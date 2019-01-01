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أتلتيكو مدريد × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في بطولة الكأس الدولية للأبطال ضمن استعدادات الفريفين للموسم الكروي الجديد

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Getty Images

سامي خضيرة يعدل النتيجة ليوفنتوس

2019-08-10T16:36:26Z

بتصويبة مباغتة من خارج المنطقة

32’الهدف جاء بعد تصويبة قوية من خارج  المنطقة لتسكن الشباك على يمين الحارس يان أوبلاك المتركز بشكل خاطيء

2019-08-10T16:35:47Z

31’جووووووووووووووول..... وهدف التعادل ليوفنتوس عن طريق سامي خضيرة

2019-08-10T16:35:23Z

30’نصف ساعة مرت من عمر وأحداث المباراة ومازال التقدم لأتلتيكو مدريد بهدف دون رد

2019-08-10T16:34:24Z

28’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان

2019-08-10T16:33:30Z

27’خطأ لصالح كوكي بعد تدخل من سامي خضيرة في وسط الميدان

جواو فليكس يفتتح التسجيل لأتلتيكو مدريد

2019-08-10T16:30:59Z

بتصويبة من داخل المنطقة

26’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كيران تريبير إلى داخل المنطقة قابلها جواو فليكس بتصويية قوية سكنت على يسار الحارس فويتشيك تشيزني

2019-08-10T16:30:34Z

25’جوووووووووووووووول.... والهدف الأول لأتلتيكو مدريد عن طريق جواو فليكس

2019-08-10T16:29:19Z

24’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق رينان لودي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس لتصل الكرة أمام توماس ليمار الذي سددها صاروخية إصطدمت بماتياس دي ليخت ثم تحولت خارج المنطقة

2019-08-10T16:28:25Z

23’اووووووووووووووه.. أتلتيكو مدريد كاد أن يسجل

2019-08-10T16:27:53Z

22’ميراليم بيانيتش سدد كرة صاروخية من خارج المنطقة، لكن تألق من الحارس يان أوبلاك الذي أبعد الكرة إلى ركنية

2019-08-10T16:26:34Z

21’يان أوبلاك يتألق وبعد هدف محقق عن مرماه

2019-08-10T16:25:41Z

20’بينية عن طريق جواو فليكس في إتجاه ألفارو موراتا المنطلق على حدود المنطقة، لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-08-10T16:24:46Z

19’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ماتيا دي شيليو إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان يان أوبلاك

2019-08-10T16:24:19Z

18’كريستيانو رونالدو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة تمامًا وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-10T16:23:17Z

17’تصويبة قوية عن طريق دوجلاس كوستا من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات أتلتيكو مدريد وتحولت خارج الملعب ركنية

2019-08-10T16:22:19Z

16’انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق دوجلاس كوستا ثم أرسل كرة عرضية أبعدت من الدفاعات

2019-08-10T16:21:58Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-10T16:20:57Z

14’تمريرات في وسط الميدان بين أقدام لاعبي يوفنتوس بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس يان أوبلاك

2019-08-10T16:20:00Z

13’بينية عن طريق رونالدو في إتجاه جونزالو هيجواين المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-08-10T16:19:06Z

12’ركلة ركنية نفذها دوجلاس كوستا مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها ماتياس دي ليخت برأسية مرت أعلى العارضة لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-10T16:17:48Z

11’تصويبة عن طريق سامي خضيرة من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات أتلتيكو مدريد وتحولت إلى ركنية

2019-08-10T16:17:21Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-10T16:16:00Z

9’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ماتيا دي تشيليو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-08-10T16:14:28Z

8’سيطرة تامة من لاعبي يوفنتوس على مجريات المباراة، لكن دون خطورة حقيقية عل مرمى يان أوبلاك

2019-08-10T16:13:36Z

7’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دوجلاس كوستا في إتجاه رونالدو، لكن أبعدت من أمامه من دفاعات أتلتيكو مدريد

2019-08-10T16:13:21Z

6’كرات وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي أتلتيكو مدريد في وسط الميدان

2019-08-10T16:12:17Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-10T16:09:37Z

4’تمريرة بينية عن طريق أليكس ساندرو في إتجاه كريستيانو رونالدو المنطلق في الجهة اليسرى طالت عليه وتحولت إلى الحارس يان أوبلاك

2019-08-10T16:09:20Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في وسط الميدان

2019-08-10T16:05:08Z

2’أتلتيكو مدريد بالزي الأحمر والأبيض على اليسار ويوفنتوس بالزي الأأزرق البديل على اليمين

2019-08-10T16:04:19Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل يوفنتوس

2019-08-10T15:43:20Z

يبدأ المدرب ماوريسيو ساري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / ماتياس دي ليخت / جيورجيو كيليني / أليكس ساندرو / سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / أرديان رابيو / دوجلاس كوستا / جونزالو هيجواين / كريستيانو رونالدو

 

تشكيل أتلتيكو مدريد

2019-08-10T15:40:50Z

يبدأ المدرب دييجو سيميوني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

يان أوبلاك / رينان لودي / ستيفان سافيتش / خوسيه خيمينيز / كيران تريبير / توماس لومار / ماركوس يورينتي / ساؤول نيجيز / كوكي / ألفارو موراتا / جواو فيليكس

2019-08-10T15:40:14Z

خاض فريق أتلتيكو مدريد مباراة واحدة في البطولة أمام فريق غوادالاخارا الذي يشارك لأول مرة هذا العام، وحققوا الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي بدون أهداف، ويلعب أبناء ديجو سيموني مباراة ودية امام ريال مدريد فى نفس البطولة قبل أن يلتقي بالبيانكونيري، ولعب الروخي بلانكوس مبارتين بعد انتهاء الموسم الماضي، الأولى أمام فريق بيتار وتلقوا خسارة بهدفين مقابل هدف، ثم حققوا الفوز على حساب فريق نومانسيا في اللقاء الودي الثاني بثلاثية دون رد.

2019-08-10T15:40:00Z

حقق يوفنتوس فوز صعب على نظيره الإنتر بنتيجة 4-3، بضربات الجزاء بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما علي الملعب الوطني بسنغافورة فى ثاني مبارياته فى كأس الأبطال الودية استعدادًا للموسم الجديد، وقد أنهي البيانكونيري الموسم الماضي للحفاظ على لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل خمس جولات من النهاية، بعد أن حصد 90 نقطة طوال مشواره في السيري آ، جمعهم من 28 فوزًا وست تعادلات وأربع هزائم فقط.

2019-08-10T15:38:37Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف ملعب فريندز أرينا مباراة تجمع بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.