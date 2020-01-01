جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 في الدوري الألماني والدوري الفرنسي والدوري المصري وأبرز البطولات العالمية والمحلية وما هي القنوات الناقلة؟

مجموعة جديدة من المنافسات الكروية يشهدها اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 في الدوريات والبطولات المختلفة في جميع أنحاء العالم.

الدوري المصري تستكمل فعاليات الجولة 31 من المسابقة، حيث يستضيف نادي حرس الحدود نادي الانتاج الحربي الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستضيف الإسماعيلي سموحة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الألماني تبدأ اليوم الجولة الثالثة حيث يحل ماينز ضيفًا على أونيون بيرلين الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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بينما في الدوري الفرنسي تبدأ موجهات الجولة السادسة، ويستضيف حامل اللقب باريس سان جيرمان نادي أنجير المتساوي معه برصيد 9 نقاط في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر "2-10-2020":

الدوري المصري الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة حرس الحدود - الانتاج الحربي 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 1 HD الإسماعيلي - سموحة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

الدوري الألماني - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة أونيون بيرلين - ماينز 20:30 مصر، 21:30 السعودية EuroSport 2 Deutschland

الدوري الفرنسي - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - أنجيه 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

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