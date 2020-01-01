جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 في الدوريات المختلفة الدوري الإنجليزي والإسباني، والدوري الإماراتي والسعودي والمصري..

يشهد اليوم الجمعة ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠ مجموعة جديدة من لقاءات ومنافسات كرة القدم في الدوريات المختلفة حول العالم.

في الدوري الإنجليزي الممتاز تبدأ اليوم منافسات الجولة السابعة بلقاء بين فريقي وولفرهامبتون وكريستال بالاس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإسباني تبدأ الجولة الثامنة من عمر البطولة بمباراة لنادي إيبار أمام نادي قادش الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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أما في الدوري السعودي تستمر فعاليات الجولة الثالثة حيث يلتقي نادي العين مع نادي الفتح الساعة ٢:٤٠ ظهراً، وأيضاً يلتقي نادي الوحدة مع نادي الفيصلي الساعة ٦:٥٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي دوري الخليج العربي الإماراتي تستمر الجولة الثالثة بلقاء لنادي عجمان مع نادي حتا الساعة ٤:١٥ عصراً بتوقيت القاهرة، كما يلتقي في نفس التوقيت نادي الوحدة مع نادي الأهلي، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يلتقي نادي العين مع نادي الشارقة، وأيضاً لقاء في نفس التوقيت بين فريق بني ياس وفريق خورفكان.

وفي الدوري المصري الممتاز تستمر فعاليات الجولة ٣٤ والأخيرة بمباراة بين نادي إنبي ونادي طنطا الساعة في تمام الثالثة عصراً، ويلتقي نادي الجونة مع نادي حرس الحدود الساعة ٥:٣٠ مساءً، كما يلتقي نادي المصري البورسعيدي مع نادي وادي دجلة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، الموافق 13 ربيع الأول 1442 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 أكتوبر "30-10-2020":

الدوري الإنجليزي - الأسبوع السابع المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - كريستال بالاس 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الأسبوع الثامن المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - قاديش 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 3

الدوري السعودي - الأسبوع الثالث المباراة الموعد العين - الفتح 14:40 بتوقيت مصر، 15:40 بتوقيت السعودية KSA Sports 1 HD الوحدة - الفيصلي 18:50 بتوقيت مصر، 19:50 بتوقيت السعودية KSA Sports 1 HD

الدوري الإماراتي - الأسبوع الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة مسافي - التعاون 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية مصفوت - دبا الحصن 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية الذيد - الإمارات 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية