أخبار الانتقالات: بنزيما يفكر في الرحيل والسيتي يأمن بديل جوارديولا

كريم بنزيما مستعد للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إذا انضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل - بحسب دون بالون.

يُرجح أن يُكمل مبابي انتقاله بأموال كبيرة إلى السانتياجو برنابيو من باريس سان جيرمان في عام 2021، وهو ما قد يشهد خسارة بنزيما مكانه في تشكيلة زين الدين زيدان.

يمكن للفرنسي أن يسعى للانتقال إلى إنجلترا في هذه الحالة، مع مناقشة ليفربول وتشيلسي كوجهات مقبلة محتملة.