90+3’نهاية المباراة
📍 Final en San Mamés— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 16, 2019
⚽ #AthleticBarça (1-0)
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/y0vYb7Whng
أريتزو أدوريز يسجل الأول لأتلتيك بيلباو
في وقت قاتل89’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أندير كابا إلى داخل المنطقة قابلها البديل أريتز أدوريز بمقصية رائعة سكنت على يسار الحارس تيرشتيجن
تبديل في صفوف أتلتيك بيلباو
تبديل في صفوف أتلتيك بيلباو
تبديل في صفوف برشلونة
تبديل في صفوف أتلتيك بيلباو
تبديل إضطراري أول في صفوف برشلونة
انطلاق المباراة الآن
إحماء لاعبي أتلتيك بيلباو
🔥 ¡¡15 min para el #AthleticBarça!! 💪#AthleticClub 🔴⚪️🦁 pic.twitter.com/zlnInkL08h— Athletic Club (@AthleticClub) August 16, 2019
تشكيل برشلونة
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
مارك أندريه تيرشتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / فرينكي دي يونج / كارليس ألينيا / عثمان ديمبيلي / لويس سواريز / أنطوان جريزمان
🔵🔴 Barça XI#AthleticBarça— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 16, 2019
تشكيل أتلتيك بيلباو
يبدأ المدرب جايزكا جاريتانو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
أوناي سيمون / أندير كابا / أوناي نونيز / بيراي ألفاريز / يوري بيرشيش / دانييل جارسيا / أوناي لوبيز / مونيان / راؤول جارسيا / إيكر مونيان / أوسكار دي ماركوس / إنياكي ويليامس
ALINEACIÓN I ¡Con este 1⃣1⃣ se estrena el #AthleticClub en #LaLigaSantander 2019-20! #AthleticBarça 🔴⚪️🦁 pic.twitter.com/QGLTEopWYQ— Athletic Club (@AthleticClub) August 16, 2019
كانت بداية الموسم الماضي صعبة على أتلتيك بلباو، فقد تواجد الفريق في النصف الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى النصف الثاني من الموسم، والذي انتفض فيه وبدأ في إيجاد نفسه حتى أنهى الموسم بتحقيق المركز الثامن، وحسرة عدم الوصول للدوري الأوروبي بعد تساويه مع إسبانيول في عدد النقاط وترجيح فارق الأهداف للقطب الثاني في كتالونيا.
استعد برشلونة جيدًا للموسم الجديد ليس من أجل الحفاظ على لقبه المحلي فقط بل من أجل الثلاثية التاريخية التي حققه من قبل، فعلى صعيد سوق الانتقالات فإن ميركاتو الكتلان كان جيدًا إلى حدٍ بعيد، فقبل انتهاء الموسم الماضي تعاقد مع متوسط ميدان أياكس فرينكي دي يونج الذي انضم بشكلٍ رسمي في الصيف، ومع فتح الباب للتعاقدات تحرك البرسا وضم نيتو بدلاً من حارسه الثاني في السنوات الأخيرة سيليسين، ثم استقدم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان وختم صيف 2019 بضم جونيور فيربو من ريال بتيس.