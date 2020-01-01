جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي وأبرز البطولات وما هي القنوات الناقلة؟

عشاق كرة القدم في كل مكان على موعد اليوم الجمعة ٢5 سبتمبر ٢٠٢٠ مع عدد من المنافسات الجديدة في البطولات العربية والأوروبية المختلفة.

الدوري الألماني الدرجة الأولى يوجد لقاء واحد وهو هيرتا برلين و آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر، والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

أما في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى يستضيف صاحب المركز الخامس نادي ليل نادي نانت صاحب المركز الـ14 على ملعب ليل بيار موروا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر "25-9-2020":

الدوري الألماني الدرجة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة هيرتا برلين - آينتراخت فرانكفورت 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - نانت 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري المصري - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة حرس الحدود - طلائع الجيش 15:00 مصر، 16:00 السعودية ON Time Sports 1 HD مصر للمقاصة - المقاولون العرب 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports 1 HD الاتحاد السكندري - إنبي 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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