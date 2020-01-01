جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 في الدوري المصري الممتاز والدوري الإنجليزي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

مباريات منتظرة اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 في العالم والوطن العربي.

تستمر اليوم مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث سيلتقي نادي آرسنال مع نادي برايتون وبيرنلي شيفيلد يونايتد وساوثامبتون وست هام وليدز يونايتد وست بروميتش الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ويواجه مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الساعة 10 مساءً.

تنطلق اليوم مباريات الجولة 16 من الدوري الإسباني ، ويستضيف إشبيلية فياريال الساعة 6 مساءً، وبرشلونة إيبار الساعة 8:15، فيما يواجه قادش بلد الوليد وليفانتي ريال بيتيس الساعة 10:30 مساءً.

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وفي الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز ، يلتقي نادي أسوان مع الإسماعيلي الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وأخيرًا، في دور 32 من كأس العرش المغربي يلتقي جمعية سلا مع شباب أطلس خنيفرة، ويواجه الدفاع الحسني الجديدي الاتفاق المراكشي.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر "29-12-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - آرسنال 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 بيرنلي - شيفيلد يونايتد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 5 ساوثامبتون - وست هام 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 4 وست بروميتش - ليدز يونايتد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 6 مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - فياريال 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - إيبار 20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 3 قادش - بلد الوليد 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 3 ليفانتي - ريال بيتيس 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - الإسماعيلي 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

كأس العرش المغربي - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة جمعية سلا - شباب أطلس خنيفرة 14:30 المغرب، 15:30 مصر Arryadia SD/HD الدفاع الحسني الجديدي - الاتفاق المراكشي 19:30 المغرب، 20:30 مصر Arryadia SD/HD

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