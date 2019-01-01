استعد برشلونة جيدًا للموسم الجديد ليس من أجل الحفاظ على لقبه المحلي فقط بل من أجل الثلاثية التاريخية التي حققه من قبل، فعلى صعيد سوق الانتقالات فإن ميركاتو الكتلان كان جيدًا إلى حدٍ بعيد، فقبل انتهاء الموسم الماضي تعاقد مع متوسط ميدان أياكس فرينكي دي يونج الذي انضم بشكلٍ رسمي في الصيف، ومع فتح الباب للتعاقدات تحرك البرسا وضم نيتو بدلاً من حارسه الثاني في السنوات الأخيرة سيليسين، ثم استقدم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان وختم صيف 2019 بضم جونيور فيربو من ريال بتيس.