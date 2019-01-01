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آرسنال × مانشستر يونايتد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محدث
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Getty Images

2019-03-10T18:08:26Z

78’ سيطرة من لاعبي آرسنال على مجريات اللقاء وتراجع من لاعبي مانشستر إلى منتصف ملعبهم 

التبديل الاول فى صفوف آرسنال

2019-03-10T18:06:48Z

77’ دخول أليكس أيووبي وخروج مسعود اوزيل 

بطاقة صفراء من نصيب بول بوجبا

2019-03-10T18:06:21Z

76’ تدخل قوي من بول بوجبا على جرانيت شاكا فى منتصف الميدان 

2019-03-10T18:04:10Z

75’ ربع ساعة اخيرة من عمر المباراة والتقدم أصبح لآرسنال بهدفين مقابل لاشئ

2019-03-10T18:01:53Z

73’ خطا قاتل من مدافعي مانشستر يونايتد فى إبعاد الكرة لتصل الكرة إلى أليكساندر لاكازيت على يمين المنطقة ثم يسدد كرة قوية لكنها مرت بعيدة عن مرمي ديفيد دي خيا 

التبديل الاول فى صفوف مانشستر يونايتد

2019-03-10T18:01:14Z

72’ دخول أنتوني ماريال وخروج ديوجو دالوت 

إيميريك أوباميانج يسجل الهدف الثاني لآرسنال

2019-03-10T18:00:04Z

إيميريك أوباميانج

71’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من إيميريك أوباميانج بتسديدة قوية فى منتصف المرمي لتسكن الشباك بنجاح 

2019-03-10T17:59:24Z

70’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لآرسنال عن طريق أوباميانج

أوووووووووووووووه،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء لآرسنال

2019-03-10T17:58:30Z

69’ الحكم يحتسب ركلة جزاء لآرسنال بعد تدخل قوي من فريد على اليكساندر لاكازيت 

2019-03-10T17:57:35Z

68’ تمريرة من لوكاكو على حدود المنطقة فى إتجاه فريد الذي حاول المرور لداخل المنطقة لكن استخلصها من امامه سوكراتيس وابعدها بنجاح

2019-03-10T17:56:31Z

67’ تمريرة طولية من بول بوجبا لداخل المنطقة فى إتجاه لوكاكو لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-03-10T17:55:59Z

65’ تسديدة قوية من جرانيت شاكا من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-03-10T17:54:57Z

64’ تمريرة خطيرة من بول بوجبا لداخل المنطقة المنطقة فى إتجاه ماركوس راشفورد لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-03-10T17:53:30Z

63’ إنطلاقة من ماركوس راشفورد ومحاولة الاختراق لداخل المنطقة لكن ابعدها نيلس إلى رمية تماس

2019-03-10T17:52:39Z

62’ تسديدة قوية من أوباميانج من داخل يمين المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة على مرمي ديفيد دي خيا 

2019-03-10T17:51:49Z

61’ تمريرات بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد فى منتصف الميدان لمحاولة البحث عن هجمة منظمة 

2019-03-10T17:50:12Z

60’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني ولايزال التقدم لآرسنال بهدف مقابل لاشئ

2019-03-10T17:49:40Z

58’ تنفيذ الخطأ من ماركوس راشفورد بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-03-10T17:48:46Z

57’ خطأ لصالح مانشستر يونايتد من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من أوباميانج على بول بوجبا

2019-03-10T17:47:08Z

56’ تمريرات متبادلة بين لاعبي مانشستر يونايتد لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2019-03-10T17:44:32Z

54’ خطا فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من لوكاكو على آرون رامسي 

2019-03-10T17:43:54Z

53’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي مانشستر يونايتد فى منتصف الميدان

2019-03-10T17:42:03Z

52’ توقف اللقاء لسقوط لوران كوشيلني ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-03-10T17:40:31Z

51’ تمريرة من ماركوس راشفورد لداخل المنطقة تضع لوكاكو فى مواجهة المرمي لكن ابعدها الحارس بيرند لينو بنجاح من امام لوكاكو

2019-03-10T17:39:56Z

50’ تمريرة من فريد فى إتجاه ماركوس راشفورد على الجهة اليسري لكن راشفورد كان فى موقف تسلل

2019-03-10T17:39:19Z

49’ تسديدة قوية من ماركوس راشفورد من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-03-10T17:38:30Z

48’ تمريرة ثنائية بين أليكساندر لاكازيت واوباميانج لكن تغطية رائعة من المدافع فيكتور ليندلوف من امام أليكساندر 

2019-03-10T17:37:26Z

47’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه لوكاكو على حدود المنطقة لكن خروج رائع من الحارس لينو الذي ابعدها قبل ان تصل إلى لوكاكو 

