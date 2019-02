يبدأ المدرب دييجو سيميوني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

يان أوبلاك / خوان فران / خوسيه خيمينيز / دييجو جودين / فيليبي لويس / كوكي / توماس بارتي / رودريجو هيرنانديز / ساؤول نيجيز / أنطوان جريزمان / دييدو كوستا

🏧👥 | LINE-UP

Ladies and gentlemen, your Atleti starting XI for tonight’s clash.

🔴⚪ Vamos! 🔴⚪#AúpaAtleti #AtletiJuve #UCL pic.twitter.com/MwwNTWhgYJ