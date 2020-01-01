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أخبار الانتقالات: السيتي يقترب من إيسكو وتفاصيل عقد بيكيه الجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Isco Alarcon Gerard Pique Barcelona Real Madrid El Clásico LaLiga 18122019
Getty

بند الإفراج عن هالاند في دورتموند ساريًا في عام 2022

2020-10-27T09:41:44Z

75 مليون يورو فقط قيمة الشرط الجزائي لهالاند في 2022 

إيسكو قد يغادر مدريد في يناير

2020-10-27T09:39:11Z

إيسكو يقترب من الرحيل إلى السيتي

يفكر مانشستر سيتي في الانقضاض على لاعب خط وسط ريال مدريد إيسكو - وفقًا لتودوفيتشاجيس.

يخطط البلانكوس لطرح صانع الألعاب الإسباني في السوق في يناير بعد انتقاداته العلنية للمدرب زين الدين زيدان.

لطالما كان بيب جوارديولا معجبًا بإيسكو، الذي يمكن أن يكون متاحًا مقابل حوالي 40 مليون يورو (36 مليون جنيه إسترليني / 47 مليون دولار) عند إعادة فتح نافذة الانتقالات.

Isco Real Madrid 2019-20
Getty Images

فينيكس يمدد بقاء دافيد بالليري

2020-10-27T09:38:29Z

برشلونة يحاول تجديد عقد النجم الشاب

2020-10-27T09:34:12Z

برشلونة حريص على ربط رونالد أروجو بعقد جديد - وفقًا لماركا.

يريد العملاق الإسباني أن يمدد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إقامته في كامب نو حتى عام 2026 ، مع انتهاء صفقته الحالية في غضون ثلاث سنوات.

يسعى أراوجو للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية لرونالد كومان في بداية الموسم الجديد.

Ronald Araujo Barcelona
FC Barcelona

تفاصيل العقد الجديد لجيرارد بيكيه

2020-10-27T09:33:02Z

أدخل جيرارد بيكيه فقرة في عقد برشلونة الجديد تسمح له بالمغادرة إذا رغب - ولكن ليس لمنافس أوروبي كبير.

وفقًا لـSport الإسبانية، فإن الصفقة الجديدة للمدافع، التي تنتهي في عام 2024 - تسمح له بالانضمام إلى أحد نوادي MLS أو التقاعد، ولكن لا يوقع مع فريق أوروبي كبير.

Gerard Pique - Barcelona
LaLiga

بورجس في صراع مع ويسترن يونايتد

2020-10-27T09:32:42Z

لم يحضر نجم ويسترن يونايتد ماكس بورجيس أي تدريب قبل الموسم لكن النادي لا يزال واثقًا من حل المشكلة.

ذكرت The World Game أن بورجيس بقي مع عائلته في سيدني بينما يناقش وكيله مستقبله مع ويسترن يونايتد.

سجل بيرجس ستة أهداف لفريق الدوري الأسترالي الموسم الماضي.

بارتوميو يريد أن يعتزل ميسي في برشلونة

2020-10-27T09:31:32Z

قال رئيس برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، إنه لا يمكنه ترك ليونيل ميسي لينتقل إلى نادٍ منافس، مؤكداً رغبته في اعتزال الكابتن النجم في الكامب نو.

Lionel Messi Barcelona Real Madrid
Getty

ريال مدريد مهتم بنجم نابولي

2020-10-27T09:29:38Z

أبدى ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع لاعب خط وسط نابولي فابيان رويز.

أظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مهارات وآداء رائع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال المواسم القليلة الماضية ولفت أنظار أبطال الدوري الإسباني، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.

رويز، كان في نابولي منذ رحيله عن بيتيس في 2018، وخاض أيضًا سبع مباريات مع المنتخب الإسباني.

Fabian Ruiz Napoli 2019-20

نجم السيتي يريد ضم مبابي

2020-10-27T09:28:03Z

يعترف برناردو سيلفا بأنه يحب أن يرى مانشستر سيتي يحاول التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، الذي سجل بالفعل ستة أهداف في خمس مباريات في الدوري هذا الموسم ، لا يزال مرتبطًا بالانتقال في المستقبل إلى ريال مدريد.

Kylian Mbappe PSG Ligue 1
Getty

مدرب منتخب أستراليا يرفض الرحيل

2020-10-27T09:27:32Z

يرفض جراهام أرنولد الاهتمام من الأندية الخارجية ويلتزم بمستقبله مع المنتخب الأسترالي، حسب تقرير The Age.

تلقى أرنولد عروضًا من عمالقة الدوري الكوري إف سي سيؤول ونادي أمريكي لم يعلن عنه، لكنه قرر البقاء وعدم الرحيل.

ينتهي عقد المدرب مع المنتخب الوطني في يونيو 2022.