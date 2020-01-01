ليفربول يتمسك بلاعبه ويرفض رحيله
لا يخطط ليفربول لبيع تشامبيرلين خلال فترة الانتقال الحالية - وفقًا لـ The Mirror.
ارتبطت الذئاب ارتباطًا وثيقًا بلاعب خط الوسط البالغ من العمر 28 عامًا بعد وصول تياجو ألكانتارا إلى ملعب أنفيلد من بايرن ميونخ.
لقد تم اقتراح أن يتم انتقال تشامبرلين من الفريق، لكن ليفربول لا يزال يرى الدولي الإنجليزي كعضو مهم في الفريق.
مان سيتي لا يزال يسعى لصفقة كوليبالي
مانشستر سيتي مازال يحاول إتمام صفقة كوليبالي من نابولي
السيتي مستمر في محاولاته لتدعيم دفاعه بلاعب نابولي كوليبالي
Man City > Koulibaly deal is not collapsed yet. Talks still on with Napoli but no agreement. Koundé is the ‘backup option’ but Sevilla have turned down the opening bid [around €55/60m].— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2020
Barcelona are convinced they’re going to sign Eric Garcia after #MCFC will buy a new CB. 🔵
نجم ميلان على رادار ليون
ليون يقود السباق للاعب خط وسط ميلان لوكاس باكيتا، وفقا لكالتشيو ميركاتو.
تم ربط فالنسيا أيضًا باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ، لكنه غير قادر على دفع سعره البالغ 23 مليون يورو (21 مليون جنيه إسترليني / 27 مليون دولار) بسبب مشاكل مالية.
يبدو أن ليون مستعد لدفع الأموال من خلال مبيعات ممفيس ديباي وجيف رين-أديلايد، ويمكن أن يقدم عرضًا رسميًا لشراء باكيتا قبل إغلاق فترة الانتقالات.
نابولي ولاتسيو في صراع على نجم آرسنال
لاتسيو الأقرب في السباق الإيطالي لضم لاعب لآرسنال
نابولي ولاتسيو مهتمان بالتعاقد مع قلب دفاع آرسنال شكودران مصطفي - كما ذكرت صحيفة ذا صن.
الجانرز مستعدون لرحيل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مقابل حوالي 13 مليون جنيه استرليني (17 مليون دولار) ، لكنهم لم يتلقوا أي عروض رسمية بعد.
يبدو لاتسيو في وضع جيد للفوز على نابولي بتوقيع اللاعب، حيث أنهم مستعدون لمنح المدافع صفقة مدتها خمس سنوات بقيمة 2.3 مليون جنيه استرليني في الموسم.
جاتوزو يلمح إلى رحيل كوليبالي من نابولي
أقر جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي، أن كاليدو كوليبالي من المرجح أن يغادر دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لكنه سيسعد بالإبقاء على المدافع النجم.
ارتبط كوليبالي بقوة بعملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى.لعب كوليبالي البالغ من العمر 29 عامًا في الوقت الذي افتتح فيه نابولي موسم 2020-21 بالدوري الإيطالي بفوزه 2-0 على بارما يوم الأحد وأشاد جاتوزو بقلب الدفاع، والذي ورد أنه جذب اهتمام مانشستر يونايتد أيضًا.
رسالة من ميسي إلى فيدال
أرسل ليونيل ميسي رسالة وداع إلى زميله السابق في برشلونة، أرتورو فيدال يوم الأحد بينما يستعد لاعب خط الوسط للانضمام إلى إنتر.
من المقرر أن يتم تأكيد فيدال كلاعب نيراتزوري يوم الإثنين بعد أن نشر النادي تحديثات بشأن وصوله إلى إيطاليا في نهاية هذا الأسبوع.
اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا ، والذي لعب سابقًا في الدوري الإيطالي ليوفنتوس ، من المقرر أن ينتقل بمليون يورو بعد عامين في برشلونة.
نجم فيلادلفيا آرونسون يقترب من الانتقال إلى سالزبورج
Hearing that things are trending towards Brenden Aaronson signing with Red Bull Salzburg soon. Could be within the next few days, per source.— Kristian Dyer (@KristianRDyer) September 20, 2020
Would join Yank @jessemarsch at the club.#DOOP #USMNT
عرض تركي لشراء مهاجم الزمالك الدولي
تقدم فنربخشة بعرض لشراء مهاجم الزمالك مصطفى محمد، وفق ما أوردته قناة النهار.
قدم النادي التركي عرضًا بقيمة 2.5 مليون يورو بالإضافة إلى رسوم بيع بنسبة 5% للاعب المصري الدولي.
لكن الفارس الأبيض رفض العرض لأنه لم يرغب في خسارة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قبل بدء مشواره في (CAF) دوري أبطال أفريقيا، واللاعب أيضًا أبدى رغبته في استكمال مشواره مع القلعة البيضاء.
مدافع برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي
نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
يجري الذئاب محادثات مع برشلونة بشأن صفقة للمدافع نيلسون سيميدو، بحسب بي بي سي سبورت.
جعل نادي الدوري الإنجليزي الممتاز وولفرهامبتون اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هدفه الأول ليحل محل مات دوهرتي، الذي انضم إلى توتنهام في نهاية الشهر الماضي.
تبلغ قيمة صفقة اللاعب البرتغالي الدولي حوالي 30 مليون جنيه استرليني (39 مليون جنيه استرليني).
نجم ليفربول يقترب من كريستال بالاس
كريستال بالاس هو الأقرب للتعاقد مع مهاجم ليفربول ريان بروستر مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار)، وفقًا لما ذكرته صحيفة Mail.
اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي ارتبط أيضًا بشيفيلد يونايتد وويست بروميتش، حريص على مغادرة آنفيلد من أجل تأمين فرصة اللعب كأساسي.
ليفربول مستعد أيضًا لبيع ديفوك أوريجي وماركو جرويتش وهاري ويلسون قبل انتهاء فترة الانتقالات الشهر المقبل.