التبديل الاول فى صفوف آرسنال
بطاقة صفراء من نصيب بول بوجبا
التبديل الاول فى صفوف مانشستر يونايتد
إيميريك أوباميانج يسجل الهدف الثاني لآرسنال
إيميريك أوباميانج71’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من إيميريك أوباميانج بتسديدة قوية فى منتصف المرمي لتسكن الشباك بنجاح
COOL. AS. YOU. LIKE. 😎#ARSMUN 🔴 2-0 🔵 (69) pic.twitter.com/mvbHfDDnjc— Arsenal FC (@Arsenal) ١٠ مارس ٢٠١٩
أوووووووووووووووه،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء لآرسنال
A big 45 minutes coming up for #MUFC 😤— Manchester United (@ManUtd) ١٠ مارس ٢٠١٩
For minute-by-minute updates, head to our Official App: https://t.co/XO2sigNee2 pic.twitter.com/FW4PEgIHpl
We've ended the half strongly, but #MUFC have work to do in the second 45.— Manchester United (@ManUtd) ١٠ مارس ٢٠١٩
Half-time reaction in the Official App: https://t.co/XO2sigNee2 #ARSMUN pic.twitter.com/ZOGB4corIS
بطاقة صفراء من نصيب سوكراتيس
أووووووووووووووه،،، القائم يتصدي لهدف مؤكد لفريق مانشستر يونايتد
جرانيت شاكا يفتتح التسجيل لآرسنال
جرانيت شاكا13’ الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات بين أقدام لاعبي آرسنال ثم مررها لاكازيت على حدود المنطقة إلى جرانيت شاكا الذي هيأ الكرة وسددها باليسري على يمين المرمي للحارس ديفيد دي خيا
XHAKABOOM!#ARSMUN 🔴 1-0 🔵 (13) pic.twitter.com/lzUzkuLgl7— Arsenal FC (@Arsenal) ١٠ مارس ٢٠١٩
أووووووووووووه،،،، القائم يتصدي لتسديدة لوكاكو
#ARSMUN: let's go!— Manchester United (@ManUtd) ١٠ مارس ٢٠١٩
Get minute-by-minute updates in the #MUFC Official App: https://t.co/XO2sigNee2 pic.twitter.com/wvJx7aEQkU
التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد
يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن
ديفيد دي خيا / آشلي يانج / كريس سمولينج / فيكتور ليندلوف / ديوجو دالوت / فريد / بول بوجبا / نيمانيا ماتيتش / لوك شاو / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو
Back in @PremierLeague action 🤩— Manchester United (@ManUtd) ١٠ مارس ٢٠١٩
Here's your #MUFC side for #ARSMUN...
ماركوس روخو / أندرياس بيريرا / سكوت ماكتوميني / سيرخيو روميرو / أنتوني مارسيال / إريك بايلي
التشكيل الرسمي لفريق آرسنال
يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن
بيرند لينو / سوكراتيس باباستائوبولوس / لوران كوشيلني / ناتشو مونريال / أينسلي ميتلاند نيلس / آرون رامسي / مسعود أوزيل / جرانيت شاكا / سياد كولاسينيتش / أليكساندر لاكزيت / بير إيميريك أوباميانج
🚨 #ARSMUN TEAM NEWS 🚨— Arsenal FC (@Arsenal) ١٠ مارس ٢٠١٩
5️⃣ changes to Thursday’s #UEL lineup…
➡️ Leno, Maitland-Niles, Kolasinac, Ramsey, Lacazette
⬅️ Cech, Mustafi, Torreira, Iwobi, Mkhitaryan
بيتر تشيك شكودرن موصطافي / محمد النني / دينيس سواريز / أليكس إيوبي / ماتيو جندوزي /
يقدم أرسنال موسمًا رائعًا ونتائج جيدة حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي، فكانت آخر مبارياته أمام السبيرز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، أي في حال انتصار الجنرز في هذا اللقاء، سيخطف المركز الرابع من مانشستر يونايتد، فحتى الآن لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 17 لقاء، وتعادل في ست وهُزم مثلهم.
فجر الشياطين الحُمر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما صعدوا إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب فريق باريس سان جيرمان، أما في الدوري فيمتلك الفريق 58 في المركز الرابع وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 29 جولة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 17 انتصار وتعادلوا في سبع وخسروا خمس مباريات.