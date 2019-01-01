يقدم أرسنال موسمًا رائعًا ونتائج جيدة حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي، فكانت آخر مبارياته أمام السبيرز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، أي في حال انتصار الجنرز في هذا اللقاء، سيخطف المركز الرابع من مانشستر يونايتد، فحتى الآن لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 17 لقاء، وتعادل في ست وهُزم مثلهم.