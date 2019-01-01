على طريقة الدون
📉 كاسيميرو يُحرز الهدف الأول لريال مدريد وله على ملعب واندا ميتروبوليتانو 🏟️ pic.twitter.com/BtlzF0scuf— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ فبراير ٢٠١٩
أنطوان جريزمان يتعادل لأتلتيكو مدريد
أنطوان جريزمان27’ الهدف جاء بعد إستخلاص الكرة من أنخل كوريا من امام فينيسيوس جونيور من منتصف الميدان ويمررها فى إتجاه انطوان جريزمان المنفرد من منتصف الميدان لينطلق بها ويسددها بين أقدام الحارس ثيبوه كورتوا لتسكن الشباك بنجاح
⏱26' | 1-1 | ¡EMPATAMOS!— Atlético de Madrid (@Atleti) ٩ فبراير ٢٠١٩
🎸 @AntoGriezmann ❗❕❗
¡G⚽L!
¡G⚽⚽L!
¡G⚽⚽⚽L!
¡G⚽⚽⚽⚽L!
#AúpaAtleti #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/WTx60hA4GC
الحكم يحتسب الهدف
أووووووووووووووه،،،،، تسديدة قوية من لوكاس فاسكيز
كاسيميرو يفتتح التسجيل لريال مدريد بهدف رائع
كاسيميرو15’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة تلقاها سيرجيو راموس برأسية على يسار المنطقة تلقاها كاسيميرو بتسديدة مقصية رائعة تسكن الشباك بنجاح
16' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @Casemiro! @Atleti 0-1 @realmadrid #FIFA19 | #RMDerbi pic.twitter.com/SA1B54mZKe— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٩ فبراير ٢٠١٩
⏱10' | 0-0 | ¡Primer intento! ¡El tiro de @Thomaspartey22 se marcha fuera! #AúpaAtleti #AtletiRealMadrid— Atlético de Madrid (@Atleti) ٩ فبراير ٢٠١٩
1⃣▶ ¡Arranca el DERBI! @Atleti 0-0 @realmadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٩ فبراير ٢٠١٩
📱 https://t.co/w82EoEpWRh
💻 https://t.co/7UVgO4zrK8#RMDerbi | #RMLiga pic.twitter.com/QBP13LFISJ
دخول لاعبي الفريقين إلى ملعب المباراة،،، ولحظات ويبدأ اللقاء
إحصائيات جول لديربي مدريد
💢 خسر أتلتيكو مدريد مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات لعبها على أرضه أمام ريال مدريد في جميع البطولات.— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ فبراير ٢٠١٩
✅ فوز 4
⭕️ تعادل 5
💢1⃣1⃣ إليكم اختيارات سولاري وسيميوني لديربي مدريد.⚪️🔵 👇 pic.twitter.com/8d3AfaCVUQ
التشكيل الرسمي لريال مدريد
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / سيرخيو ريجيلون / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / فينسيوس جونيور
📝 ¡Once oficial contra el @Atleti!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٩ فبراير ٢٠١٩
📺 ¡Sigue la cuenta atrás del #RMDerbi en #RMTV haciendo CLIC en la imagen!
البدلاء / ماريانو دياز / مارسيلو / كيلور نافاس / جاريث بيل / ناتشو / داني سيبايوس / ماركو أسينسيو
التشكيل الرسمي لأتلتيكو مدريد
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
يان أوبلاك / سانتياجو أرياس / خوسيه خيمينيز / دييجو جودين / لوكاس هيرنانديز / أنخل كوريا / ساؤول نيجيز / توماس بارتي / توماس ليمار / ألفارو موراتا / أنطوان جريزمان
🏧👥 | ALINEACIÓN— Atlético de Madrid (@Atleti) ٩ فبراير ٢٠١٩
¡Éste es, El ONCE para el derbi!
🔴⚪ ¡Del Atleti soy! 🔴⚪
#AúpaAtleti #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/TylxsIz8jo
البدلاء / فيكتور موييخو / نيكولا كالينيتش / أنطونيو أدان / فيليبي لويس / فيتولو / خوانفران / رودريجو هيرنانديز