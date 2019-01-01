أخطر هجمة لفريق نابولي فى الشوط الأول
ياربااااااااااااه،،،، هجمة خطيرة لآرسنال
لوكاس توريرا يسجل الهدف الثاني لآرسنال
لوكاس توريرا25’ الهدف جاء بعد إستخلاص رائع للكرة من لوكاس توريرا من امام آلان لينطلق بها من على حدود المنطقة ومير من امام فابيان رويز ويسدد كرة قوية للغاية تصطدم فى قدم المدافع كاليدو كوليبالي وتسكن الشباك على يمين المنطقة عكس إتجاه الحارس أليكس ميريت
LUCAS TORREIRA, WELCOME BACK!!!!— Arsenal FC (@Arsenal) ١١ أبريل ٢٠١٩
🔴 2-0 🔵
🏆 #UEL pic.twitter.com/Wc5gZMB8oJ
آرون رامسي يسجل هدف رائع لآرسنال
آرون رامسي15’ الهدف جاء على طريقة التيكي تاكا بعد تمريرة متبادلة بين رامسي ومسعود أوزيل ثم يمررها أوزيل على الجهة اليمنى إلى ألأيكساندر لاكزيت الذي مررهاأرضية لداخل المنطقة إلى ميتلاند نيلس ليهأ الكرة امام آرون رامسي فى منتصف المنطقة ليسددها تسديدة رائعة على يمين المرمي
AARON RAMSEY STRIKES AGAIN!!!!!!!— Arsenal FC (@Arsenal) ١١ أبريل ٢٠١٩
🔴 1-0 🔵
🏆 #UEL pic.twitter.com/7oDTXzLKUw
#أوروبا_مع_جول
🔷 نابولي يلعب في ربع نهائي البطولات الأوروبية للمرة الثالثة فقط في تاريخه 🏆— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ أبريل ٢٠١٩
1⃣المرة الاولى كانت في عام 1988/89 وحققوا لقب كأس الاتحاد الأوروبي بقيادة مارادونا ✨
2⃣في عام 2014/15 خرجوا من نصف النهائي #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/MPYKuyudbr
#أوروبا_مع_جول
هذه هي المواجهة رقم 3⃣ بين أرسنال ونابولي أوروبيًا— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ أبريل ٢٠١٩
المواجهتين السابقتين كانتا في دور المجموعات بدوري الأبطال 🏆
🔴 فاز أرسنال على ملعبه ذهابًا بهدفين نظيفين
🔵 وخسر إيابًا بنفس النتيجة #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/cKPOjkxJnc
التشكيل الرسمي لفريق نابولي
يدأ المدرب كارلو أنشيلوتي بطريقة (4/3/3) والتي تضم كلامن
أليكس ميريت / إلسيد هيساي / نيكولا ماكسيموفيتش / كاليدو كوليبالي / ماريو روي / خوسيه كاييخون / آلان / فابيان رويز / بيوتر زيلينسكي / لورينزو إنسيني / درايس ميرتينس
⚽️ #ArsenalNapoli #ArsNap— Official SSC Napoli (@sscnapoli) ١١ أبريل ٢٠١٩
📌 XI
🏆 @europaleague #UEL
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lGypgh5x87
البدلاء / أركاديوز ميليك / ديفيد أوسبينا / فوزي غولام / فلاد تشيرشيس / آدم وناس / أمين يونس / كيفين مالكويه
التشكيل الرسمي لفريق آرسنال
يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة (4/3/3) التي تضم كلامن
بيتر تشيك / إينسلي ميتلاند نيلس / سوكراتيس باباستاثوبولوس / لوران كوشيلني / سياد كولاسينيتش / لوكاس توريرا / آرون رامسي / مسعود أوزيل / أليكساندر لاكازيت / بيير إيميريك أوباميانج
📋 Here is our team news for tonight's match...— Arsenal FC (@Arsenal) ١١ أبريل ٢٠١٩
🔘 @6_LKOSCIELNY returns from injury
🔘 @Aubameyang7 and @LacazetteAlex both start
🔘 @MesutOzil1088 also in starting XI
🔘 @AaronRamsey partners @LTorreira34 in midfield
🏆 #UEL
البدلاء / دينيس سواريز / هنريك ميختاريان / ألأيكس إيووبي / محمد النني / شكودران مصطافي / ماتيو جيوندوزي / بيرند لينو
يدخل فريق نابولي هذا اللقاء وهو قادم من تعادل إيجابي بهدف لمثله أمام فريق جنوى، وذلك في الجولة 31 من الدوري الإيطالي، ويأتي الفريق في المركز الثاني برصيد 64 نقطة خلف البيانكونيري صاحب الصدارة الذي يمتلك 84 نقطة، وخاض أبناء الجنوب حتى الآن 31 مباراة، استطاعوا أن يحققوا الانتصار في 19 مباراة، وتعادلوا في سبع وخسروا خمس.
يقدم أرسنال موسمًا رائعًا حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي، فكانت آخر مبارياته أمام إيفرتون، وخسروا هذا اللقاء بهدف نظيف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن توتنهام الذي يحتل المركز الثالث، فحتى الآن لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز في 19 لقاء، وتعادل في ست وهُزم في سبع مباريات.