقالات في يناير.
مع تطلع يوفنتوس إلى الاستثمار في هجومهم، أفاد توتوسبورت أنه يمكن لم شملهم قريبًا جدًا.
ميلان يخطط لضم محمد سيماكان
ذكرت شبكة سكاي سبورت أن ميلان يخطط لضم محمد سيماكان في يناير.
يريد أصحاب صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي تعزيز مركز الدفاع ورؤية نجم ستراسبورج البالغ من العمر 20 عامًا كمرشح مثالي.
كما يبحث فريق سان سيرو أيضًا عن لاعب خط وسط.
مانشستر يونايتد يقترب من نجم نوريتش
فشل أرسنال وتوتنهام في التعاقد مع المدافع في الصيف الماضي
ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس أن مانشستر يونايتد يدرس تقديم عرض في يناير لشراء مدافع نورويتش ماكس آرونز
حاول أرسنال وتوتنهام التوقيع مع الظهير الأيمن في الصيف، كمان أن برشلونة أيضًا كان المهتمين باللاعب.
يونايتد يريد زيادة المنافسة على الجانب الأيمن من الدفاع ويحتل آرونز قمة قائمة أهدافهم.
هل ينتقل راموس إلى توتنهام؟
قال إيفينينج ستاندرد إن توتنهام قد يحاول التعاقد مع سيرخيو راموس من ريال مدريد.
سيكون اللاعب الدولي الإسباني وكيلًا مجانيًا في نهاية الموسم إذا اختار عدم التوقيع على تمديد العقد في السانتياجو برنابيو.
يريد جوزيه مورينيو التعاقد مع قلب دفاع متمرس لتعزيز فريقه ويرى أن قائد فريقه السابق هو خيار ممتاز.
ميلان واثق من بقاء دوناروما
ميلان واثق من إبرام صفقة لإبقاء الحارس جيانلويجي دوناروما في النادي.
ذكرت صحيفة Corriere della Sera أن هناك اهتمامًا كبيرًا باللاعب الشاب من عديد الأندية الكبرى، لكن ميلان يشعر بأنه سيبقى بالنادي.