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أتلتيك بيلباو × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-20، والتي ستقام على ملعب سان ماميس

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-08-16T20:52:00Z

90+2’كرة ثابتة نفذها عثمان ديمبيلي مقوسة لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات أتلتيك بيلباو

2019-08-16T20:51:12Z

90+1’كرة ثابتة نفذها عثمان ديمبيلي مقوسة لداخل المنطقة قابلها أنطوان جريزمان برأسية قوية تصدى لها ببراعة أوناي سيمون ليحولها إلى ركنية

2019-08-16T20:50:37Z

90’خطأ لصالح راكيتيتش في وسط الميدان بعد تدخل من راؤول جارسيا

أريتزو أدوريز يسجل الأول لأتلتيك بيلباو

2019-08-16T20:49:09Z

في وقت قاتل

89’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أندير كابا إلى داخل المنطقة قابلها البديل أريتز أدوريز بمقصية رائعة سكنت على يسار الحارس تيرشتيجن

2019-08-16T20:47:24Z

88’جووووووووووووووووول رائع لأتلتيك بيلباو عن طريق أدوريز

تبديل في صفوف أتلتيك بيلباو

2019-08-16T20:46:39Z

86’خروج إنياكي ويليامس ودخول أريتز أدوريز بدلًا منه

2019-08-16T20:46:22Z

85’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-16T20:43:23Z

84’خطأ لصالح إيفان راكيتيتش بعد تدخل من راؤول جارسيا في وسط الميدان

2019-08-16T20:42:44Z

83’عرضية يسارية بأقدام رافينيا أتت أمام جريزمان الذي حولها برأسية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-08-16T20:41:26Z

82’جوردي ألبا أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها أنطوان جريزمان بتصويبة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-08-16T20:41:08Z

81’خطأ لصالح عثمان ديمبيلي بعد تدخل من مونيان في وسط الميدان

2019-08-16T20:40:37Z

80’عشر دقائق أخيرة من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

تبديل في صفوف أتلتيك بيلباو

2019-08-16T20:38:17Z

78’خروج أوناي لوبيز ودخول بينات اتشيبريا بديلًا له

2019-08-16T20:37:15Z

77’تراجع تام من لاعبي أتلتيك بيلباو في وسط الميدان ولاعبي برشلونة يواصلون الضغط

تبديل في صفوف برشلونة

2019-08-16T20:35:28Z

76’خروج سيرجي روبيرتو ودخول كارلز بيريز بدلًا منه

2019-08-16T20:34:52Z

75’ربع ساعة أخيرة على نهاية اللقاء ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-08-16T20:33:26Z

73’عرضية أرضية كانت خطيرة على دفاعات أتلتيك بيلباو لكن تدخل أوناي نونيز الذي أبعد الخطر عن مرماه

2019-08-16T20:31:24Z

72’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سيميدو إصطدمت بدفاعات أتلتيك بيلباو وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-16T20:30:33Z

71’بينية بدون عنوان عن طريق عثمان ديمبيلي مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-16T20:29:59Z

70’برشلونة أفضل في الشوط الثاني وأتلتيك بيلباو يباغت بالهجمات المرتدة السريعة

2019-08-16T20:28:50Z

69’عرضية أرضية من الجهة اليسى عن طريق جوردي ألبا إلى داخل المنطقة إصطدمت بقدم جريزمان ووصلت في المساحة أمام راكيتيتش الذي سددها صاروخية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-16T20:28:01Z

68’اوووووووووووووه... راكيتيتش كان قريب من تسجيل أول الأهداف

2019-08-16T20:25:34Z

67’عناصر برشلونة مستمرون في تبادل التمريرات في وسط الميدان

2019-08-16T20:25:13Z

66’خطأ لصالح مونيان في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من نيلسون سيميدو

تبديل في صفوف أتلتيك بيلباو

2019-08-16T20:24:09Z

65’خروج أوسكار دي ماركوس ودخول أويهان سانسيت بديلًا له

2019-08-16T20:21:58Z

64’خطأ لصالح إيفان راكيتيتش بعد تدخل من أوني نونيز في منتصف الميدان

2019-08-16T20:18:41Z

63’بينية عن طريق نيلسون سيميدو في إتجاه أنطوان جريزمان المنطلق في الجهة اليمنى، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-16T20:18:07Z

62’خطأ لصالح عثمان ديمبيلي بعد تدخل من أوناي لوبيز

2019-08-16T20:17:06Z

61’حصار من لاعبي برشلونة لعناصر أتلتيك بيلباو على حدود المنطقة بحثًا عن إحراز هدف أول

2019-08-16T20:15:53Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-08-16T20:14:52Z

59’انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق إنياكي ويليامس ثم توغل لداخل المنطقة وسدد كرة قوية تصطدم بالشباك الخارجية ثم تحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-16T20:13:15Z

