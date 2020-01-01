جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 في الدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تهدأ وتيرة كرة القدم في جميع أنحاء العالم كما هو معتاد في معظم أيام الإثنين طوال العام، فمباريات اليوم لا تحمل الكثير لدى محبي الساحرة المستديرة.

دوريات أوروبية ليست مصنفة ستلعب مبارياتها اليوم، على غرار الدوري الفنلندي ودوري البوسنة والهرسك، أما المسابقات الكبرى في القارة العجوز فنحن جميعًا في انتظار عودتها الشهر القادم.

عاد فيروس كورونا لبعض البلدان في الوطن العربي من جديد، وهو ما أجبر القليل من الدوريات مثل الدوري الأردني والدوري السوداني على تأجيل مباريات اليوم.

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لكن في الدوري المصري الممتازستختتم مباريات الأسبوع 23 بمباراتين، الأولى ستجمع بين حرس الحدود ومصر المقاصة، والثانية ستكوم بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري، وهو لقاء من كلاسيكيات الكرة المصرية.

تستمر اليوم مباريات الجولة 17 من الدوري الكويتي، حيث يلتقي السالمية مع الكويت وكاظمة مع القادسية في نفس التوقيت.

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وفي هذ التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 31 أغسطس "31-8-2020":

الدوري الكويتي - الجولة 17 المباراة الموعد السالمية - الكويت 20:50 الكويت، 21:50 الإمارات كاظمة - القادسية 20:50 الكويت، 21:50 الإمارات

الدوري المصري - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة حرس الحدود - مصر المقاصة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports HD الإسماعيلي - الاتحاد السكندري 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports HD

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