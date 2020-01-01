أخبار الانتقالات: السيتي يحاول خطف ميسي قبل باريس وصراع على نجم مارسيليا

يقول ممفيس ديباي إنه لم يتخذ قرارًا بشأن مستقبله حيث يقترب عقده مع ليون من نهايته.

ارتبط النجم الهولندي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى برشلونة، حيث سينضم إلى رئيس منتخب بلاده السابق رونالد كومان.

لكن في الفترة الأخير دخل باريس السباق واقترب أكثر من النجم الهولندي.

سيشهد ديباي انتهاء عقده مع ليون في نهاية هذا الموسم.