أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين أتالانتا ويوفنتوس على ملعب آليانز بتورينو في الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.