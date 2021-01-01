مدونة حية

أخبار الانتقالات: آرسنال يؤكد رحيل لاعبه وراموس وميسي إلى باريس!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

محدث
التعليقات()
Lionel Messi Barcelona Sergio Ramos Real Madrid 2020-21
Getty / Goal composite

راموس وميسي إلى باريس!

2021-01-05T08:33:52Z

نجم مدريد مرتبط بالانتقال إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي

قائد ريال مدريد سيرخيو راموس مستعد للانضمام إلى ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، حسب صحيفة El Chiringuito.

لم يتفق البلانكوس حتى الآن مع راموس على تمديد عقده في السانتياجو برنابيو، وكما هو الحال، سينضم إلى مجموعة اللاعبين المجانيين في الصيف.

ميسي موجود في قارب مماثل في الكامب نو، حيث يتم حاليًا مناقشة باريس سان جيرمان كوجهة تالية محتملة، ويريد الأبطال الفرنسيون من راموس الانضمام إلى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات في بارك دي برينس.

Sergio Ramos Lionel Messi Real Madrid Barcelona GFX
Getty/Goal

فاسكيز يرفض عرض للتجديد مع ريال مدريد

2021-01-05T08:33:10Z

ذكرت صحيفة ماركا أن لوكاس فاسكيز رفض عرضًا مبدئيًا من ريال مدريد.

سيرى لاعب خط الوسط انتهاء عقده في نهاية الموسم، ولفترة طويلة بدا من غير المحتمل أن يوقع عقدًا جديدًا.

ومع ذلك، بعد أن عاد إلى خطط زين الدين زيدان، يمكن أن يبقى فاسكيز مع النادي، على الرغم من أن إدارة اللوس بلانكوس مصممة على مراقبة الإنفاق وسط الأزمة المالية.

تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وألابا

2021-01-05T08:32:07Z

تعثر انتقال دافيد ألابا المقترح إلى ريال مدريد بسبب مطالب اللاعب في الأجور.

يريد لاعب بايرن ميونخ أجرًا يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، لكن النادي الملكي غير مستعد لتحمل مطالبة الآن.

Alaba
Eurosport

لاعب برشلونة على أعتاب الرحيل

2021-01-05T08:29:49Z

كارليس ألينا على وشك الخروج على سبيل الإعارة لخيتافي من برشلونة، وفقًا لكادينا كوب.

لاعب خط الوسط ليس في خطط رونالد كومان للفترة المتبقية من الموسم والنادي الكتالوني سعيد لفكرة خروج اللاعب حتى يشارك أكثر في جو المباريات.

أتلتيكو مدريد يحدد بديل كوستا

2021-01-05T08:28:32Z

ظهر ويليان خوسيه كخيار لأتلتيكو مدريد ليحل محل دييجو كوستا.

يحتاج أتلتيكو إلى مهاجم جديد بعد خروج دييجو كوستا، وبحسب دياريو أن وكلاء لاعب ريال سوسيداد يجرون محادثات الآن مع متصدر الدوري الإسباني.

عرض رسمي من ميلان لضم محمد سيماكان

2021-01-05T08:27:23Z

قدم ميلان عرضًا بقيمة 15 مليون يورو لمدافع ستراسبورج محمد سيماكان.

كان الظهير على قائمة أهداف متصدر الدوري الإيطالي منذ فترة.

آرسنال يؤكد رحيل لاعبه

2021-01-05T08:25:28Z

أكد آرسنال أن ويليام صليبا قد انضم إلى نيس.

سيشارك صليبا مع الفريق الفرنسي لبقية الموسم حيث يتطلع إلى الحصول على المزيد من الوقت في الملعب.

يوفنتوس يقترب من مهاجم أتالانتا

2021-01-05T08:23:31Z

يوفنتوس يراقب عن كثب بابو جوميز وسط تقارير تفيد بأن الأرجنتيني يريد الرحيل عن أتالانتا، حسب جيانلوكا دي مارزيو.

لم يلعب جوميز منذ 16 ديسمبر، حيث تستمر التقارير في أنه يتطلع إلى مغادرة النادي بسبب خلافات مع المدير الفني للفريق.

وقد استفسر يوفنتوس عن استعداده ويمكن أن تتم هذه الخطوة إذا ما بيع فيديريكو بيرنارديسكي الذي اجتذب الاهتمام من هيرتا برلين.

وست هام يتراجع عن ضم أرناوتوفيتش

2021-01-05T08:21:47Z

قرر وست هام عدم إعادة ماركو أرناوتوفيتش، حسب الديلي ميل.

قرر النادي أن خطوة لإعادة النمساوي، الذي يشارك حاليًا في شنجهاي سيبج، ستكون باهظة الثمن.

سجل أرناوتوفيتش 17 هدفًا في 29 مباراة منذ انتقاله إلى الصين.

أرتيتا يغير رأيه بشأن إيسكو!

2021-01-04T10:59:04Z

بدل مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا اهتمامه بصانع ألعاب ريال مدريد إيسكو بسبب أداء إميل سميث روي، وفقًا لـ AS.

يُزعم أن إيسكو كان تحت أنظار مدرب الجانرز، وشعر أنه سيلعب دورًا رئيسيًا في ستاد الإمارات إذا تمكنوا من إبرام صفقة للاعب خط الوسط.

ومع ذلك، يبدو أن رغبة أرتيتا في التوقيع مع إيسكو قد توقفت بسبب تألق سميث روي

كلوب غير واثق من التعاقد مع مدافع في يناير!

2021-01-04T10:41:53Z

قال يورجن كلوب إنه لا يعرف ما إذا كان ليفربول سيتطلع إلى التعاقد مع قلب دفاع هذا الشهر أم لا، على الرغم من مشاكل الإصابات.

الريدز حاليًا بدون كل من لاعبي الوسط الثلاثة المعترف بهم، حيث خرج فيرجيل فان ديك وجو جوميز من إصابات طويلة في الركبة وماتيب يتعافى من مشكلة في العضلة الضامة.

يلعب لاعب خط الوسط فابينيو دورًا رائعًا في الدفاع، ويلعب كلوب بويليامز أو فيليبس، إلى جانب البرازيلي.