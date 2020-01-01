جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أسيا والدوري المصري والفرنسي وما هي القنوات الناقلة؟

يترقب محبي كرة القدم في كل مكان المنافسات المستمرة في البطولات المختلفة، ويشهد اليوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ مجموعة من المباريات الشيقة.

في دوري أبطال أوروبا تُستأنف المباريات التأهليلية بمباراة بين نادي ديناموكييف من أوكرانيا ونادي ألكمار من هولندا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومباراة بين فريق باوك اليوناني وفريق بنفيكا البرتغالي في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما يلتقي نادي جينت البلجيكي مع نادي رابييد فيينا من النمسا الساعة ٨:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.



وفي دوري أبطال آسيا تستمر منافسات دور المجموعات حيث يلتقي نادي العين الإماراتي مع نادي السد القطري في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ولقاء بين فريقي لخويا القطري و الشارقة الإماراتي في نفس التوقيت، كما يلتقي نادي برسبوليس الإيراني مع نادي التعاون السعودي في تمام الثامنة مساءً، وأيضاً يلتقي نادي سباهان الإيراني مع نادي النصر السعودي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

وفي الدوري الفرنسي يلتقي اليوم نادي مونبلييه مع نادي ليون الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الأولى بسبب مشاركة الأخير في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري المصري الممتاز تستمر فعاليات الجولة ٢٧ من المسابقة يلتقي نادي مصر المقاصة مع نادي مصر في تمام الساعة السادسة مساءً، كما يلتقي أيضاً نادي الإسماعيلي مع نادي المقاولون الساعة ٨:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر "15-9-2020":

دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة دينامو كييف - أوكرانيا - إي زد آلكمار - هولندا 19:00 مصر، 20:00 السعودية Arena Sport 1 HD باوك سالونيكا - اليونان - بنفيكا - البرتغال 20:00 مصر، 21:00 السعودية Arena Sport 2 HD Serbia جينت - بلجيكا - رابيد فيينا - النمسا 20:30 مصر، 21:30 السعودية Arena Sport 3 HD Serbia

دوري أبطال أسيا - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة شباب الأهلي دبي - الإمارات - شاهر خودرو - إيران 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 8 العين - الإمارات - السد - قطر 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 7 بیرسبولیس - إيران - التعاون - السعودية 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 8 سباهان اصفهان - إيران - النصر - السعودية 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 7

الدوري المصري الممتاز - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة مصر المقاصة - نادي مصر 18:00 مصر، 19:00 السعودية On Time sport الإسماعيلي - المقاولون العرب 20:30 مصر، 21:30 السعودية On Time sport

