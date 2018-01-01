أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الث الكتابي المقدم لكم من جول........حيث يستضيف فريق أرسنال ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية