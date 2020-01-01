أخبار الانتقالات: لاعب آرسنال يسعى للرحيل وليفربول يقترب من مدافع تورينو

من المتوقع أن ينضم النجم الأمريكي الصاعد براين رينولدز إلى يوفنتوس مع موافقة كل من اللاعب وإف سي دالاس على الشروط، وفقًا لتقرير 3rd Degree.

ومن المقرر أن يتم إعارة اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لبقية الموسم في فريق أندريا بيرلو، والذي تجنب اهتمام روما ومرسيليا وكلوب بروج.