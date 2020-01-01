أخبار الانتقالات: البايرن يبحث عن بديل ساني واليونايتد يقترب من لاعب أياكس

بعد إصابة ساني بايرن ميونخ يبحث عن البديل في إسبانية

يحرص بايرن ميونخ على ضم توماس ليمار من أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة بعد خسارة ليروي ساني بسبب الإصابة، وهذا ما يؤكده جول ، لكن وضع اتفاق لن يكون سهلاً.

ذلك لأن الشروط التي يفضلها أبطال ألمانيا لا تتوافق لمن هم على الجانب الآخر من المناقشات وخاصة مع ضيق الفترة الزمنية قبل انتهاء فترة الانتقالات.