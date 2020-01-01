أخبار الانتقالات: السيتي يحاول خطف ميسي قبل باريس وصراع على نجم مارسيليا

مرشح لرئاسة برشلونة "لن نشتري نيمار"!
حاول المرشح الرئاسي لبرشلونة إميلي روسو إبطال التكهنات بأن النادي قد يعيد نيمار في أي وقت قريب.
لطالما ارتبط نجم البرازيل، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في عام 2022 ، بالعودة إلى العمالقة الإسباني.
وقال روسو "لا يمكن لبرشلونة إعادة التعاقد مع نيمار إلا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان".
ديباي لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن
يقول ممفيس ديباي إنه لم يتخذ قرارًا بشأن مستقبله حيث يقترب عقده مع ليون من نهايته.
ارتبط النجم الهولندي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى برشلونة، حيث سينضم إلى رئيس منتخب بلاده السابق رونالد كومان.
لكن في الفترة الأخير دخل باريس السباق واقترب أكثر من النجم الهولندي.
سيشهد ديباي انتهاء عقده مع ليون في نهاية هذا الموسم.
مانشستر سيتي حريص على التعاقد مع نجم اليوفي
جوارديولا يريد المدافع الإيطالي
حدد مانشستر سيتي ليوناردو بونوتشي كهدف انتقالي - وفقًا لتودوفيتشاجيس.
يريد بيب جوارديولا أن يملأ اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا الفراغ الذي تركه قائد البلوز السابق فينسنت كومباني عندما غادر ملعب الاتحاد في صيف 2019.
يأمل مدرب السيتي أن يكون بونوتشي أول توقيع للسيتي في 2021، لكن يوفنتوس قد لا يرغب في بيع لاعب لا يزال أمامه أربع سنوات في عقده الحالي.
صراع أوروبي على نجم مارسيليا
من المرجح أن يغادر بوبكر كامارا مارسيليا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
تم ربط لاعب الوسط المدافع والبالغ من العمر 21 عامًا بكبار أوروبا أمثال بايرن ميونخ وبرشلونة، كا يقال ايضًا إنه هدف لمانشستر سيتي وتشيلسي.
وأفيد في قناة RMC أن مرسيليا تلقى عرضًا كبيرًا في يناير، ومن المحتمل أن يرحل اللاعب عن الدوري الفرنسي.
إيسكو إلى الدوري الإيطالي
يأمل إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد، الرحيل عن النادي في يناير، حيث يسعى يوفنتوس وميلان لضمه.
تم ربط اللاعب الدولي الإسباني بالانتقال إلى إيفرتون، لكن Calciomercato يدعي أن فرق الدوري الإيطالي تأمل في استدراجه في فترة الانتقالات المقبلة.
لكن راتب إيسكو المرتفع هو العائق الأكبر لأي مشتري.
السيتي يريد خطف ميسي قبل باريس
هل يمنح بيب جوارديولا الأفضلية لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز؟
مانشستر سيتي واثق من فوزه بالسباق للتعاقد مع نجم برشلونة ليونيل ميسي قبل باريس سان جيرمان، حسبما ذكرت صحيفة إكسبريس.
يعتقد فريق الدوري الإنجليزي الممتاز أن وجود بيب جوارديولا في القيادة يعد ميزة، حيث اجتمع هو وميسي معًا في الكامب نو بين عامي 2008 و 2012.
ينتهي عقد ميسي مع النادي الكتالوني بنهاية الموسم ويمكنه بدء الحديث مع الأندية الأخرى في العام الجديد.
إنتر يريد تجديد عقد نجمه
يستعد إنتر ميلان لإعادة التعاقد مع المدافع ستيفان دي فريج حتى نهاية موسم 2025-25، حسبما أفاد موقع أف سي إنتر نيوز.
على الرغم من صلاته بمانشستر يونايتد وليفربول، فإن اللاعب الهولندي الدولي البالغ من العمر 28 عامًا يريد زيادة في الوقت بالإضافة إلى المواسم الثلاثة التي قضاها بالفعل في سان سيرو.
وست هام لن يفرط في عيسى ديوب
استبعد ديفيد مويس مدرب وست هام بشكل قاطع بيع المدافع عيسى ديوب.
ونقلت صحيفة إيفنينج ستاندرد عن مويس قوله: "ليس لدي أي نية في ترك أي لاعب يرحل".
"عيسى أحد اللاعبين الذين نحبهم حقًا".
"لقد بدأ في الفريق، التقط الفيروس في نفس الوقت الذي فعلت فيه، لقد جاء فابيان بالبوينا ولعب جيدًا، كما تعلمون أن هذا ما يحدث في كرة القدم، لكن ليس لدينا أي نية على الإطلاق لترك عيسى يذهب.".
ليفربول يريد التجديد 5 سنوات للنجم المصاب
يحرص ليفربول على مكافأة فيرجيل فان ديك على دوره في عودة البطولات للنادي، حيث يتطلع الريدز لمنحه عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات، وفقًا لتقرير فابريزيو رومانو بـ The Express and Star.
من المحتمل أن يغيب فان ديك عن غالبية الموسم بسبب إصابة في الركبة ، لكن التسلسل الهرمي للريدز حريصون على إظهار إيمانهم باللاعب الهولندي الدولي البالغ من العمر 29 عامًا.
سون يريد البقاء في توتنهام حتى الاعتزال!
جوزيه مورينيو مقتنع بأن سون هيونج مين يريد إنهاء مسيرته مع توتنهام، وبالتالي فهو غير مهتم بتأجيل مفاوضات العقد.
قضى سون بالفعل أكثر من خمس سنوات في توتنهام وكان لاعبا رئيسيا في معظم ذلك الوقت، وهدفه ضد آرسنال في ديربي شمال لندن الأخير جعله يحقق أرقام جديد خلال الموسم الخامس له على التوالي في الدوري الممتاز.
وآداءه حتى الآن في 12 مباراة فقط حقق فيهم أربع تمريرات حاسمة، في حين أن تسجيله البالغ 18 هدفًا في الدوري تحت قيادة مورينيو هو ضعف معدل أهدافه المتوقع البالغ 9.3.
إنتر مستعد لبيع بريشيتش
تشير التقارير إلى أن إنتر مستعد لبيع إيفان بيريشيتش في يناير.
عاد الكرواتي إلى النادي بعد موسم على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ، لكن جازيتا ديلو سبورت تدعي أن النادي مستعد للبيع إذا جاء العرض المناسب للجناح.