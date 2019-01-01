على الجانب الاخر يدخل فريق تشيلسي المباراة، حيث سيسعى لتحقيق الفوز من جديد على الجانرز كما كان الحال في مباراة الذهاب التي شهدت تقدم البلوز في النتيجة بثلاث اهداف مقابل هدفين، ويتواجد تشيلسي حاليا في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق ست نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس