مدونة حية

أتالانتا × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس في الجولة 18 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
التعليقات()
Tullio M. Puglia

نهاية المباراة

2018-12-26T15:54:12Z

96' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني واللقاء بالتعادل إيجابياً بهدفٍ لمثله

2018-12-26T15:53:34Z

95' جوميز ينفذ الضربة الحرة بعرضية عالية إلى يسار منطقة الجزاء، يحولها زاباتا برأسه لعمق المنطقة فيقابل بونوتشي الكرة بالتشتيت

2018-12-26T15:52:58Z

94' خطأ لأتالانتا من يمين مناطق يوفنتوس بعد تدخل من ماندجوكيتش على كاستاني

2018-12-26T15:51:57Z

94' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض الكولومبي

2018-12-26T15:51:35Z

92' زاباتا يتعرض لإصابة في كرة الضربة الحرة فيوقف الحكم اللعب لعلاجه

هدف ملغي ليوفنتوس عن طريق بونوتشي

2018-12-26T15:50:35Z

بونوتشي يسجل لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ديبالا نفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق المنطقة، ارتقى لها ساندرو وأرسل رأسية إلى القائم الثاني حيث بونوتشي الذي تابع الكرة بتسديدة احتضنت الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على بونوتشي

2018-12-26T15:49:53Z

91' الحكم يلغي الهدف سريعاً بداعي التسلل

2018-12-26T15:49:31Z

91' الثااااااااااااااااااالث ليوفنتوس عن طريق بونوتشي

بطاقة صفراء على فريلير

2018-12-26T15:48:40Z

90' فريلير تدخل بقوة على ديبالا قبيل يسار منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم خطأ عليه وأخرج له الإنذار

2018-12-26T15:47:30Z

89' خطيييييييييييييييرة ليوفنتوس بعرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء عن طريق رونالدو، تعبر من ماندجوكيتش بغرابة ويبعدها الدفاع

2018-12-26T15:46:02Z

88' عرضية خطييييييييييييييييرة من اليسار لأتالانتا يقابلها مانشيني برأسية تجد يد تشيزني

2018-12-26T15:45:23Z

87' فريلير يرسل عرضية من اليمين يبعدها ماندجوكيتش إلى ركنية من على يسار المرمى

2018-12-26T15:44:47Z

86' جوميز ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها بيانيتش

التبديل الثالث لأتالانتا

2018-12-26T15:44:06Z

86' بارو يدخل بدلاً من مازييلو

2018-12-26T15:43:21Z

85' خطأ لأتالانتا في اليسار قبيل منطقة الجزاء بعد تدخل بيانيتش على جوميز

2018-12-26T15:42:50Z

84' بيسينا ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يرتقي لها تشيزني ويمسك الكرة

2018-12-26T15:40:44Z

83' ساندرو ينطلق بالكرة في اليسار حتى يصل إلى منطقة الجزاء، فيعترضه الدفاع ويبعد الكرة

2018-12-26T15:39:15Z

81' الخطيييييييييييييييير جوميز يتبادل الكرة في يسار منطقة الجزاء مع كاستاني ثم يرسل تسديدة إلى يسار تشيزني الذي يطير للكرة ويمسكها

2018-12-26T15:38:47Z

80' اندفاع لأتالانتا في هذه الأثناء، وتراجع تام ليوفنتوس

الهدف الثاني ليوفنتوس عن طريق رونالدو

2018-12-26T15:37:41Z

رونالدو يعود بيوفنتوس للمباراة

ركنية من على يمين المرمى ينفذها بيانيتش بعرضية إلى القائم الثاني يقابلها ماندجوكيتش بتمريرة رأسية إلى العمق، حيث رونالدو الذي يتابع الكرة برأسية من على يد بيريشا تعبر للشباك

2018-12-26T15:36:50Z

78' التعاااااااااااااااااااااادل ليوفنتوس عن طريق رونالدو

2018-12-26T15:36:00Z

77' جوميز أرسل عرضية من على يسار منطقة الجزاء أبعدها الدفاع، فسقطت الكرة أمام جوسينس المتمركز على نقطة الجزاء، فأرسل تصويبة خرجت إلى ضربة مرمى

