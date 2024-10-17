"مباريات دون تأثير".. ريال مدريد يتشبث بأمل السوبرليج ويتحدى دوري أبطال أوروبا!

النادي الملكي يواصل الأمل في بطولته التي يريد إقامتها..

رغم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بذل كل ما في وسعه من أجل وأد حلم بطولة دوري السوبرليج الأوروبي، باعتماد نظام جديد لبطولة دوري أبطال أوروبا تكثر فيه المباريات بين كبار القارة، إلا أن المشروع لم تنطفئ جذوته بعد.

ريال مدريد وبرشلونة يريان في الضغط الحالي للمباريات بارقة أمل، تشير إلى أن هذا قد حدث مرة، ومع بعض التحسينات التي لم تطرأ بعد على نظام دوري أبطال أوروبا، فإن إقامة دوري السوبر ليج لا تزال واردة.

بيرند ريتشارت، الرئيس التنفيذي لشركة A22 المشغلة لبطولة دوري السوبر ليج حال إقامته قال في مقابلة مع صحيفة "كيكر" الألمانية: "هل تم تحقيق أهداف يويفا؟ المباريات الأكثر جاذبية وحماسًا في الدور الأول؟ ليس لدي هذا الانطباع، من وجهة نظري لا تزال هناك مباريات دون أي تأثير".

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شبكة "ريليفو" تشير إلى أن ريال مدريد أكثر حماسًا من أي وقت مضى لإتمام إقامة البطولة، وقد استغل ريتشارت، قصة لاسانا ديارا، لتقوية موقف البطولة، مناديًا بأن القواعد التي وضعتها المنظمات الحالية ليست مفيدة في كرة القدم اليوم، ولا تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي وأن "التغيير ضروري" على حد تعبيره.

يأتي السوبر ليج دائمًا في محادثات المستويات العليا في ريال مدريد، ومع شكوى اللاعبين والمدربين وحتى المشجعين من كثرة المباريات خلال الموسم، بالإضافة إلى الإصابات، فإن معركة دوري السوبر ليج تكتسب زخمًا جديدًا.