2019-03-10T17:18:05Z

45+1’ تمريرة طولية من الحارس بيرند لينو فى إتجاه أليكساندر لاكازيت لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-03-10T17:17:23Z

45’ الحكم يحتسب 2 دقيقتان وقت بدل ضائع 

2019-03-10T17:16:52Z

44’ توقف اللقاء لسقوط ماركوس راشفورد  وجرانيت شاكا بعد اصطدامهم فى كرة مشتركة 

2019-03-10T17:15:33Z

43’ تمريرة طولية رائعة من بول بوجبا على الجهة اليمنى إلى لوكاكو الذي مررها لداخل يمين المنطقة إلى ديوجو دالوت الذي مررها عرضية فى إتجاه ماركوس راشفورد الذي حاول التسديد لكن ابعدها الدفاع بنجاح من امامه 

2019-03-10T17:12:53Z

42’ تمريرة فى إتجاه مسعود اوزيل على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-03-10T17:12:10Z

41’ ركنية لمانشستر يونايتد تنفذ بعرضية من آشلي يانج لكن ابعدها اوباميانج من منطقة الخطورة 

2019-03-10T17:11:25Z

40’ عرضية من ماركوس راشفورد من داخل يسار المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-03-10T17:10:24Z

39’ تمريرة فى إتجاه سياد كولاسينيتش على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-03-10T17:09:31Z

38’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق لوك شاو لداخل المنطقة تلقاها كريس سمولينج برأسية لكنها مرت بجوار القائم 

بطاقة صفراء من نصيب سوكراتيس

2019-03-10T17:08:20Z

37’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل سوكراتيس على بول بوجبا

2019-03-10T17:07:29Z

36’ تمريرة خطيرة من ماركوس راشفورد لداخل المنطقة تلقاها لوكاكو من بين مدافعي آرسنال وحاول المرور من الحارس بيرند لينو والتسديد لكن ابعدها الحارس بنجاح فى اللحظات الاخيرة 

2019-03-10T17:06:39Z

35’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من جرانيت شاكا على بول بوجبا 

2019-03-10T17:05:48Z

34’ تمريرة من إيميريك أوباميانج على حدود المنطقة تلقاها أليكساندر لاكازيت بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي

2019-03-10T17:05:03Z

33’ خطا فى منتصف الميدان لآرسنال بعد تدخل قوي على ميتلاند نيلس 

2019-03-10T17:03:44Z

32’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي آرسنال على حدود منطقة جزاء مانشستر يونايتد

2019-03-10T17:03:17Z

31’ خطا لصالح مانشستر يونايتد من الجهة اليسري تنفذ بعرضية من لوك شاو لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام ديوجو دالوت الذي سددها من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-03-10T17:01:55Z

30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الاول ولايزال التقدم لآرسنال بهدف مقابل لاشئ

2019-03-10T17:00:56Z

27’ محاولة المرور من أوباميانج من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-03-10T16:58:47Z

26’ عرمن لوكاكو من الجهة اليمنى لداخل المنطقة على القائم البعيد فى إتجاه ماركوس راشفورد لكن ابعده الدفاع من امامه فى اللحظات الاخيرة

2019-03-10T16:57:50Z

25’ محاولة المرور من مسعود أوزيل من الجهة اليسري لكن الكرة طالت وتحولت إلى رمية تماس

2019-03-10T16:56:11Z

24’ سيطرة من لاعبي آرسنال على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

2019-03-10T16:55:10Z

23’ تنفيذ الركنية من جرانيت شاكا بعرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس دي خيا بثبات 

2019-03-10T16:54:27Z

22’ تسديدة قوية من أليكساندر لاكازيت من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى كريس سمولينج وتتحول إلى ركنية لآرسنال 

2019-03-10T16:54:04Z

21’ محاولات من لاعبي مانشستر يونايتد للبحث عن هدف التعادل 

2019-03-10T16:52:58Z

20’ إنطلاةق من مسعود أوزيل من على حدود المنطقة ثم يمررها على الجهة اليمنى إلى ميتلاند الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها آرون رامسي بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

أووووووووووووووه،،، القائم يتصدي لهدف مؤكد لفريق مانشستر يونايتد

2019-03-10T16:49:42Z

19’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق فريد تصطدم فى القائم الايمن لمرمي الحارس بيرند لينو 

2019-03-10T16:47:51Z

17’ عرضية من لوكاكو من الجهة اليسري فى إتجاه بول بوجبا لكن ابعدها الدفاع لتصل إلى الحارس بيرند لينو 

