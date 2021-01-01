جدول مباريات منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

تعرف على مباريات منتخب قطر الودية التي سيخضوها ضمن تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، وما هي القنوات الناقلة لمباريات العنابي الاستعدادية للمونديال؟

يستعد منتخب قطر لمشاركته الأولى في المونديال، عندما يستضيف كأس العالم 2022 على أرضه وبين جماهيره، وهو المونديال الأول الذي سيقام في بلد عربي.

أصبح العنابي قوة كبيرة في السنوات الأخيرة، فقد فاز بكأس آسيا في نسخته الأخيرة وفاز خلالها على منتخبات قوية، أمثال السعودية والإمارات واليابان.

وفي إطار استعدادات منتخب قطر لاستضافة مونديال 2022، شارك في كوبا أمريكا 2019 وهو على مشارف المشاركة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بدعوة من الاتحاد الأوروبي.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوربا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

والآن نتعرف على مباريات منتخب قطر في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

ستكون مشاركة منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 مع منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم البرتغال وصربيا وآيرلندا ولوكسمبورج.

لن تحتسب نقاط العنابي في مشاركاته في التصفيات، ولن تكون مبارياته لها أي تأثير في تحديد هوية المؤهل عن المجموعة.

المباراة الموعد الملعب قطر - لوكسمبورج الأربعاء 24 مارس 2021،

20:00 قطر، 21:00 الإمارات ستاد ناجيردي قطر - آذربيجان السبت 27 مارس 2021،

20:00 قطر، 21:00 الإمارات ستاد ناجيردي قطر - جمهورية آيرلندا الثلاثاء 30 مارس 2021،

21:45 قطر، 22:45 الإمارات ستاد ناجيردي قطر - البرتغال السبت 4 سبتمبر 2021 - لوكسمبورج - قطر الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - البرتغال - قطر السبت 9 أكتوبر 2021 - جمهورية آيرلندا - قطر الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 -

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب قطر؟

تذاع مباريات منتخب قطر على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وعادةً ما تخصص الشبكة قناتها المفتوحة لإذاعة مباريات العنابي.

حصلت المجموعة القطرية أيضًا على حقوق بث تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وستذيع بقية مباريات مجموعة قطر لكن على قنواتها المشفرة.