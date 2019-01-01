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أتلتيكو مدريد × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني

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Getty Images

على طريقة الدون

2019-02-09T15:53:12Z

2019-02-09T15:51:01Z

31’ ركنية لأتلتيكو مدريد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها أنطوان جريزمان برأسية مرت على حافة القائم الاعلي 

2019-02-09T15:50:20Z

30’ نصف ساعة نارية من ديربي مدريد حيث نجح الريال بالتقدم بهدف عن طريق كاسيميرو قبل ان يعادل النتيجة الفرنسي جريزمان 

2019-02-09T15:49:36Z

29’ تمريرة تصل إلى فينيسيوس جونيور لداخل المنطقة الذي حاول المرور من امام دييجو جودين لكن تغطية جيدة من جودين والكرة تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-09T15:47:42Z

28’ عرضية لفريق أتلتيكو مدريد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة ابعدها سيرجيو راموس برأسية لخارج المنطقة ليتلقاها أنخل كوريا بتسديدة قوية لكنها مرت على حاقة القائم الاعلي بقليل 

أنطوان جريزمان يتعادل لأتلتيكو مدريد

2019-02-09T15:45:48Z

أنطوان جريزمان

27’ الهدف جاء بعد إستخلاص الكرة من أنخل كوريا من امام فينيسيوس جونيور من منتصف الميدان ويمررها فى إتجاه انطوان جريزمان المنفرد من منتصف الميدان لينطلق بها ويسددها بين أقدام الحارس ثيبوه كورتوا لتسكن الشباك بنجاح

الحكم يحتسب الهدف

2019-02-09T15:45:13Z

26’ الحكم بعد التأكد من الفار يشير بإحتساب الهدف 

2019-02-09T15:43:49Z

26’ الحكم يتراجع عن إحتساب الهدف بعد إشارة من المساعد لوجود خطأ على انخل كوريا فى بداية الهجمة ويستعين بالفار للتأكد من صحة الهدف 

2019-02-09T15:43:12Z

25’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، وهدف التعادل لأتلتيكو مدريد عن طريق انطوان جريزمان 

2019-02-09T15:42:11Z

24’ بطاقة صفراء من نصيب أنطوان جريزمان بعد عرقة كاسيميرو فى منتصف الميدان 

2019-02-09T15:41:30Z

23’ خطا من خارج المنطقة لريال مدريد بعد تدخل قوي على لوكاس فاسكيز 

2019-02-09T15:40:59Z

22’ بطاقة صفراء من نصيب لوكاس فاسكيز بعد تدخل قوي على دييجو جودين 

2019-02-09T15:39:59Z

21’ إنطلاقة رائعة من الجهة اليسري عن طريق فينيسيوس جونيور الذي مرر عرضية أرضية رائعة لداخل المنطقة مرت من الجميع وابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة من امام لوكاس فاسكيز 

أووووووووووووووه،،،،، تسديدة قوية من لوكاس فاسكيز

2019-02-09T15:38:38Z

20’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق فينيسيوس جونيور الذي مرر كرة أرضية رائعة بوجه القدم الخارجي فى إتجاه لوكاس فاسكيز الذي سددها علي الطائر من لمسة واحدة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-09T15:37:37Z

17’ خطأ من كاسيميرو في منتصف الميدان بعد تدخل قوي على أنخل كوريا 

كاسيميرو يفتتح التسجيل لريال مدريد بهدف رائع

2019-02-09T15:34:47Z

كاسيميرو

15’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة تلقاها سيرجيو راموس برأسية على يسار المنطقة تلقاها كاسيميرو بتسديدة مقصية رائعة تسكن الشباك بنجاح 

2019-02-09T15:33:35Z

14’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الاول لريال مدريد عن طريق كاسيميروووووو

2019-02-09T15:32:46Z

13’ ركنية لريال مدريد من الجهة اليمني تنفذ بعرضية من توني كروس لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة إلى رمية تماس

2019-02-09T15:30:59Z

11’ محاولات من ريال مدريد للخروج من منتصف ملعبهم وبناء هجمة على دفاعات الأتليتي 

2019-02-09T15:29:52Z

10’ تمريرة طولية من كارباخال من خارج المنطقة إلى داخل يسار المنطقة تلقاها لوكا مودريتش برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-02-09T15:28:34Z

9’ خطأ من لوكاس فاسكيز من منتصف الميدان يستخلصها ألفارو موراتا ويمررها على حدود المنطقة إلى جريزمان الذي مررها إلى المتلقدم من الخلف توماس بارتي لينطلق بها داخل المنطقة ويسددها بقوة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-09T15:27:28Z

7’ تمريرات متبادلة بين لاعبي أتلتيكو مدريد فى منتصف الميدان 

2019-02-09T15:25:48Z

6’ حصار من لاعبي ألتلتيكو مدريد على حدود المنطقة للفريق الملكي الذي يفشل فى الخروج من المنطقة الدفاعية 

2019-02-09T15:24:50Z

5’ إستئناف المباراة من جديد بعد خروج سيرخيو ريجيلون لتلقيه العلاج 

2019-02-09T15:24:00Z

4’ سقوط سيرخيو ريجيلون بعد ألتحام فوي مع سانتياجو أرياس فى المنطقة الدفاعية لريال مدريد 

2019-02-09T15:22:36Z

3’ ضغط متقدم من لاعبي الأتليتي على دفاعات ريال مدريد من الجهة اليسري 

2019-02-09T15:20:48Z

2’ بداية هجومية من صاحب الأرض والضيافة وإنطلاقة من توماس ليمار من الجهة اليسري ليمررها داخل يسار المنطقة إلى أنطوان جريزمان الذي سددها بجوار القائم الايمن لمرمي الحارس ثيبوه كورتوا 

2019-02-09T15:08:27Z

دخول لاعبي الفريقين إلى ملعب المباراة،،، ولحظات ويبدأ اللقاء 

إحصائيات جول لديربي مدريد

2019-02-09T15:01:32Z

التشكيل الرسمي لريال مدريد

2019-02-09T14:47:27Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / سيرخيو ريجيلون / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / فينسيوس جونيور

البدلاء / ماريانو دياز / مارسيلو / كيلور نافاس / جاريث بيل / ناتشو / داني سيبايوس / ماركو أسينسيو 

التشكيل الرسمي لأتلتيكو مدريد

2019-02-09T14:44:43Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

يان أوبلاك / سانتياجو أرياس / خوسيه خيمينيز / دييجو جودين / لوكاس هيرنانديز / أنخل كوريا / ساؤول نيجيز / توماس بارتي / توماس ليمار / ألفارو موراتا / أنطوان جريزمان 

البدلاء / فيكتور موييخو / نيكولا كالينيتش / أنطونيو أدان / فيليبي لويس / فيتولو / خوانفران / رودريجو هيرنانديز 

2019-02-09T02:18:39Z

يدخل الملكي ساعياً لتحقيق الفوز من أجل التقدم وملاحقة برشلونة صاحب الصدارة برصيد 50 نقطة، حيث يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بينما يأتى أتلتيكو مدريد فى المركز الثانى برصيد 44 نقطة

2019-02-08T23:51:10Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.