2018-12-26T15:35:42Z

77' يا ربااااااااااااااااااه، الهدف الثالث يضيع على أتالانتا من جوسينس

التبديل الثاني لأتالانتا

2018-12-26T15:35:10Z

77' بيسينا يدخل بدلاً من إيليتشيتش

2018-12-26T15:34:22Z

76' عرضية خطييييييييرة من اليمين عن طريق رونالدو يعترضها بيريشا ويمسك الكرة

2018-12-26T15:33:10Z

75' عرضية خطيييييييييييييييرة من الضربة الحرة عن طريق بيانيتش تعبر من الجميع ويبعدها جوسينس ثم يشير الحكم إلى تسلل على اليوفي

2018-12-26T15:32:37Z

74' خطأ ليوفنتوس من يمين مناطق أتالانتا قبيل منطقة الجزاء، بعد تدخل من جوميز على رونالدو

2018-12-26T15:31:49Z

73' عرضية خطيييييييرة من اليمين عن طريق تشان يبعدها بيريشا

2018-12-26T15:30:11Z

72' خطييييييييييييييييييييييرة لأتالانتا بتمريرة من على يمين منطقة الجزاء من هاتيبور لإيليشيتش الذي يروض الكرة على القوس ثم يتبادلها مع زاباتا ويحاول التسديد، لكن كيليني يبعد الكرة

2018-12-26T15:29:10Z

71' بيانيتش يرسل كرة عالية من يمين الوسط تبحث عن رونالدو خلف الدفاع، لكن الكرة أطول من اللازم

2018-12-26T15:28:09Z

69' جوميز ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يخرج لها تشيزني ويمسكها

2018-12-26T15:27:01Z

68' طولية أمامية راااااااااااائعة من بيانيتش تصل لرونالدو الذي ينفرد ببيريشا، لكن تسلل على الدون

2018-12-26T15:26:14Z

68' الخطييييييييير زاباتا يمرر كرة من على يسار القوس لكاستاني الذي يحاول استلام الكرة في يسار المنطقة، لكن دي شيليو يفتكها

التبديل الأول لأتالانتا

2018-12-26T15:25:28Z

67' جوسينس يدخل بدلاً من ماريو باشاليتش

2018-12-26T15:24:04Z

66' زاباتا يتقدم بالكرة في اليسار ثم يمررها لإيليتشيتش الذي يروضها ثم يرسل تسديدة أرضية من قبيل قوس منطقة الجزاء، تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى من على يسار تشيزني

2018-12-26T15:22:27Z

64' رونالدو ينهي عمليات الإحماء ويستعد للدخول الآن

ماندجوكيتش يتحصل على بطاقة صفراء

2018-12-26T15:21:41Z

63' ماندجوكيتش انطلق لديمسيتي ثم تدخل عليه بقوة في محاولة لاستعادة الكرة، فأشار الحكم إلى خطأ عليه ومنحه البطاقة الصفراء

2018-12-26T15:20:39Z

62' ساندرو يمرر كرة من يسار الوسط بحثاً عن ماندجوكيتش على يسار منطقة جزاء أتالانتا، لكن ديمسيتي هو الأقرب للكرة

2018-12-26T15:19:22Z

60' سيطرة ليوفنتوس في هذه الأثناء رغم التأخر العددي بحثاً عن التعادل

2018-12-26T15:17:18Z

58' ركنية ليوفنتوس من على يمين المرمى، ينفذها بيانيتش بعرضية يبعدها الدفاع، فتصل الكرة لخضيرة الذي يقابلها بتسديدة من على يمين القوس، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى

الهدف الثاني لأتالانتا عن طريق زاباتا

2018-12-26T15:15:35Z

زاباتا يقلب الطاولة على البيانكونيري

جوميز نفذ الركنية بعرضية عبرت من الجميع ووصلت لزاباتا المواجه للمرمى، فقابل الكرة برأسية عبرت للشباك من على يسار تشيزني

2018-12-26T15:14:49Z

56' الثاااااااااااااااااااااني لأتالانتا عن طريق زاباتا

2018-12-26T15:13:57Z

55' الرااااااااااااااااائع زاباتا يرسل بينية في يسار منطقة الجزاء لكاستاني الذي ينفرد بتشيزني ثم يرسل تسديدة يبعدها البولندي لركنية من على يمينه

