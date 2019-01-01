9’ خطأ من لوكاس فاسكيز من منتصف الميدان يستخلصها ألفارو موراتا ويمررها على حدود المنطقة إلى جريزمان الذي مررها إلى المتلقدم من الخلف توماس بارتي لينطلق بها داخل المنطقة ويسددها بقوة لكنها مرت اعلى المرمي