58’بينية عن طريق ديمبيلي في إتجاه جوردي ألبا المنطلق داخل يسار المنطقة أبعدت من دفاعات أتلتيك بيلباو

2019-08-16T20:12:28Z

57’تصويبة قوية عن طريق أوناي لوبيز من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-16T20:12:17Z

56’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في وسط الميدان

2019-08-16T20:11:58Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-16T20:11:27Z

54’عثمان ديمبيلي أرسل كرة رائعة بينية في إتجاه رافينيا المنطلق داخل يسار المنطقة سددها صاروخية تصدى لها الحارس ثم إصطدمت بالقائم وتحولت إلى ركنية

2019-08-16T20:11:00Z

53’اوووووووووووووووه... رافينيا يهدر أمام المرمى

2019-08-16T20:09:52Z

52’رافينيا مرر كرة بينية في إتجاه عثمان ديمبيلي المنطلق داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-08-16T20:09:22Z

51’خطأ لصالح مونيان بعد تدخل من عثمان ديمبيلي في منتصف الميدان

2019-08-16T20:08:59Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-16T20:07:58Z

49’ركنية من الجانب الأيسر لصالح برشلونة نفذها ديمبيلي على القائم الأول قابلها راكيتيتش برأسية متر أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-16T20:07:21Z

48’لاعبي برشلونة يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق الدفاعات

2019-08-16T20:04:28Z

47’انطلاقة سريعة من الجهة اليسرى عن طريق جوردي ألبا ثم أرسل كرة عرضية تُبعد من الدفاعات

2019-08-16T20:04:17Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-08-16T19:49:00Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2019-08-16T19:48:12Z

45’ركنية من الجانب الأيسر نفذها راؤول جارسيا مقوسة على القائم الأول أبعدت من فرينكي دي يونج إلى خارج المنطقة

2019-08-16T19:47:32Z

44’أوسكار دي ماركوس أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى إصطدمت بدفاعات برشلونة وتحولت إلى ركنية

2019-08-16T19:46:46Z

43’رافينيا سدد كرة صاروخية من خارج المنطقة لمسها بأطراف أصابعه الحارس أوناي سيمون ثم إصطدمت بالقائم الأيمن وأبعدت من الدفاعات

2019-08-16T19:45:33Z

42’اووووووووووووووووه... القائم يتصدى لصاروخية رافينيا

2019-08-16T19:43:58Z

41’كرات وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الباوجرانا في وسط الميدان ومازالت الحلول غائبة لإختراق الدفاعات

2019-08-16T19:43:39Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل مسيطر على الأجواء

2019-08-16T19:40:50Z

39’تمريرة عالية من جيرارد بيكيه في إتجاه أنطوان جريزمان المنطلق بالقرب من منطقة جزاء أتلتيك بيلباو، لكنه كان في موقف تسلل

تبديل إضطراري أول في صفوف برشلونة

2019-08-16T19:40:09Z

38’خروج لويس سواريز ودخول رافينيا بديلًا له

2019-08-16T19:39:49Z

37’يبدو أن لويس سواريز غير قادر على إستكمال اللقاء والتغيير قادم

2019-08-16T19:38:20Z

36’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أندير كابا لداخل المنطقة قابلها راؤول جارسيا بتصويبة تصدى لها الحارس تيرشتيجن بشكل رائع

2019-08-16T19:37:49Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على المباراة

2019-08-16T19:37:39Z

34’المباراة تُستأنف الآن

2019-08-16T19:37:31Z

33’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-16T19:37:11Z

32’سقوط لويس سواريز بداعي الإصابة 
Ander Gillenea

2019-08-16T19:35:42Z

31’تمريرة بينية عن طريق أنطوان جريزمان في إتجاه لويس سواريز المنطلق خلف دفاعات أتلتيك بيلباو ثم سدد كرة قوية إصطدمت بالعارضة ثم أبعدت 

2019-08-16T19:33:50Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-16T19:31:50Z

27’نيلسون سيميدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن مرت بعيدة تمامًا إلى خارج الملعب وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-16T19:30:45Z

25’بينية عن طريق داانيل جارسيا في إتجاه دي ماركوس المنطلق في الجانب الأيمن الذي كان في موقف تسلل

2019-08-16T19:28:17Z

23’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق يووري بيرشيش لداخل المنطقة تُبعد من دفاعات برشلونة

2019-08-16T19:25:42Z

22’بينية عن طريق جوردي ألبا في إتجاه أنطوان جريزمان المنطلق في الجانب الأيسر، طالت وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-16T19:22:41Z

21’انحصار للعب في وسط الميدان والكرة بين أقدام لاعبي أتلتيك بيلباو المسيطر تمامًا على مجحريات اللقاء

