أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل نابولي ضيفاً على آرسنال، على ملعب “الإمارات ” ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.