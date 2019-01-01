الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول المثير بتقدم آرسنال بهدفين مقابل لاشئ
Big second half coming up... #ARSCHE pic.twitter.com/a3O9GXms4r— Chelsea FC (@ChelseaFC) ١٩ يناير ٢٠١٩
أووووووووووووه،،،، القائم يتصدي لرأسية ماركوس ألونسو ...
لوران كوشيلني يحرز الهدف الثاني لآرسنال
لوران كوشيلني40’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ من آرون رامسي من الجهة اليمنى لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتردد على حدود المنطقة إلى سوكراتيس الذي أرسلها تمريرة رائعة ساقطة لداخل المنطقة تلقاها لوران كوتشيلني بتسديدة برأسية على يمين المرمي
LOLO LOLO LOLO LOLO LOLOOOOOOOOO! GET IN THERE!— Arsenal FC (@Arsenal) ١٩ يناير ٢٠١٩
❤️ @6_LKOSCIELNY #ARSCHE 🔴 2-0 🔵 (39) pic.twitter.com/BG4hNeHs66
بطاقة صفراء من نصيب ديفيد لويز
أووووووووووووووووه،،،،، تسديدة مقصية رائعة من أوباماينج
نصف ساعة أولي من القمة النارية والتقدم لآرسنال بهدف مقابل لاشئ
30 mins on the clock. Pedro's lob, which just bounced wide of the goal is the best chance so far for the Blues.— Chelsea FC (@ChelseaFC) ١٩ يناير ٢٠١٩
Keep pushing, lads. 👊
1-0 #ARSCHE pic.twitter.com/EhQImyfgrm
أووووووووووووه،،،،، ماذا اهدرت يابيدرو؟
ألكسندر لاكازيت يفتتح التسجيل لآرسنال
ألكسندر لاكازيت15’ الهدف جاء بعد ركنية لآرسنال تنفذ بسلسلة من التمريرات لتصل إلى ألكساندر لاكازيت داخل يمين المنطقة ليستلم الكرة ويسددها باليمنى على يسار الحارس كيبا
LACAZETTEEEEEEEEEEEEEEEE YESSSSSSSSSSS!!!!#ARSCHE 🔴 1-0 🔵 (14) pic.twitter.com/pDX57GvoMt— Arsenal FC (@Arsenal) ١٩ يناير ٢٠١٩
أووووووووووووووووووووه،،،،،، تصدي رائع من الحارس كيبا
طالع تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
كيبا / سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديجر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو / نجولو كانتي / جورجينيو / ماتيو كوفاسيتش / بيدرو / إدين هازارد / ويليان
Chelsea team to play Arsenal... #ARSCHE pic.twitter.com/5ksZ7yucqx— Chelsea FC (@ChelseaFC) ١٩ يناير ٢٠١٩
البدلاء / ويلي كاباييرو / ايثان امبادو / أندرياس كريستينسين/ كالوم هودوسون / روس باركلي / أوليفييه جيرو / إيميرسون
طالع تشكيل آرسنال لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
بيرند لينو / هيكتور بيليرين / سوكراتيس باباستاثوبولوس / لوران كوشيلني / سياد كولاسينيتش / لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / ماتيو جيوندوزي / آرون رامسي / أليكساندر لاكازيت / بيير إيميريك أوباميانج
🚨 TEAM NEWS 🚨— Arsenal FC (@Arsenal) ١٩ يناير ٢٠١٩
🗞 Here's how we line up to face @ChelseaFC#ARSCHE
البدلاء / بيتر تشيك / أليكس إيووبي / ناتشو مونريال / إينسلي ميتلاند نيلس / مسعود اوزيل / محمد النني / شكودران مصطافي