بينتانكور يتحصل على بطاقة حمراء

2018-12-26T15:12:26Z

بينتانكور يحصل على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء

بينتانكور تدخل بقوة على فريلير أمام يمين منطقة جزاء أتالانتا لمنع هجمة مرتدة، فاحتسب الحكم خطأ عليه وأشهر البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجهه

2018-12-26T15:11:19Z

53' يا ربااااااااااااااااااااااااااااه، بطاقة حمراء على بينتانكور

2018-12-26T15:09:27Z

51' جوميز ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء تُربك الدفاع الأبيض والأسود، ثم تصل الكرة في الأخير لفريلير الذي يرسل تصويبة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى

2018-12-26T15:08:50Z

50' هاتيبور ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها كيليني لركنية من على يسار المرمى

2018-12-26T15:07:35Z

49' كريستيانو رونالدو يجري عمليات الإحماء في هذه الاثناء

2018-12-26T15:06:23Z

48' أتالانتا يبدأ بداية ضاغطة في محاولة لخطف يوفنتوس كما فعل في الشوط الأول

2018-12-26T15:06:04Z

47' أصبح يوفنتوس على اليمين وأتالانتا على اليسار

بداية الشوط الثاني

2018-12-26T15:04:08Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

2018-12-26T14:48:09Z

الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول من اللقاء بالتعادل إيجابياً بهدفٍ لمثله

2018-12-26T14:47:40Z

47' إيليتشيتش ينفذ الضربة الحرة بتصويبة تصطدم بالجدار

2018-12-26T14:46:17Z

45' خطأ لأتالانتا من مكان خطيييييييييييييير بعد تدخل من ساندرو على إيليتشيتش على حافة يمين قوس منطقة الجزاء

2018-12-26T14:45:27Z

44' زاباتا يعبر من دي شيليو على يسار منطقة الجزاء ويتوغل إلى داخلها، فيجد بونوتشي الذي يشتت الكرة للتماس

2018-12-26T14:44:09Z

43' ما الذي يحدث ليوفنتوس، أتالانتا لايزال مستحوذ والشوط الأول قارب على الانتهاء

2018-12-26T14:43:18Z

42' هاتيبور يحاول العبور بالكرة في اليمين، لكن ساندرو يعترض طريقه ويقف بينه وبين الكرة ويتركها تعبر إلى ضربة مرمى

2018-12-26T14:42:18Z

41' أتالانتا يواصل السيطرة على كل شئ، ويوفنتوس مُكتفي بالتراجع

2018-12-26T14:40:33Z

39' جوميز ينفذ الضربة الحرة بعرضية تعبر من الجميع دون خطورة

كيليني يتحصل على بطاقة صفراء

2018-12-26T14:39:46Z

38' هاتيبور تقدم بالكرة في اليمين ثم مررها لفريلير الذي روضها على يمين منطقة الجزاء، فانطلق له كيليني وتدخل عليه بقوة، فاحتسب الحكم خطأ وإنذار عليه

2018-12-26T14:37:39Z

37' سيطرة لأتالانتا في هذه الأثناء، ويوفنتوس متراجع

2018-12-26T14:36:34Z

35' عرضية خطييييييييييييييييرة من ركنية من على يمين المرمى تعبر بغرابة من زاباتا الوحيد تماماً على القائم الثاني ثم يبعدها الدفاع

2018-12-26T14:35:58Z

34' الكرة تصل لفريلير الذي يتوغل بها ثم يرسل تسديدة يبعدها بونوتشي من جديد، وفي النهاية تصل الكرة لزاباتا فيرسل تصوبية يبعدها دي شيليو

2018-12-26T14:35:28Z

34' كاستاني ينطلق بالكرة في اليسار ثم يتناقلها مع زاباتا الذي يعيدها له في يسار المنطقة، فيموه ثم يرسل تسديدة يعترضها بونوتشي

2018-12-26T14:35:11Z

34' أووووووووووووووه، دفاع يوفنتوس يحمي مرماه ببسالة

2018-12-26T14:34:07Z

33' لاعبو أتالانتا يستحوذون على الكرة الآن ويتناقلوها وسط ضغط على حامل الكرة من يوفنتوس