2019-03-10T16:46:54Z

16’ إنطلاقة من لاكازيت من داخل يسار المنطقة ثم يسدد كرة قوية تصطدم فى آشلي يانج وترتد بين احضان الحارس ديفيد دي خيا 

2019-03-10T16:46:30Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الاول والتقدم أصبح لآرسنال بعد مقابل لاشئ

2019-03-10T16:45:46Z

14’ تمريرة طولية فى إتجاه لوكاكو على حدود المنطقة لكن ابعدها لوران كوشيليني من امامه 

جرانيت شاكا يفتتح التسجيل لآرسنال

2019-03-10T16:43:50Z

جرانيت شاكا

13’ الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات بين أقدام لاعبي آرسنال ثم مررها لاكازيت على حدود المنطقة إلى جرانيت شاكا الذي هيأ الكرة وسددها باليسري على يمين المرمي للحارس ديفيد دي خيا 

2019-03-10T16:43:13Z

12’ جوووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لفريق آرسنال عن طريق جرانيت شاكا 

2019-03-10T16:42:43Z

11’ سيطرة من لاعبي آرسنال على مجريات اللقاء وضغط متقدم على دفاعات مانشستر يونايتد

2019-03-10T16:42:03Z

10’ تنفيذ الركنية بعرضية من جرانيت شاكا بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-10T16:41:35Z

9’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق آرون رامسي لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

أووووووووووووه،،،، القائم يتصدي لتسديدة لوكاكو

2019-03-10T16:40:59Z

8’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق نيمانيا ماتيتش من ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها لوكاكو بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى القائم الاعلي وتمر بسلام على مرمي آرسنال 

2019-03-10T16:38:30Z

7’ تسديدة قوية من بيير إيميريك أوباميانج من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-03-10T16:37:36Z

6’ مرتدة سريعة لآرسنال وتمريرة لداخل يسار المنطقة إلى أوباميانج الذي أرسللها عرضية غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي 

2019-03-10T16:36:27Z

5’ ركنية أولي فى المباراة لصالح الآرسنال تنفذ بعرضية من جرانيت شاكا على القائم القريب تلقاها لاكازيت برأسية غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي 

2019-03-10T16:35:05Z

4’ تمريرة طولية لداخل المنطقة من جانب لاعبي الآرسنال ابعدها الدفاع لترتد امام اوباميانج الذي سدد كرة مقصة رائعة لكنها مرت اعلى مرمي دي خيا 

2019-03-10T16:34:30Z

3’ بداية قوية من الجانرز وضغط على دفاعات اليونايتد لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2019-03-10T16:33:22Z

2’ عرضية خطيررررة من الجهة اليسري عن طريق سياد كولاسينيتش على القائم القريب تلقاها أليكساندر لاكازيت بتسديدة لكنها تفتقد الدقة وتمر بجوار القائم الايسر لمرمي الحارس ديفيد دي خيا 

التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد

2019-03-10T16:13:38Z

يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن

ديفيد دي خيا / آشلي يانج / كريس سمولينج / فيكتور ليندلوف / ديوجو دالوت / فريد / بول بوجبا / نيمانيا ماتيتش / لوك شاو / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو 

ماركوس روخو / أندرياس بيريرا / سكوت ماكتوميني / سيرخيو روميرو / أنتوني مارسيال / إريك بايلي 

التشكيل الرسمي لفريق آرسنال

2019-03-10T16:08:39Z

يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن

بيرند لينو / سوكراتيس باباستائوبولوس / لوران كوشيلني / ناتشو مونريال / أينسلي ميتلاند نيلس / آرون رامسي / مسعود أوزيل / جرانيت شاكا / سياد كولاسينيتش / أليكساندر لاكزيت / بير إيميريك أوباميانج 

بيتر تشيك شكودرن موصطافي / محمد النني / دينيس سواريز / أليكس إيوبي / ماتيو جندوزي / 

 

2019-03-10T16:07:11Z

يقدم أرسنال موسمًا رائعًا ونتائج جيدة حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي، فكانت آخر مبارياته أمام السبيرز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، أي في حال انتصار الجنرز في هذا اللقاء، سيخطف المركز الرابع من مانشستر يونايتد، فحتى الآن لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 17 لقاء، وتعادل في ست وهُزم مثلهم.

2019-03-10T16:06:56Z

فجر الشياطين الحُمر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما صعدوا إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب فريق باريس سان جيرمان، أما في الدوري فيمتلك الفريق 58 في المركز الرابع وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 29 جولة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 17 انتصار وتعادلوا في سبع وخسروا خمس مباريات.

2019-03-09T23:10:49Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي آرسنال نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب “الإمارات” في قمة مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 