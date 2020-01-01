جدول مباريات اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 في مختلف البطولات مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، وكذلك الدوري السعودي، وما هي القنوات الناقلة؟

سبت كروي بامتياز، هذا ما يمكن إطلاقه على اليوم الموافق 12 ديسمبر 2020، والذي يمتلئ عن آخره بمباريات مثيرة وممتعة على الصعيدين الأوروبي والعربي الإقليمي.

البداية ستكون من إنجلترا، عندما تُستأنف الجولة الثانية عشر بمباراة وولفرهامبتون وأستون فيلا، ثم يأتي موعد ديربي مدينة مانشستر بين يونايتد وسيتي، والختام بقمة أخرى بين إيفرتون وتشيلسي.

وفي الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لا صوت يعلو فوق صوت ديربي العاصمة، عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

المزيد من الفرق

أما إذا كنت من عشاق كرة القدم العربية، فستكون على موعد ممتع حقًا عندما يستضيف المقاولون العرب بملعب الكلية الحربية نظيره الزمالك في افتتاح الدوري المصري الممتاز.

وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هناك قمة كلاسيكية ممتعة للغاية ستجمع بين النصر والأهلي بستاد الملك فهد، مع ثلاث مباريات أخرى ممتعة على رأسها الاتفاق وضمك.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 15 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

تدمير الظاهرة وكسور الجمجمة.. أسوأ الإصابات المروعة في تاريخ كرة القدم

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 ديسمبر "14-12-2020":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - أستون فيلا 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 نيوكاسل - وست بروميتش 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1,2 إيفرتون - تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - أتلتيك بيلباو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 خيتافي - إشبيلية 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1,3

الدوري الإيطالي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - أودينيزي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 لاتسيو - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة شتوتجارت - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد يونيون برلين - بايرن ميونخ 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

الدوري السعودي - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - التعاون 15:35 السعودية، 14:35 مصر KSA Sports 1 HD الاتفاق - ضمك 17:25 السعودية، 16:25 مصر KSA Sports 2 HD الفتح - الباطن 17:30 السعودية، 16:30 مصر KSA Sports 3 HD النصر - الأهلي 19:45 السعودية، 18:45 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المصري الممتاز - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - وادي دجلة 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD بيراميدز - الاتحاد السكندري 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD المقاولون العرب - الزمالك 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports HD

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم