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آرسنال × نابولي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة آرسنال ونابولي، في إطار ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي 2018-19

محدث
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(C)Getty Images

أخطر هجمة لفريق نابولي فى الشوط الأول

2019-04-11T19:45:17Z

44’ إنطلاقة رائعة من خوسيه كاييخون من الجهة اليمنى ثم يمرر عرضية أرضية رائعة للخالي من الرقابة لورينزو إنسيني داخل المنطقة ليسددها تسديدة قوية للغاية مرت اعلى المرمي 

2019-04-11T19:44:08Z

43’ مرور رائع بالكرة من بين ثنائي نابولي كاييخون ماريو روي لينطلق بها لكن تدخل معه المدافع كاليدو كوليبالي وابعدها قبل اتوغل لداخل المنطقة 

2019-04-11T19:43:13Z

42’ إنطلاقة من ماريو روي من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل رائع من ميتلاند نيلس وابعدها إلى رمية تماس

2019-04-11T19:42:36Z

41’ تسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء آرسنال عن طريق ماريو روي لكنها مرت على حافة القائم الأعلي بقليل

ياربااااااااااااه،،،، هجمة خطيرة لآرسنال

2019-04-11T19:41:29Z

40’ تمريرة رائعة فى إتجاه أوزيل على حدود المنطقة ليهأ الكرة امام ميتلاند نيلس الذي مررها لداخل المنطقة إلى لأوباميانج ليسددها تسديدة غير متقنة تصل سهلة بين أحضان الحارس أليكس ميريت 

2019-04-11T19:39:26Z

38’ تسديدة قوية من أوباميانج من على حدود المنطقة تصدي لها الحارس أليكس ميريت بصعوبة قبل ان ترتد امام أليكساندر لاكزيت ويمسكها على مرتين 

2019-04-11T19:38:42Z

37’ خطأ لصالح دفاعات نابولي بعد تدخل قوي من أوباميانج على ماريو روي 

2019-04-11T19:37:49Z

36’ تنفيذ الخطأ بعرضية من الجهة اليسري عن طريق مسعود أوزيل لداخل المنطقة تصل إلى آرون رامسي الذي سددها لكن ابعدها الحارس وترتد له ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ ضد ناتشو مونريال 

2019-04-11T19:37:20Z

35’ خطأ لفريق آرسنال من الجهة اليسري بعج تدخل قوي على مسعود أوزيل 

2019-04-11T19:34:42Z

34’ إنطلاقة من أوباميانج من الجهة اليسري وتمريرة أرضية رائعة لداخل المنطقة إلى أليكساندر لاكزيت لكنه فشل فى تسديد الكرة لتمر الكرة بدون خطورة 

2019-04-11T19:33:49Z

33’ ضغط قوي من لاعبي آرسنال ومحاولة لتعزيز النتيجة بهدف ثالث فى المباراة 

2019-04-11T19:32:21Z

31’ الفريق الإيطالي حتي الآن يفشل فى بناء هجمة على منظمة على دفاعات الفريق الإنجليزي 

2019-04-11T19:30:48Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة لينجح أصحاب الأرض بالتقدم بهدفين مقابل لاشئ

2019-04-11T19:29:45Z

29’ إنطلاقة رائعة من مسعود أوزيل من منتصف الميدان وتمريرة ثنائية مع آرون رامسي الذي مررها إلى أوزيل على الجهة اليمنى لينطلق بها أوزيل ويمررها لداخل المنطقة فى إتجاخ أوباميانج لكن ابعدها كوليبالي فى الوقت المناسب

2019-04-11T19:28:57Z

28’ سيطرة من لاعبي آرسنال على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

2019-04-11T19:27:54Z

27’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق لورينزو إنسيني لكن تدخل رائع من ناتشو مونريال وابعدها إلى منتصف الميدان 

لوكاس توريرا يسجل الهدف الثاني لآرسنال

2019-04-11T19:25:37Z

لوكاس توريرا

25’ الهدف جاء بعد إستخلاص رائع للكرة من لوكاس توريرا من امام  آلان لينطلق بها من على حدود المنطقة ومير من امام فابيان رويز ويسدد كرة قوية للغاية تصطدم فى قدم المدافع كاليدو كوليبالي وتسكن الشباك على يمين المنطقة عكس إتجاه الحارس أليكس ميريت 

2019-04-11T19:24:50Z

24’ جوووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لآرسنال عن طريق لوكاس توريرا 

2019-04-11T19:24:00Z

22’ تسديدة قوية من خوسيه كاييخون من خارج حدود المنطقة لكن امسكها الحارس بيتر تشيك بثبات 

2019-04-11T19:22:27Z

21’ إنطلاقة من زيلينسكي من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها على يسار المنطقة إلى ماريو روي لكن تدخل معه ميتلاند وحاول إستخلاص الكرة لكن ارسلها ماريو روي عرضية لداخل المنطقة لكنها سهلة بين أقدام مدافعي الآرسنال 

2019-04-11T19:21:01Z

20’ إنطلاقة من هيساي من الجهة اليسري ومن ثم يمررها على يمين منطقة جزاء آرسنال فى إتجاه كايخون لكنها طالت ومرت إل ضربة مرمي للفريق اللندني

2019-04-11T19:20:07Z

19’ تمريرة فى عمق المنطقة فى إتجاه أومابيانج لكن تدخل معه بقوة المدافع ماريو روي والحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-04-11T19:18:52Z

18’ تمريرات بين أقدام لاعبي آرسنال فى منتصف الميدان لمحاولة الإحتفاظ بالكرة وتهدئة المباراة 

2019-04-11T19:18:08Z

17’ خطأ لصالح آرسنال بعد تدخل قوي على آرون رامسي فى منتصف الميدان 

2019-04-11T19:16:59Z

16’ تقدم من لاعبي نابولي والخروج من المنطقة الدفاعية لمحاولة الضغط على دفاعات آرسنال والبحث عن هدف لتعديل النتيجة

آرون رامسي يسجل هدف رائع لآرسنال

2019-04-11T19:15:26Z

آرون رامسي

15’ الهدف جاء على طريقة التيكي تاكا بعد تمريرة متبادلة بين رامسي ومسعود أوزيل ثم يمررها أوزيل على الجهة اليمنى إلى ألأيكساندر لاكزيت الذي مررهاأرضية لداخل المنطقة إلى ميتلاند نيلس ليهأ الكرة امام آرون رامسي فى منتصف المنطقة ليسددها تسديدة رائعة على يمين المرمي 

2019-04-11T19:14:51Z

14’ جووووووووووووووووووووول،،،،،، والهدف الأول لفريق آرسنال عن طريق آرون رامسي 

2019-04-11T19:13:53Z

13’ ركنية لفريق آرسنال تنفذ بعرضية من لوكاس توريرا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

2019-04-11T19:12:09Z

12’ تنفيذ الركنية بعرضية من درايس ميرتينس لداخل المنطقة تلقاها كوليبالي برأسية غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي 

2019-04-11T19:11:29Z

11’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق بيوتر زيلينسكي لداخل المنطقة ابعدها كوشيلني إلى ركنية 

2019-04-11T19:10:56Z

10’ عشر دقائق أولي والأفضلية لصاحب الأرض والضيافة آرسنال 

2019-04-11T19:10:22Z

9’ تمريرة ثنائية بين ميتلاند نيلس واليكساندر لاكزيت للإختراق من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع بنجاح وإستخلصها 

2019-04-11T19:09:47Z

8’ إنطلاقة من زيلينسكي من الجهة اليمنى ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن تدخل معه الدفاع وابعدها بنجاح

2019-04-11T19:08:31Z

7’ أووووووووووووه،،،،،، هجمة خطيرة لفريق الآرسنال بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة عن طريق مسعود أوزيل ترتد من الدفاع وتصل إلى ميتلاند الذي سددها من جديد لكن إستمامتة دفاعية رائعة من لاعبي نابولي امام هجمات الجانرز

2019-04-11T19:06:48Z

6’ تنفيذ الركنية بعرضية من لوكاس توريرا لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ ضد ناتشو مونريال بعد تدخله على بيوتر زيلينسكي 

2019-04-11T19:06:15Z

5’ تمريرة طولية لداخل المنطقة فى إتجاه إيمريك أوباميانج لكن ابعدها من امامه المدافع كوليبالي إلى ركلة ركنية 

2019-04-11T19:03:59Z

4’ الفريق اللندني يستحوذ على الكرة ويضغط بقوة على دفاعات الفريق الإيطالي فى بداية المباراة 

2019-04-11T19:03:10Z

3’ تنفيذ الركنية بعرضية من مسعود أوزيل لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجو خطأ لصالح دفاعت نابولي 

2019-04-11T19:02:20Z

2’ ميتلاند نيلس يرسل عرضية من الجهة اليمنى تمرير من الجميع لتصل إلى كولاسينيتش الذي حاول إرسلها من جديد لداخل المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر إلى ركلة ركنية 

2019-04-11T18:56:56Z

1’ الحكم الإسباني ألبرتو أونديانو مالينكو يطلق صافرة بداية المباراة 

#أوروبا_مع_جول

2019-04-11T18:53:49Z

#أوروبا_مع_جول

2019-04-11T18:53:06Z

التشكيل الرسمي لفريق نابولي

2019-04-11T18:17:40Z

يدأ المدرب كارلو أنشيلوتي بطريقة (4/3/3) والتي تضم كلامن

أليكس ميريت / إلسيد هيساي / نيكولا ماكسيموفيتش / كاليدو كوليبالي / ماريو روي / خوسيه كاييخون / آلان / فابيان رويز / بيوتر زيلينسكي / لورينزو إنسيني / درايس ميرتينس

البدلاء / أركاديوز ميليك / ديفيد أوسبينا / فوزي غولام / فلاد تشيرشيس / آدم وناس / أمين يونس / كيفين مالكويه 

التشكيل الرسمي لفريق آرسنال

2019-04-11T18:12:52Z

يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة (4/3/3) التي تضم كلامن

بيتر تشيك / إينسلي ميتلاند نيلس / سوكراتيس باباستاثوبولوس / لوران كوشيلني / سياد كولاسينيتش / لوكاس توريرا / آرون رامسي / مسعود أوزيل / أليكساندر لاكازيت / بيير إيميريك أوباميانج 

البدلاء / دينيس سواريز / هنريك ميختاريان / ألأيكس إيووبي / محمد النني / شكودران مصطافي / ماتيو جيوندوزي / بيرند لينو 

2019-04-11T16:40:59Z

يدخل فريق نابولي هذا اللقاء وهو قادم من تعادل إيجابي بهدف لمثله أمام فريق جنوى، وذلك في الجولة 31 من الدوري الإيطالي، ويأتي الفريق في المركز الثاني برصيد 64 نقطة خلف البيانكونيري صاحب الصدارة الذي يمتلك 84 نقطة، وخاض أبناء الجنوب حتى الآن 31 مباراة،  استطاعوا أن يحققوا الانتصار في 19 مباراة، وتعادلوا في سبع وخسروا خمس.

2019-04-11T16:40:47Z

يقدم أرسنال موسمًا رائعًا حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي، فكانت آخر مبارياته أمام إيفرتون، وخسروا هذا اللقاء بهدف نظيف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن توتنهام الذي يحتل المركز الثالث، فحتى الآن لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز في 19 لقاء، وتعادل في ست وهُزم في سبع مباريات.

2019-04-11T16:40:31Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل نابولي ضيفاً على آرسنال، على ملعب “الإمارات ” ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.