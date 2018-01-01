واصل البيانكونيري سلسلة انتصاراته بالفوز على روما في الجولة السابعة عشر، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب أليانز بتورينو، وبهذا الانتصار وسع الفارق إلى ثمن نقاط بينه وبين نابولي صاحب الوصافة، وظل منفردًا بالصدارة بعدما وصل للنقطة 49، بعد مرور 17 جولة لم يتلق الفريق أي خسارة حتى الآن في الدوري، لكن تعادل في مباراة وحيدة كانت أمام جنوى