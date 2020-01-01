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أخبار الانتقالات: البايرن يبحث عن بديل ساني واليونايتد يقترب من لاعب أياكس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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مانشستر يونايتد ينفي اهتمامه بكافاني

2020-10-01T15:00:12Z

بقي إدينسون كافاني بدون ناد وعلم موقع جول أنه لم يتم تقديم أي عرض من مانشستر يونايتد لمهاجم باريس سان جيرمان السابق.

لدى أتليتيكو مدريد شروط على الطاولة، لكنهم بحاجة إلى إخراج دييجو كوستا قبل إبرام أي اتفاق.

Cavani
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بايرن ميونخ حريص على ضم لاعب أتليتكو مدريد بعد إصابة ساني

2020-10-01T14:57:37Z

بعد إصابة ساني بايرن ميونخ يبحث عن البديل في إسبانية

يحرص بايرن ميونخ على ضم توماس ليمار من أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة بعد خسارة ليروي ساني بسبب الإصابة، وهذا ما يؤكده جول ، لكن وضع اتفاق لن يكون سهلاً.

ذلك لأن الشروط التي يفضلها أبطال ألمانيا لا تتوافق لمن هم على الجانب الآخر من المناقشات وخاصة مع ضيق الفترة الزمنية قبل انتهاء فترة الانتقالات.

Thomas Lemar Atletico de Madrid 29102019
Getty

غموض حول مستقبل رافينيا في برشلونة

2020-10-01T14:55:26Z

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

تم عرض لاعب خط الوسط على أندية في جميع أنحاء أوروبا ولكن لا يوجد متقدم حتى الآن

لا يعلم رافينيا لاعب خط وسط برشلونة أي اهتمام من مانشستر سيتي بصفقة مبادلة تشمل إريك جارسيا ووافق على أنه من المرجح أن يبقى مع النادي الكتالوني هذا الموسم.

ذكرت التقارير اسم رافينيا في صفقة تبادل محتملة تشمل جارسيا، لكن المصادر أخبرت جول أن لاعب خط الوسط لم يتم إخباره بأي شيء عن الانتقال إلى الاتحاد.

Rafinha Eric Garcia GFX

ليفربول ينفي وجود مفاوضات لضم مبابي الموسم المقبل

2020-10-01T14:52:39Z

يقول فابريزيو رومانو إن ليفربول لم يستكشف بعد إمكانية جذب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

"في الوقت الحالي، لم يكن هناك اتصال من ليفربول للحصول على مبابي الصيف المقبل. سنضطر إلى الانتظار بضعة أسابيع لفهم الوضع الحقيقي. ليفربول لا يعمل للحصول على مبابي الصيف المقبل".

Kylian Mbappe PSG
Getty

سولشاير لا يتوقع أي صفقات أخرى في مانشستر يونايتد

2020-10-01T14:51:46Z

لا يتوقع أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد أن يقوم النادي بأي تعاقدات أخرى قبل انتهاء فترة الانتقالات.

وقال سولشاير لشبكة سكاي سبورتس يوم الأربعاء "لا أستطيع إخبارك بأي أخبار. نحن نعمل بما لدينا".

مانشستر سيتي يقترب من ضم مدافع أياكس

2020-10-01T14:50:12Z

السيتي يقترب من ضم الظهير الأيسر لأياكس

سيكلف ظهير أياكس الأيسر نيكولاس تاجليافيكو، مانشستر سيتي 22 مليون جنيه إسترليني (24 مليون يورو / 28 مليون دولار) ، بحسب صحيفة أخبار مانشستر المسائية.

بيب جوارديولا حريص على جلب مدافع آخر إلى ستاد الاتحاد وينظر إلى تاجليافيكو كخيار أرخص من ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ.

توتنهام يستعد للتعاقد مع مهاجم بنفيكا

2020-10-01T14:49:34Z

يوشك توتنهام على إبرام صفقة إعارة لمهاجم بنفيكا كارلوس فينيسيوس، حسب موقع جلوبال لندن.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا هو المفضل لدى جوزيه مورينيو، ومن المرجح أن يأتي إلى توتنهام على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

روديجر يواجه عقبة قبل الرحيل عن تشيلسي

2020-10-01T14:47:38Z

قالت صحيفة ميرور إن تشيلسي أبلغ أنطونيو روديجر أنه يجب عليه التوقيع على تمديد عقده لمدة 12 شهرًا إذا كان يريد قضاء الموسم على سبيل الإعارة.

يريد كل من توتنهام ووست هام التوقيع مع المدافع لكن البلوز لن يسمحوا له بالمغادرة، حتى على سبيل الإعارة، دون الموافقة على تجديد عقده في ستامفورد بريدج.

Antonio Rudiger Tottenham Main
Getty Images

أندرلخت يتم اتفاقه مع لاعب تشيلسي

2020-10-01T14:46:34Z

من المقرر أن ينضم مات ميازجا مدافع تشيلسي إلى أندرلخت على سبيل الإعارة لمدة موسم، والذي تم الاتفاق عليه أخيرًا بعد أن تغلب على إصابة ما قبل الموسم.

أصبح قلب دفاع المنتخب الوطني الأمريكي للرجال لائقًا تمامًا مرة أخرى وقد اختار الانتقال إلى العمالقة البلجيكيين بعد محادثات معهم.

سيكون هذا هو النادي المعار الرابع للاعب البالغ من العمر 25 عامًا بعد فترات مع فيتيس، حيث قضى موسمين بين 2016 و 2018، ثم نانت وريدينج.