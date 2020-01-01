أخبار الانتقالات: البايرن يبحث عن بديل ساني واليونايتد يقترب من لاعب أياكس

الإعلان الرسمي من برشلونة عن صفقة ديست
Welcome to the 𝘕𝘰𝘶 World. ⚓️ pic.twitter.com/mpPq0OwgGL— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2020
مانشستر يونايتد ينفي اهتمامه بكافاني
بقي إدينسون كافاني بدون ناد وعلم موقع جول أنه لم يتم تقديم أي عرض من مانشستر يونايتد لمهاجم باريس سان جيرمان السابق.
لدى أتليتيكو مدريد شروط على الطاولة، لكنهم بحاجة إلى إخراج دييجو كوستا قبل إبرام أي اتفاق.
بايرن ميونخ حريص على ضم لاعب أتليتكو مدريد بعد إصابة ساني
بعد إصابة ساني بايرن ميونخ يبحث عن البديل في إسبانية
يحرص بايرن ميونخ على ضم توماس ليمار من أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة بعد خسارة ليروي ساني بسبب الإصابة، وهذا ما يؤكده جول ، لكن وضع اتفاق لن يكون سهلاً.
ذلك لأن الشروط التي يفضلها أبطال ألمانيا لا تتوافق لمن هم على الجانب الآخر من المناقشات وخاصة مع ضيق الفترة الزمنية قبل انتهاء فترة الانتقالات.
غموض حول مستقبل رافينيا في برشلونة
صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي
تم عرض لاعب خط الوسط على أندية في جميع أنحاء أوروبا ولكن لا يوجد متقدم حتى الآن
لا يعلم رافينيا لاعب خط وسط برشلونة أي اهتمام من مانشستر سيتي بصفقة مبادلة تشمل إريك جارسيا ووافق على أنه من المرجح أن يبقى مع النادي الكتالوني هذا الموسم.
ذكرت التقارير اسم رافينيا في صفقة تبادل محتملة تشمل جارسيا، لكن المصادر أخبرت جول أن لاعب خط الوسط لم يتم إخباره بأي شيء عن الانتقال إلى الاتحاد.
ليفربول ينفي وجود مفاوضات لضم مبابي الموسم المقبل
يقول فابريزيو رومانو إن ليفربول لم يستكشف بعد إمكانية جذب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
"في الوقت الحالي، لم يكن هناك اتصال من ليفربول للحصول على مبابي الصيف المقبل. سنضطر إلى الانتظار بضعة أسابيع لفهم الوضع الحقيقي. ليفربول لا يعمل للحصول على مبابي الصيف المقبل".
سولشاير لا يتوقع أي صفقات أخرى في مانشستر يونايتد
لا يتوقع أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد أن يقوم النادي بأي تعاقدات أخرى قبل انتهاء فترة الانتقالات.وقال سولشاير لشبكة سكاي سبورتس يوم الأربعاء "لا أستطيع إخبارك بأي أخبار. نحن نعمل بما لدينا".
مانشستر سيتي يقترب من ضم مدافع أياكس
السيتي يقترب من ضم الظهير الأيسر لأياكس
سيكلف ظهير أياكس الأيسر نيكولاس تاجليافيكو، مانشستر سيتي 22 مليون جنيه إسترليني (24 مليون يورو / 28 مليون دولار) ، بحسب صحيفة أخبار مانشستر المسائية.
بيب جوارديولا حريص على جلب مدافع آخر إلى ستاد الاتحاد وينظر إلى تاجليافيكو كخيار أرخص من ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ.
توتنهام يستعد للتعاقد مع مهاجم بنفيكا
يوشك توتنهام على إبرام صفقة إعارة لمهاجم بنفيكا كارلوس فينيسيوس، حسب موقع جلوبال لندن.اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا هو المفضل لدى جوزيه مورينيو، ومن المرجح أن يأتي إلى توتنهام على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
روديجر يواجه عقبة قبل الرحيل عن تشيلسي
قالت صحيفة ميرور إن تشيلسي أبلغ أنطونيو روديجر أنه يجب عليه التوقيع على تمديد عقده لمدة 12 شهرًا إذا كان يريد قضاء الموسم على سبيل الإعارة.
يريد كل من توتنهام ووست هام التوقيع مع المدافع لكن البلوز لن يسمحوا له بالمغادرة، حتى على سبيل الإعارة، دون الموافقة على تجديد عقده في ستامفورد بريدج.
أندرلخت يتم اتفاقه مع لاعب تشيلسي
من المقرر أن ينضم مات ميازجا مدافع تشيلسي إلى أندرلخت على سبيل الإعارة لمدة موسم، والذي تم الاتفاق عليه أخيرًا بعد أن تغلب على إصابة ما قبل الموسم.
أصبح قلب دفاع المنتخب الوطني الأمريكي للرجال لائقًا تمامًا مرة أخرى وقد اختار الانتقال إلى العمالقة البلجيكيين بعد محادثات معهم.
سيكون هذا هو النادي المعار الرابع للاعب البالغ من العمر 25 عامًا بعد فترات مع فيتيس، حيث قضى موسمين بين 2016 و 2018، ثم نانت وريدينج.