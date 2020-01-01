أخبار الانتقالات: إيمرسون يقترب من الرحيل وبن رحمة أمامه فرصة الانتقال

لن يوقع وست هام مع سعيد بن رحمة بشكل دائم إلا إذا اجتاز فحصًا طبيًا آخر في نهاية الموسم، وفقًا لموقع فوتبول إنسايدر.

انضم ساحر برينتفورد إلى الهامرز في صفقة إعارة أولية، لكن مشاكل في الفحص الطبي في مرحلة ما عرضت هذه الخطوة للخطر.