جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة
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عشاق كرة القدم في كل مكان على موعد اليوم الجمعة ٢5 سبتمبر ٢٠٢٠ مع عدد من المنافسات الجديدة في البطولات العربية والأوروبية المختلفة.
الدوري الألماني الدرجة الأولى يوجد لقاء واحد وهو هيرتا برلين و آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر، والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية.
أما في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى يستضيف صاحب المركز الخامس نادي ليل نادي نانت صاحب المركز الـ14 على ملعب ليل بيار موروا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
بينما في الدوري المصري الممتاز تبدأ المباريات بمواجهة عسكرية بين حرس الحدود و طلائع الجيش ، الحدود صاحب المركز الـ15 بفارق نقطة عن الثلاث أندية المهددة بالهبوط ويصارع لحصد الثلاث نقاط لتصاعده على البقاء بالممتاز، يلعب اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، ثم لقاء بين مصر للمقاصة و المقاولون العرب في تمام الساعة الخامسة والنصف، المقاولون صاحب المركز الرابع ويزاحم نادي بيراميدز لإختطاف المركز الثالث منه، ويختتم اليوم بلقاء بين الاتحاد السكندري و إنبي في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد برج العرب
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جدول مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر "25-9-2020":
|الدوري الألماني الدرجة الأولى
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|
هيرتا برلين - آينتراخت فرانكفورت
|
20:30 مصر، 21:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
|الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
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ليل - نانت
|20:30 مصر، 21:30 السعودية
|beIN Sports HD 6
|الدوري المصري - الجولة 29
|
المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|
حرس الحدود - طلائع الجيش
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15:00 مصر، 16:00 السعودية
|ON Time Sports 1 HD
|مصر للمقاصة - المقاولون العرب
|17:30 مصر، 18:30 السعودية
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ON Time Sports 1 HD
|الاتحاد السكندري - إنبي
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|ON Time Sports 1 HD
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