2019-08-16T19:22:13Z

20’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نيلسون سيميدو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-08-16T19:20:58Z

19’خطأ لصالح أنطوان جريزمان بعد تدخل من أوناي نويز في وسط الميدان

2019-08-16T19:20:07Z

18’تمريرة بينية عن طريق عثمان ديمبيلي من خارج المنطقة في إتجاه نيلسون سيميدو المنطلق في الجهة اليمنى طالت وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-16T19:19:01Z

17’أتلتيك بيلباو أفضل على المتسوى الهجومي منذ انطلاق المباراة وبرشلونة يحاول على إستحياء

2019-08-16T19:15:15Z

16’تصويبة قوية عن طريق إنياكي ويليامس من داخل يسار المنطقة تصدى لها بشكل رائع تيرشتيجن وأبعد الخطر عن مرماه

2019-08-16T19:14:57Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-16T19:14:37Z

14’خطأ لصالح أوناي لوبيز بعد تدخل من أنطوان جريزمان في وسط الميدان

2019-08-16T19:13:14Z

13’بينية عن طريق أنطوان جريزمان في إتجاه عثمان ديمبيلي المنطلق في الجانب الأيمن، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-08-16T19:12:44Z

12’جوردي ألبا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إصطدمت بدفاعات أتلتليك بيلبا وتحولت إلى ركنية

2019-08-16T19:11:39Z

11’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي أتلتيك بيلباو في وسط الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات برشلونة

2019-08-16T19:11:04Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-16T19:10:24Z

9’ويليامس انطلق من منتصف الميدان ثم وصل إلى حدود المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس تيرشتيجن وحولها إلى ركنية

2019-08-16T19:09:47Z

8’يارباااااااااااااااااااااااااااااه، إنياكي ويليامس كاد أن يباغت ويسجل الأول

2019-08-16T19:08:31Z

7’كرة ركنية نفذها مونيان مقوسة على القائم الأول أبعدت من فرينكي دي يونجإلى رمية جانبية

2019-08-16T19:06:59Z

6’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق ويليامس ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بقدم جوردي ألبا وتحولت إلى ركنية

2019-08-16T19:06:37Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-16T19:03:21Z

4’لاعبي برشلونة مستحوزون على مجريات اللقاء وأتلتيك بيلباو يواصل الضغط العالي

2019-08-16T19:02:08Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي أتلتيك بيلباو في وسط الميدان

2019-08-16T19:00:54Z

2’أتلتيك بيلباو بالزي الأحمر والأزرق على اليسار وبرشلونة بالزي الأصفر البديل على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-08-16T18:54:49Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل برشلونة

2019-08-16T18:25:36Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

مارك أندريه تيرشتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / فرينكي دي يونج / كارليس ألينيا / عثمان ديمبيلي / لويس سواريز / أنطوان جريزمان

 

تشكيل أتلتيك بيلباو

2019-08-16T18:20:18Z

يبدأ المدرب جايزكا جاريتانو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

أوناي سيمون / أندير كابا / أوناي نونيز / بيراي ألفاريز / يوري بيرشيش / دانييل جارسيا / أوناي لوبيز / مونيان / راؤول جارسيا / إيكر مونيان / أوسكار دي ماركوس / إنياكي ويليامس

 

2019-08-16T18:18:41Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم كارلوس جراندي

2019-08-16T18:18:32Z

كانت بداية الموسم الماضي صعبة على أتلتيك بلباو، فقد تواجد الفريق في النصف الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى النصف الثاني من الموسم، والذي انتفض فيه وبدأ في إيجاد نفسه حتى أنهى الموسم بتحقيق المركز الثامن، وحسرة عدم الوصول للدوري الأوروبي بعد تساويه مع إسبانيول في عدد النقاط وترجيح فارق الأهداف للقطب الثاني في كتالونيا.

2019-08-16T18:18:14Z

استعد برشلونة جيدًا للموسم الجديد ليس من أجل الحفاظ على لقبه المحلي فقط بل من أجل الثلاثية التاريخية التي حققه من قبل، فعلى صعيد سوق الانتقالات فإن ميركاتو الكتلان كان جيدًا إلى حدٍ بعيد، فقبل انتهاء الموسم الماضي تعاقد مع متوسط ميدان أياكس فرينكي دي يونج الذي انضم بشكلٍ رسمي في الصيف، ومع فتح الباب للتعاقدات تحرك البرسا وضم نيتو بدلاً من حارسه الثاني في السنوات الأخيرة سيليسين، ثم استقدم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان وختم صيف 2019 بضم جونيور فيربو من ريال بتيس.

2019-08-16T18:15:36Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب سان ماميس مباراة تجمع بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة، وذلك في ذهاب في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.