دوفان زابتا يسجل الهدف الثاني لأتالانتا
بتصويبة صاروخية من خارج المنطقة
42’الهدف جاء بعد تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق دوفان زابتا سكنت على يسار الحارس تشيزني لم ينجح في إبعادها
#AtalantaJuve 2-0 39' pt #Zapata con una conclusione potente sul primo palo raddoppia!#CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/O8W6r1Rloq— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 30, 2019
تيموثي كاستاجن يفتتح التسجيل لأتالانتا
بعد خطأ فادح من البديل جواو كانسيلو
40’الهدف جاء بعد بعد خطأ كبير عن طريق جواو كانسيلو الذي تباطأ كثيرًا في تمرير الكرة ثم انقض عليه كاستاجن وافتك الكرة ثم انطلق وسدد كرة قوية سكنت على يسار لحارس تشيزني
#AtalantaJuve 1-0 37' pt #Castagne ruba palla sulla trequarti e con un destro preciso batte Szczesny!#CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/QzSDcqJI5r— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 30, 2019
تبديل في صفوف يوفنتوس
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماسيميليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
شيزني / ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / جيورجيو كيليني / أليكس ساندرو / سامي خضيرا / رودريجو بينتانكور / بليز ماتويدي / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / فيديريكو بيرنارديسكي
📝👇 Here's how we line up tonight for our #CoppaItalia quarter-final 🏆🇮🇹#AtalantaJuve #CoppaItalia #ForzaJuve pic.twitter.com/XgJDOyHf98— JuventusFC (@juventusfcen) January 30, 2019
إليكم تشكيل أتالانتا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جيان بيرو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أتريت بريشا / رافائيل تولوي / بيرات دجيمسيتي / خوسيه لويس بالمينو / هانز هاتيبور / ريمو فرولر / مارتن دي رون / تيموثي كاستاجن / يوسي إلييتش / دوفان زاباتا / بابو جوميز
#AtalantaJuve il nostro XI titolare: #Berisha #Toloi #Djimsiti #Palomino #Hateboer #deRoon #Freuler #Castagne #PapuGomez #Iličić #Zapata#CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 30, 2019