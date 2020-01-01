جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 6 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 6 يونيو 2020 في الدوري الألماني والدوري البرتغالي وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

اقتربنا من عودة الدوريات في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد التوقف لأكثر من شهرين بدايةً من مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

تستمر اليوم مباريات الجولة 30 من الدوري الألماني ، وستكون هناك مباريات قوية اليوم، أهمها هي باير ليفركوزن أمام بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ضد هيرتا برلين، كما سيواجه لايبزيج بادربورن وآينتراخت فرانكفورت ماينز وفورتونا دوسلدورف هوفنهايم.

دوري الدرجة الثانية الألماني سيشهد 3 من مباريات اليوم، الأولى ستجمع بين بأرمينيا بيليفيلد ونيورنبيرج، والثانية ستكون بين يان ريجنسبورج ودارمشتات، أما الأخيرة فستكون بين فيهين فيسبادن ودينامو دريسدين.

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عاد الدوري البرتغالي هو الآخر بعد الوقف منذ أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، وستشهد مباريات اليوم مواجهة في الأسبوع 25 هو بوافيستا أمام موريرينسي.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 6 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم السبت 6 يونيو "6-6-2020":

الدوري الألماني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة آينتراخت فرانكفورت - ماينز 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 4 باير ليفركوزن - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 1 فورتونا دوسلدورف - هوفنهايم 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 لايبزيج - بادربورن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 2 بوروسيا دورتموند - هيرتا برلين 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة أرمينيا بيليفيلد - نيورنبيرج 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2 يان ريجينسبورج - دارمشتات 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 3 فيهين فيسبادين - دينامو دريسدن 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 4