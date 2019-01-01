1⃣🚀 3, 2, 1 - We have kickoff at the Metropolitano!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 28, 2019
🆚 @atletienglish 0-0 @RealMadrid
📱 https://t.co/aUcxSG6zip
🖥 https://t.co/7Q5nJudA86#RMDerbi | #HalaMadrid pic.twitter.com/jZrEgcF7yO
التشكيل الرسمي لريال مدريد
يبدا زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من
ثيبوه كورتوا / ناتشو / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / دانييل كارباخال / فيديريكو فالفيردي / توني كروس / كاسيميرو / إدين هازارد / كريم بنزيمة / جاريث بيل
📝👊 Our 19-man squad for #RMDerbi! We're ready - are YOU? #HalaMadrid pic.twitter.com/QecCvkoqNI— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 28, 2019
البدلاء / خيمس رودريجيز / ألفونس أريولا / لوكاس فاسكيز / لوكا مودريتش / لوكا يوفيتش / إيدير ميليتاو / فينيسيوس جونيور
التشكيل الرسمي لأتلتيكو مدريد
يبدأ دييجو سيميوني بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من
يان أوبلاك / كيران تريبيير / ستيفان سافيتش / خوسيه خيمينيز / رنان لودي / كوكي / ساؤول نيجيز / توماس بارتي / فيتولو / دييجو كوستا / جواو فليكس
[🏧👥] LINE-UP— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 28, 2019
🔥 Your Atleti starting XI for tonight.
⚽ #AtletiRealMadrid
🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/uMqZeDLGqH
البدلاء / توماس ليمار / سانتياجو أرياس / هيكتور هيريرا / أنطونيو ادان / فيليبي / ماركوس يورينتي / أنخل كوريا
أما الفوز لأتلتيكو مدريد سيعني تجاوز الميرينجي وزيادة فرصة العودة إلى صدارة الدوري، تلك التي حصل عليها الروخيبلانكوس بعد مرور 3 جولات، ولكنه فقدها فيما بعد حين بدأ في تعثراته التي أفقدته فرصة الابتعاد عن ريال مدريد وبرشلونة.
بداية في الوقت الحالي يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، فيما يحل أتلتيكو مدريد ثالثًا ولكن بفارق نقطة واحدة عنه، بمعنى أن الفوز سيعني بالنسبة للفريق الملكي توسيع الفارق أكثر مع الروخيبلانكوس ليصبح 4 نقاط كما هو الحال مع برشلونة، وهو فارق جيد بعد مرور 7 جولات فقط.
وفي الوقت الذي يسعى فيه كل فريق منهما إلى الفوز بالمباراة من أجل الحصول على النقاط الثلاثة، تبدو الأمور أكبر من مجرد 3 نقاط، حيث ستشكل هذه المباراة كثير من ملامح الدور الأول للدوري الإسباني، كما أن لها تأثيرًا طويل المدى وآخر قصير المدى.