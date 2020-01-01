أخبار الانتقالات: السيتي يقترب من إيسكو وتفاصيل عقد بيكيه الجديد

برشلونة حريص على ربط رونالد أروجو بعقد جديد - وفقًا لماركا.

يريد العملاق الإسباني أن يمدد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إقامته في كامب نو حتى عام 2026 ، مع انتهاء صفقته الحالية في غضون ثلاث سنوات.

يسعى أراوجو للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية لرونالد كومان في بداية الموسم الجديد.