2018-12-26T14:32:34Z

31' يا رباااااااااااااه، كوستا يتلاعب بهاتيبور في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تصويبة تصطدم بالشباك من الخارج

2018-12-26T14:31:52Z

30' كرة أمامية لأتالانتا ينطلق لها زاباتا ويتخطى بونوتشي ويصل للكرة، فيوقف الحكم الكرة ويحتسب خطأ عليه

2018-12-26T14:30:43Z

29' هدوء في نسق المباراة في هذه الأثناء، لكن جماهير بيرجامو لا تتوقف عن التشجيع

2018-12-26T14:28:48Z

27' زاباتا يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها ساندرو بصعوبة من أمام هاتيبور

2018-12-26T14:27:28Z

26' عرضية خطيييييييرة من اليمين عن طريق دوجلاس كوستا تعبر من الجميع وتجد يد بيريشا

الهدف الأول لأتالانتا عن طريق زاباتا

2018-12-26T14:26:36Z

زاباتا يمارس هوايته في تخطي بونوتشي ويسجل

جوميز مرر كرة أمام منطقة الجزاء لدوفان زاباتا الذي روض الكرة على القوس أمام بونوتشي ثم دار وعبر منه بقوته وأرسل تسديدة يسارية سكنت الشباك من على يسار تشيزني

2018-12-26T14:25:18Z

24' التعاااااااااااااااااااااااااااااااادل لأتالانتا عن طريق متخصص يوفنتوس دوفان زاباتا

2018-12-26T14:24:49Z

24' الحكم يشير لاستئناف اللعب سريعاً بعد نهوض الكرواتي

2018-12-26T14:24:13Z

23' ماندجوكيتش يتعرض لإصابة بعد تدخل باشاليتش عليه في الوسك، فيوقف الحكم اللعب للوقوف على حالته

2018-12-26T14:23:06Z

22' كاستاني ينطلق بالكرة في اليسار حتى يصل منطقة الجزاء، فيجد دي شيليو الذي يفتك الكرة

2018-12-26T14:22:24Z

21' خطييييييييييييييييييرة ليوفنتوس بعرضية من ديبالا من اليسار، يرتقي لها كيليني ويرسل رأسية تعبر إلى ضربة مرمى من على يسار بيريشا

2018-12-26T14:22:05Z

21' ساندرو يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع الأزرق

2018-12-26T14:20:55Z

20' تمريرات بين عناصر البيانكونيري في الوسط، وضغط على حامل الكرة من أتالانتا

2018-12-26T14:19:48Z

18' بينتانكور يتقدم بالكرة في اليمين لكنه يفقدها بمجرد الوصول للوسط

2018-12-26T14:18:04Z

17' خطأ لأتالانتا من قبيل يسار منطقة الجزاء، ينفذه جوميز بتسديدة تعبر من فوق الجدار لكنها تجد يد تشيزني الذي يمسك الكرة على مرتين

2018-12-26T14:16:31Z

15' خطيييييييييييييييرة لأتالانتا بانطلاقة في اليمين عن طريق جوميز الذي يرسل عرضية أرضية تعبر بغرابة من أمام زاباتا المواجه لتشيزني

2018-12-26T14:14:19Z

13' تدوير للكرة بين لاعبي يوفنتوس حتى تصل لساندرو الذي يحاول العبور من فريلير الذي يفتك الكرة، فيتدخل عليه البرازيلي بقوة ويحتسب الحكم خطأ عليه

2018-12-26T14:13:14Z

12' ديبالا يتوغل بالكرة حتى يصل إلى يسار منطقة الجزاء، ثم يمررها لدوجلاس الذي يرسل تسديدة من يسار المنطقة تعبر إلى ضربة مرمى من على يسار بيريشا

2018-12-26T14:12:12Z

11' يوفنتوس يخترق الحصار ويتدرج لاعبوه بالكرة حتى تصل لساندرو الذي يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع، فتسقط الكرة أمام ديبالا فيقابلها بتصويبة تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2018-12-26T14:10:54Z

10' كاستاني يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية متوسطة الارتفاع تصل سهلة ليد تشيزني

