أخبار الانتقالات: آرسنال يؤكد رحيل لاعبه وراموس وميسي إلى باريس!

نجم مدريد مرتبط بالانتقال إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي

قائد ريال مدريد سيرخيو راموس مستعد للانضمام إلى ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، حسب صحيفة El Chiringuito.

لم يتفق البلانكوس حتى الآن مع راموس على تمديد عقده في السانتياجو برنابيو، وكما هو الحال، سينضم إلى مجموعة اللاعبين المجانيين في الصيف.

ميسي موجود في قارب مماثل في الكامب نو، حيث يتم حاليًا مناقشة باريس سان جيرمان كوجهة تالية محتملة، ويريد الأبطال الفرنسيون من راموس الانضمام إلى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات في بارك دي برينس.