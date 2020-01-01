جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 في المرحلة التأهيلية من دوري أبطال أوروبا، والدوري المصري والقنوات الناقلة

تتجدد لقاءات كرة القدم بشكل يومي في البطولات العالمية المختلفة، ويشهد اليوم الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠ عدد من المباريات الشيقة.

في بطولة دوري أبطال أوروبا تستمر المنافسات التأهيلية حيث يلتقي نادي سلافيا براج من التشيك أمام نادي ميتييلاند من الدنمارك، وأيضاً يلتقي نادي كراسنودار الروسي أمام نادي باوك اليوناني وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي بطولة الدوري المصري الممتاز بعد حسم النادي الأهلي للبطولة في الجولة السابقة تبدأ اليوم الجولة ٢٩ من المسابقة وتفتتح الجولة بمباراة تجمع بين نادي الزمالك و نادي طنطا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر "22-9-2020":

دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة كراسنودار - روسيا - باوك سالونيكا - اليونان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 5 سلافيا براغ - التشيك - ميتييلاند - الدانمارك 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - طنطا‏ 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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