2018-12-26T14:10:27Z

9' إيليتشيتش يهرب بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع

2018-12-26T14:09:59Z

8' أتالانتا يبدأ الضغط بحثاً عن التعادل

2018-12-26T14:08:42Z

7' تمريرات بين لاعبي أتالانتا في الخلف في محاولة لأخذ الثقة

2018-12-26T14:07:11Z

5' ديبالا تقدم بالكرة في اليسار ثم مررها لبينتانكور الذي أرسل تصويبة قوية من على القوس، طار لها بيريشا ولمسها من على يمين فارتفعت وارتطمت بالعارضة

2018-12-26T14:06:42Z

5' يا رباااااااااااااااااااه، العارضة تحرم بينتانكور من الهدف الثاني

2018-12-26T14:06:11Z

4' سيطرة ليوفنتوس على مجريات اللعب رغم التقدم، وأتالانتا لم يدخل المباراة حتى الآن

الهدف الأول ليوفنتوس عن طريق ديمسيني!

2018-12-26T14:04:46Z

ديمسيتي يسجل الأول ليوفنتوس بالخطأ في مرماه

ساندرو أرسل عرضية من اليسار انطلق لها ديمسيتي لاعتراض الكرة، لكنه حولها بالخطأ للمرمى، فعبرت الكرة للشباك من على يمين بيريشا

2018-12-26T14:03:36Z

2' جوووووووووووووووووووووول أول ليوفنتوس عن طريق ديمسيتي بالخطأ في مرماه

بداية المباراة

2018-12-26T14:02:07Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل يوفنتوس

2018-12-26T14:00:05Z

رونالدو على مقاعد البدلاء للمرة الأولى هذا الموسم

يبدأ المدرب ماسيميليانو أليجري بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (فويتشيك تشيزني / ماتيا دي شيليو ، ليوناردو بونوتشي ، جيورجيو كيليني ، أليكس ساندرو / سامي خضيرة ، رودريجو بينتانكور ، إيمري تشان / باولو ديبالا ، ماريو ماندجوكيتش ، دوجلاس كوستا).

البدلاء: (ليوناردو سبيناتزولا ، المهدي بنعطية ، كارلو بينسوليو ، دانييلي روجاني ، ماتيا بيرين، ميراليم بيانيتش ، جريجوريس كاستانوس ، كريستيانو رونالدو).

تشكيل أتالانتا

2018-12-26T13:59:16Z

جاسبيريني يبدأ بجميع قوته الضاربة

يبدأ المدرب بييرو جاسبيريني بطريقة (3-4-1-2)، وبتشكيلة تضم: (إتريت بيريشا / جيانلوكا مانشيني ، بيرات ديمسيتي ، أندريا ماسييلو / هانز هاتيبور ، ماريو باشاليتش ، ريمو فريلير ، تيموثي كاستاني / أليخاندرو جوميز / يوسيب إيليتشيتش ، دوفان زاباتا).

بدلاء: (ديان كولوسيفسكي ، إنريكو ديل براتو ، موسى جونسينس ، فرانشيسكو روسي ، ماتيو بيسينا ، بييرلويجي جوليني ، لورينزو بيلي ، ماركو تومينيلو ، لوكا فالزانيا ، كاليب أوكولي).

2018-12-26T13:57:57Z

يستضيف اللقاء استاد أتليتي آتزوري، والصافرة للحكم لوكا بانتي.

2018-12-26T13:57:54Z

على الجانب الآخر يقدم أتالانتا نتائج جيدة إلى حد ما في الكالتشيو، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق روما صاحب المركز العاشر، وخاض الفريق 17 مباراة حتى الآن في الدوري، حقق الفوز في سبع مباريات، وخسر مثلهم، بينما كان التعادل حاضر في ثلاث مواجهات.

2018-12-26T13:57:50Z

واصل البيانكونيري سلسلة انتصاراته بالفوز على روما في الجولة السابعة عشر، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب أليانز بتورينو، وبهذا الانتصار وسع الفارق إلى ثمن نقاط بينه وبين نابولي صاحب الوصافة، وظل منفردًا بالصدارة بعدما وصل للنقطة 49، بعد مرور 17 جولة لم يتلق الفريق أي خسارة حتى الآن في الدوري، لكن تعادل في مباراة وحيدة كانت أمام جنوى

2018-12-26T13:57:46Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمباراة أتالانتا ضد يوفنتوس في الجولة 18 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.